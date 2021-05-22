Россия – Великобритания на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, дата и время матча

Дата и время матча
22 мая сборная России проведёт второй матч чемпионата мира – 2021, проходящего в Латвии. Соперником наших ребят станет команда Великобритании. Начало встречи в 16:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прямая трансляция
Встречу в прямом эфире будет транслировать «Первый канал». Начало в 16:15 мск.
Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.
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Мнение эксперта
«Болельщики наверняка боятся, что России наша команда проиграет крупно, хотя в раздевалке подобных настроений не будет. Россия — очень боевитая команда, если счёт будет 8:0, они на этом не остановятся, захотят забить ещё и ещё. Мы знаем, что это голодная и опасная команда. Все очень ждут матча с Россией, это точно. Будет интересно.
В этом году в нашей группе много новых для нас топ-сборных, а Россия, наверное, самый сильный соперник. Да, многих звёзд нет в составе, но и Британия не смогла собрать свой сильнейший состав. Если получится сыграть с достойным счётом, ребята будут довольны. Но в то же время и расстроены, Великобритания уже дошла до того, что ей обидно проигрывать топ-командам.
Излишние уважение? Не думаю, это было заметно и на ЧМ-2019. С одной стороны, про себя ребята, конечно, думали: «Только посмотрите, против кого мы выходим играть». Против Патрика Кейна, например. Но с другой стороны, задачу никто не отменял. Они верят в себя, капитан команды и её давний лидер Джонатан Филлипс не допустит, чтобы сборная слишком уважительно отнеслась к России. Великобритания, наверное, из 25 матчей с Россией сможет выиграть только один. И, кто знает, может, наша единственная победа над ними случится сейчас? Они выйдут на матч с верой, что играют с равным соперником, будет любопытно посмотреть, как они проявят себя. Они начали в Словакии против Германии и проиграли только 1:3. Если похожий счёт будет с Россией, это будет великолепное начало турнира», — сказал пресс-атташе сборной Великобритании Крис Эллис.
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