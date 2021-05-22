«Доказали Канаде, что мы хоккейная нация». Что творилось после исторической победы Латвии

Игроки сборных Латвии и Канады прокомментировали первый неожиданный результат на чемпионате мира 2021 года по хоккею.

Первый игровой день чемпионата мира 2021 года по хоккею сразу же принёс громкий результат. Сборная Латвии стартовала на домашнем турнире с победы над командой Канады (2:0). Учитывая состав родоначальников хоккея, называть этот результат полноценной сенсацией можно лишь с большими оговорками, однако факт остаётся фактом – латвийская команда впервые в своей истории обыграла канадцев на мировых первенствах. После завершения матча игроки обеих команд подвели итоги встречи.

«Мы маленькая, но гордая страна. Реванш за 0:11 в Риге очень важен»

Защитник сборной Латвии Ральф Фрейбергс прокомментировал победу в стартовом матче чемпионата мира, акцентировав внимание на победном голе Микса Индрашиса. Новичок «Витязя» открыл счёт за полторы секунды до конца первого периода, воспользовавшись передачей Рональда Кениньша. Сам Фрейбергс в этом эпизоде выступил второстепенным ассистентом.

«Гол Индрашиса был очень важен. Мы открыли счёт, заполучили преимущество. Микс бросал, а Кениньш набрал скорость и сделал отличную передачу. Это был важный гол, мы поняли, что можем победить.

Для сборной Латвии игра вратаря всегда делает 90% победы. Сегодня Кивлениекс был невероятен, ничего не отдал канадцам. Спасибо ему, он был большой частью этой победы. С Казахстаном планируем играть точно так же. Сегодня порадуемся, хорошо поспим и выйдем с таким же настроем.

Реванш за поражение в Риге 0:11 в 2006 году очень важен, мы маленькая, но гордая страна. Мы никогда не обыгрывали Канаду на чемпионатах мира. Это особенный момент, мы доказали канадской хоккейной нации, что в Латвии тоже хоккейная нация. Может, маленькая, у нас меньше людей и игроков, но мы любим хоккей. Надеюсь, в следующий раз мы получим больше уважения. Знаю, что канадцы нас уважают, а мы – их, но это особенная победа», — заявил Фрейбергс после матча.

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«Отличные ощущения от победы над Канадой. Мы знали, что делаем»

Сделавший две голевые передачи в этом матче нападающий сборной Латвии Рональд Кениньш отметил вклад в итоговый результат голкипера команды Матисса Кивлениекса. Вратарь системы «Коламбуса» отразил 38 бросков, стал лучшим игроком матча.

«Отличные ощущения от победы над Канадой. Мы знали, что делаем, вышли с хорошей энергией, играли просто, выводили шайбу из своей зоны, доставляли её глубоко в зону атаки, шли в силовую борьбу, создавали трафик перед вратарём, это принесло нам победу. Кивлениекс провёл великолепный матч, надеюсь, он продолжит в том же духе», — сказал Кениньш.

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«Канаде пришлось быстро привыкать к смене часовых поясов»

Защитник сборной Канады Колин Миллер кратко прокомментировал осечку команды на старте мирового первенства.

«Пришлось быстро привыкать к смене часовых поясов. Адаптация прошла неплохо. У нас было несколько тренировок. Первый матч был неплохим, так что мы просто продолжим становиться лучше», — сказал Миллер.

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«Надо отдать должное Латвии, а мы знаем, как будем играть в следующем матче»

Нападающий сборной Канады Брэндон Пирри кратко прокомментировал осечку команды на старте мирового первенства.

«Было здорово увидеть наших болельщиков и солдат около гостиницы. Мы гордая страна, и увидеть наших военных… Мы благодарны им за то, что они делают, они настоящие герои. Они потратили время, чтобы прийти и поддержать нас. Мы им очень признательны.

Надо отдать Латвии должное. Мы знали, что они будут плотно играть в обороне. Также надо похвалить их вратаря, он хорошо сыграл. Для многих из нас это была первая игра на большой площадке. Это привносит разницу. По ходу игры мы создали гораздо больше голевых моментов. Мы были нацелены на ворота, но площадка очень большая. Нельзя так просто бросить издалека, шайба летит до цели на несколько секунд дольше. Но мы это поняли. Мы были близки к голу. Были положительные моменты, которые можно извлечь из этой игры. Мы знаем, как можем и как будем играть в следующем матче», — заявил Пирри.