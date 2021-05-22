Словаки радовались в лицо капитану Беларуси, тот не сдержался. Теперь его накажут за жест?

Сборная Беларуси неудачно начала выступление на мировом форуме, уступив словакам в первом матче – 2:5. Команда плохо начала матч, быстро пропустив три шайбы. Однако затем подопечные Захарова практически смогли вернуться в игру, это отметил и сам главный тренер.

«Плохо начали первый период. Просили ребят сыграть повнимательнее. К сожалению, не получилось. Соперники хорошо сыграли в большинстве, забили красивые голы.

Мы неплохо ответили, почти отыгрались. Один наш гол не засчитали. Старались играть до конца, сделали счёт 2:4, там буллит не забили. Первый период сыграли плохо, второй и третий – нормально», — сказал главный тренер на послематчевой пресс-конференции.

Героем матча мог стать Егор Шарангович. Сначала гол белоруса не засчитали из-за помехи вратарю, вопросы касаемо этого решения возникали у всех. Но правила ИИХФ немного отличаются от тех, что есть в КХЛ и НХЛ. В книге правил федерации есть целое приложение под номером два, в котором разбираются эпизоды, связанные с неправильной атакой вратаря. В пункте пятом этого приложения перечислены ситуации, в которых атакующий игрок «скринит», то есть заслоняет, чужого вратаря.

Пункт 5 (D) гласит: если атакующий игрок размещается неподвижно во вратарской зоне, тем самым препятствуя обзору голкипера и влияя на его способность защищать рамку, и при этом забит гол, то он должен быть отменён.

Эти пару секунд, которые Белевич провёл по соседству с Дялогой в «краске», не меняя позиции, стали решающими. Именно такое объяснение выпустили в белорусской федерации хоккея.

В следующем периоде Егор всё-таки забросил свою шайбу, сделав счёт 2:4. Активная игра белорусов подарила надежду болельщикам. Впереди у сборной было время, чтобы вернуться в игру. Казалось бы, нас ждёт невероятный по развязке игровой день: уступая 0:4 белорусы спасают матч, а в параллельной игре латыши бьют канадцев в сухую. Неплохо, согласитесь.

И вот на последних секундах у Шаранговича снова появился момент, чтобы забить. Капитан сборной исполнял буллит после нарушения словаков. Форвард не смог переиграть вратаря словаков, чем определённо был недоволен. Итого хоккеист смог забросить один гол из трёх потенциальных.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Словацкая скамейка не стала сдерживать эмоции, они были довольны, что их вратарь отбил шайбу. Нападающий белорусов повёлся на провокацию, и, проезжая мимо скамейки, ответил соперникам неприличным жестом, показав средний палец. Эмоции есть эмоции. Всё-таки твоя сборная была в шаге от крутого камбека. Но нужно понимать, что капитану команды так себя вести непозволительно.

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Самое главное, что игрок понял свою ошибку и извинился за этот проступок.

«В матче со Словакией моё разочарование привело к постыдным и безответственным действиям по отношению к скамейке запасных соперника. Моему поступку нет оправданий.

Это не отражает того, кем я являюсь как игрок или как личность. Как наш капитан я с большим уважением отношусь к своим действиям на льду и за его пределами. Сегодня я подвёл команду, наших тренеров и болельщиков.

Я хочу извиниться перед словацкой командой, чтобы научиться двигаться вперёд с этого момента», — написал хоккеист на своей странице в «Инстаграме».

Теперь Егору может грозить дисквалификация. Его потеря станет очень болезненной для сборной Беларуси, ведь после поражения прямому конкуренту в лице Словакии турнирные перспективы коллектива Михаила Захарова выглядят туманно.