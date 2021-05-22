«Фиаско на старте». Теперь на ЧМ опозорились шведы, кто-то из грандов не выйдет из группы?

В первый игровой день чемпионата мира по хоккею 2021 сборная Латвии сотворила первую сенсацию на турнире, всухую одолев команду Канады – 2:0.

Этот успех стал первым для латвийской сборной в матчах с «кленовыми листьями» на крупных международных турнирах — ЧМ и Олимпиаде. Ранее лучшим результатом была ничья на чемпионате мира 1997 года.

Но это была команда-хозяйка. Домашний лёд многое решает на таких турнирах, пусть матчи нынешнего первенства и проходят без зрителей. От сборной Латвии ждали достойного выступления, и команда Боба Хартли смогла удивить уже в первой игре.

В паре Швеция – Дания был однозначный фаворит. До сегодняшнего дня команда «тре кнунур» не проиграла ни одного матча датчанам, выиграв 10 игр из 10. Лучшим результатом для датских хоккеистов были игры, где они уступили с разницей в две шайбы.

На чемпионат мира в Латвии сборная Швеции не получила массового подкрепления из-за океана, но всё равно в составе команды оказались громкие имена: пять нападающих из НХЛ во главе с Кемпе и Ракеллем, лидеры клубов КХЛ и шведской SHL. Их усилий должно было спокойно хватить, чтобы обыграть датчан, к которым не мог приехать вратарь Фредерик Андерсон. К ним вообще из НХЛ никто не приехал!

Но, как показал стартовый матч на турнире, у датчан собралась достаточно крепкая команда, которая способна показывать результат даже в играх с фаворитами. Большинство игроков из их состава выступают в местном чемпионате, либо в Германии или Швеции. И есть один человек из КХЛ – форвард «Йокерита» Никлас Йенсен, за плечами которого есть опыт игры в НХЛ и более десятка заброшенных шайб на чемпионатах мира.

Именно Йенсен стал героем прошедшего матча. Он забил первый гол сборной Дании на турнире, а затем при счёте 1:2 организовал три гола подряд в ворота 38-летнего Виктора Фаста. Ассистировал Кристенсену, а ещё дважды забил сам, став в итоге автором первого хет-трика на нынешнем мировом первенстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Шведы пытались спасти матч, но в оставшееся время смогли отквитать только одну шайбу – 3:4. Команда Юхана Гарпенлёва опозорилась в первом же матче на турнире. Такими темпами сенсации на ЧМ-2021 не ограничатся отдельными результатами, и кто-то из фаворитов вполне может не выйти из группы. Канадцы и шведы уже сделали по шагу в эту сторону.

«Кошмарный начало», «Фиаско на старте», — так звучат заголовки ведущих спортивных шведские СМИ по итогам матча со сборной Дании.