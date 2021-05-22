Британцы надеялись, что Россия выйдет сонной на матч ЧМ. Наши забили 4 гола за 5 минут!

Сборная России с трудной победы над командой Чехии (4:3) стартовала на чемпионате мира 2021 года по хоккею. На следующий день соперником команды Валерия Брагина стала сборная Великобритании. Первый олимпийский чемпион в истории хоккея за несколько дней до старта мирового первенства остался без главного тренера. Шотландский специалист Питер Рассел на время покинул свой пост по семейным обстоятельствам, оставив команду на попечение Адама Кифа, родного брата главного тренера клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа. При этом в Федерации хоккея Великобритании сообщили, что Рассел всегда может вернуться в команду, если тренер изъявит такое желание.

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За всю историю чемпионатов мира команды встречались лишь однажды – в 1994 году российская сборная разгромила британцев со счётом 12:3. Перед началом сегодняшнего матча Рассел поделился надеждой, что подопечные Брагина проявят недооценку соперника и выйдут неготовыми на игру с Великобританией, не сумев перестроиться с тяжёлой встречи с чехами.

«Здорово сыграть с такой хоккейной державой. Постараемся зарядить ребят хорошим настроем, чтобы они цеплялись за игру как можно дольше. Попробуем замедлить скорость русских, заставить их отбрасывать шайбу, а не делать передачи. Мы знаем, как Россия хороша, даже без звёзд НХЛ там всё равно четыре защитника и два нападающих из НХЛ, а все остальные из КХЛ. Без сомнения, это хорошая команда.

Ребята выйдут и проверят, как долго они смогут оставаться в игре. Кто знает, может Россия выйдет на встречу сонной и не готовой? Будем надеяться, что Россия будет уставшей после матча с чехами (улыбается). Это ещё один памятный день в истории нашей сборной, никакого давления нет. Может, однажды мы сможем обыграть топ-сборную, это будет потрясающе», — сказал Рассел «Чемпионату».

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Однако надеждам шотландского тренера не суждено было сбыться. Уже к 11-й минуте на табло горели 4:0 в пользу сборной России, при этом 4 шайбы разделили всего четыре минуты и 11 секунд. Как и накануне, счёт в матче открыл нападающий СКА Антон Бурдасов. Спустя две минуты вторую шайбу на турнире также забросил и форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко, отличившийся при игре в меньшинстве. Для нашей команды этот гол стал уже вторым на ЧМ-2021 в численном недокомплекте – вчера в формате «четыре на пять» забил Антон Швец-Роговой.

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Ещё через две минуты Бурдасов оформил свой первый дубль за национальную команду в матчах чемпионата мира. Проводящий дебютный матч на этом турнире Андрей Кузьменко с левого края ворвался в зону, накрутил двух соперников и сделал перевод под бросок своему одноклубнику, который в касание вогнал шайбу в сетку. А буквально в следующей атаке отличился самый ценный игрок прошедшего плей-офф КХЛ Сергей Толчинский. Россияне подловили соперника на ошибке в обороне! Барабанов сделал передачу в центр, Толчинский подхватил шайбу, выкатился один на один и переиграл Уистла.

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К сожалению, без ложки дёгтя в первом периоде россияне обойтись не смогли. Под занавес первого периода удаление схватил защитник Артём Зуб, а британцы сумели реализовать лишнего. Роберт Дауд прорвался по центру и сделал перевод на Лиама Кирка, который в касание послал шайбу в сетку. Таким образом, ещё один дебютант сборной России на чемпионате мира голкипер Иван Бочаров упустил возможность оформить шат-аут в первом матче на турнире.