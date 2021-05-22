«Отвратительно и бесчувственно». В Канаде скандал из-за обложки СМИ после травмы Тавареса

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес был госпитализирован после страшного столкновения в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», который состоялся 21 мая.

В первом периоде матч на некоторое время был прерван из-за травмы форварда «Торонто» после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.

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После этого сразу же произошла драка между форвардом «Мэйпл Лифс» Ником Фолиньо и нападающим «Канадиенс» Кори Перри. По ходу поединка Фолиньо нанёс сопернику несколько ударов и уложил его на лёд. Нападающий «Монреаля» в свою очередь не стал наносить удары в драке.

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«Я пытался перепрыгнуть его, но, к сожалению, попал ему в голову коленом. Я хорошо знаю Джонни, надеюсь, что с ним всё в порядке. Что касается драки, то всё это произошло случайно. Фолиньо сказал: «Давай сейчас всё решим. Я знаю, что это случайность». Но речь идёт об их капитане. Так всё и произошло. Это всё, что я могу сказать», — сказал после игры Перри.

К счастью, Таварес избежал серьёзной травмы. На следующий день клуб выступил с заявлением: «Капитан «Торонто» Джон Таварес сегодня утром выписан из больницы. Было тщательно обследовано и оценено его состояние здоровья директором медицинского департамента клуба и командой нейрохирургов госпиталя Сент-Майкла. Его оставили в больнице на ночь для наблюдения, а сейчас он находится дома под присмотром группы врачей».

«Не могу выразить словами всю ту поддержку, которую чувствую с прошлого вечера. Рад поделиться, что я дома и восстанавливаюсь. Спасибо моей семье, друзьям, партнёрам по команде, организации «Мэйпл Лифс», телевизионной сети Leafs Nation и хоккейной общественности за то, что находитесь рядом со мной.

Кроме того, спасибо медицинскому персоналу обеих команд, скорой помощи и всем в госпитале Сент-Майкла за их исключительную заботу, которая помогла мне подняться на ноги. С нетерпением жду, когда вновь смогу надеть джерси «Мэйпл Лифс». До тех пор буду подбадривать ребят вместе с Leafs Nation, пока мы участвуем в плей-офф Кубка Стэнли», — сказал сам Таварес.

Сегодня генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что форвард пропустит две недели: «Таварес прошёл компьютерную томографию и МРТ в клинике Сейнт-Майка. Были обнаружены повреждения головы, шейного отдела и позвоночника. Он получил сотрясение мозга, а также травму колена. Минимальный срок восстановления — две недели. Точное время отсутствия сказать сложно. Мы должны помнить, что у него молодая семья, нам также необходимо защищать его здоровье, исходя из этого».

Но главной темой для обсуждения стала обложка (в частности, заголовок) газеты Toronto Sun после травмы Тавареса, которое сопроводило соответствующую фотографию подписью «Капитан Хрусть». В Канаде по этому поводу разгорелся скандал.

Основные претензии канадских любителей хоккея к СМИ заключались даже не столько в подаче материала, сколько того факта, что на момент публикации оставалось неизвестным состояние хоккеиста. «Вдруг бы ему стало хуже?» — задавались вопросом болельщики «Торонто».

Заголовок «Капитан Хрусть» относился именно к конкретному эпизоду. Таварес совсем не хрустальный игрок. За три сезона в «Торонто» он пропустил всего 19 игр в регулярках.

«Дубас прав, это была низкопробная/дешёвая обложка, если не сказать хуже», — отметил обозреватель The Athletic Марк Лазерус.

Травма оказалась не столь серьёзной, но в «Торонто» не оставили эту тему без внимания. На встрече с журналистами перед вторым матчем серии Дубас отметил, что со стороны газеты это было «отвратительно и бесчувственно».

«Знаю, что игроки и тренерский штаб сфокусированы на втором матче, но хотел бы высказаться по другому вопросу от лица нашей организации и, что самое важное, от лица наших игроков и их семей. Такие ситуации привлекают повышенное внимание прессы, но мы как организация считаем, что обложка Toronto Sun пересекла черту, мы считаем эту обложку отвратительной. Мы понимаем, что писатели и колумнисты не имеют отношения к обложкам и заголовкам, но, на наш взгляд, со стороны газеты было отвратительно и невероятно бесчувственно ставить такое фото и подпись. Полное отсутствие сочувствия и уважения со стороны газеты в сторону Джона и его семьи, особенно учитывая, что это такой уважаемый член нашей организации и сообщества, а его семье пришлось такое выдержать», — говорится в полном заявлении Дубаса.