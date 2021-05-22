Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Великобритания — Россия – 1:7 – видео, голы, обзор матча чемпионата мира по хоккею 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев, забив голы на разный вкус
Лев Лукин
Великобритания — Россия – 1:7
Комментарии
Подопечные Брагина смяли соперника на старте, а затем спокойно довели дело до победы.

На следующий день после крутой победы над чехами сборной России на ЧМ-2021 предстояло сыграть с Великобританией. Никогда раньше наша национальная команда не играла на чемпионатах мира или Олимпиадах с представителями туманного Альбиона, но это обстоятельство объяснялось во многом тем, что ещё совсем недавно британцы обитали в третьем по силе дивизионе мирового хоккея, а резкий подъём совершили буквально за последние пару лет.

«Наша история — ещё круче американского «Чуда на льду». Сила, с которой столкнётся Россия «Наша история — ещё круче американского «Чуда на льду». Сила, с которой столкнётся Россия

Было понятно, что Россия и Великобритания в хоккее — команды принципиального класса, однако нельзя было допустить недонастрой, чтобы не создавать себе лишние проблемы. В составе нашей сборной после чехов произошли некоторые изменения. Место в воротах занял Иван Бочаров, в первом звене с Барабановым и Шалуновым вместо травмированного Окулова вышел Толчинский, в запасе остался Тимкин, а Кузьменко воссоединился в тройке с постоянными партнёрами по СКА Морозовым и Бурдасовым.

Календарь матчей ЧМ-2021 по хоккею

Уже в первом периоде россияне показали, что новой сенсации ЧМ-2021 в этой игре ждать не стоит. Уже на 6-й минуте Антон Бурдасов кистевым броском реализовал большинство, а затем, когда шанс на реализацию лишнего получили уже британцы, ворота Джексона Уистла в меньшинстве поразил Михаил Григоренко.

Под занавес первой десятиминутки Бурдасов оформил дубль, завершив в касание комбинацию с Кузьменко, а через 90 секунд Сергей Толчинский убежал «1 в 0» и легко переиграл вратаря. В своём первом матче в карьере на ЧМ MVP Кубка Гагарина сумел забросить шайбу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Поведя 4:0 к 11-й минуте, россияне снизили темп и активность. Даже на «полуспущенных» наши ребята заработали два большинства, но забить не смогли и под занавес периода слегка поплатились за транжирство и некоторую расслабленность. Великобритания усилиями Лиама Кирка реализовала большинство, отобрав у Бочарова мечту о «сухаре».

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Великобритания
Окончен
1 : 7
Россия
0:1 Бурдасов (Григоренко, Ожиганов) – 05:53' (5x4)   0:2 Григоренко (Воронков) – 07:19' (4x5)   0:3 Бурдасов (Кузьменко, Гавриков) – 09:21' (5x5)   0:4 Толчинский (Барабанов) – 10:51' (5x5)   1:4 Кирк (Дауд, Коннолли) – 18:46' (5x4)   1:5 Карнаухов (Задоров, Зуб) – 30:08' (5x5)   1:6 Кузьменко (Бурдасов, Ожиганов) – 49:59' (5x4)   1:7 Слепышев (Карнаухов) – 53:05' (5x5)

Разумеется, этот гол никак не повлиял на ход матча. Во втором периоде наши всё так же атаковали без особого энтузиазма, британцы пытались ещё что-то придумать у ворот Бочарова. У России было два большинства в этом отрезке, активнее всех выглядел соскучившийся по хоккею Толчинский, но забил Павел Карнаухов и в равных составах. Форвард ЦСКА после передачи Задорова легко убежал от защитника и красиво переиграл Уистла.

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Под конец периода британский голкипер поймал кураж, потащил несколько опасных бросков, помешав России увеличить преимущество в счёте.

В третьем отрезке на рижском льду шёл достаточно вальяжный хоккей с минимумом силовой борьбы. Британцы почти не тревожили Бочарова, наши не давали скучать Уистлу, увеличивая преимущество по броскам в створ. В результате дело планомерно пришло к шестой российской шайбе — Андрей Кузьменко после карусели в чужой зоне в большинстве классно бросил в «девятку» без шансов для вратаря.

Чемпионат мира по хоккею — время, когда вся страна с замиранием сердца следит за играми нашей сборной и становится с ней одним целым. Мы поддерживаем парней от первой до последней минуты матча, разделяем с ними сложности и радуемся их победам вместе с «Балтикой 7 Безалкогольное». Стань частью национальной команды, узнавай последние новости и выигрывай крутые призы от сборной России в сообществе «Балтики» во «ВКонтакте» и в «Инстаграме».

Вскоре седьмой гол забил капитан нашей сборной Антон Слепышев. Его лазерное попадание в верхний угол не сразу заметили арбитры, но, посмотрев «кино», убедились в правильности взятия ворот.

Финальная сирена зафиксировала уверенную победу нашей команды и первый разгром от России на ЧМ-2021. Подопечные Брагина правильно настроились на матч с аутсайдером и в результате не заметили соперника, забив голы на разный вкус: и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. После этого матча Россия возглавила турнирную таблицу группы А, следующий матч у наших парней в понедельник, 24 мая, против словаков.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021