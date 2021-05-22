«Мы не тупые, но ждём от себя большего». Британцы не отчаиваются после разгрома от России

Сборная России разгромила команду Великобритании во втором матче на ЧМ-2021. После игры хоккеисты и тренеры обеих сборных ответили на вопросы журналистов в формате онлайн-конференции.

«Игра при пустых трибунах — это даже прикольно. Какая-то ностальгия по школьным временам»

Нападающий сборной России Сергей Толчинский рассказал, почему его долго не вносили в заявку национальной команды, а также любопытно прокомментировал матчи при пустых трибунах на ЧМ-2021.

«Уверенность у нас была, что не случится в этом матче сенсации. Выходили с первых минут с полной концентрацией, хорошо, что сразу много забили, а потом довели игру до победы. Меня долго не заявляли, потому что я болел ангиной две недели, выздоровел только дня четыре назад. Тренеры дали мне время набрать форму. Всё ли сейчас нормально, ценят ли меня в сборной? Спросите об этом тренерский штаб.

Игра при пустых трибунах? Это даже прикольно, ностальгия какая-то, как будто переносишься во времена школьных турниров, когда на трибунах были только родители и родственники. Я не ощущаю никакого дискомфорта.

Быт в «пузыре»? Всё нормально. У нас есть небольшая лаундж-зона, где мы играем в приставку, в шахматы, в домино зависаем часа по три. Для нас создали хорошие условия. Не отмечал заброшенную шайбу? Странно радоваться, когда делаешь счёт 4:0. Но, конечно, есть кайф и в таких матчах. Когда всё получается, испытываешь удовольствие».

«Наверное, британцы будут прогрессировать. Но в таком составе они не смогли бы играть в КХЛ»

Капитан сборной России Антон Слепышев поделился мнением об уровне сборной Великобритании и рассказал о своих капитанских функциях в этом матче.

«В нашем исполнении был хороший первый период, исходили из уровня соперника. Затем британцы перестроились, пытались что-то показать. Наверное, они будут прогрессировать. Но, пожалуй, в таком составе они не смогли бы в КХЛ играть. Как капитан я подбадривал ребят, говорил о том, что через этот матч мы готовимся к следующим играм.

Мой гол? Судья за воротами был, не видел шайбу, поэтому посчитал, что была перекладина. Арбитр просто не мог засчитать её сразу. Конечно, мы поддерживаем Окулова. Он расстроился: первый чемпионат мира — и сразу такое неудачное падение на плечо. О его состоянии лучше спросить докторов, надеемся, что он поправится как можно быстрее».

«Понятно, что соперник не такого уровня, но это была хорошая подготовка к следующим матчам»

Главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, какую пользу сборная России смогла извлечь из матча с британцами.

«Неплохо сегодня влились в состав Кузьменко, Толчинский и Бочаров. Понятно, что соперник не такого уровня, но ребята сыграли хорошо. Окулов будет восстанавливаться, он остаётся в расположении сборной, у него повреждение плеча, но врачи будут работать с ним. Мы ещё надеемся на него.

Мы хотели хорошее начало, так и получилось. В дальнейшем мы требовали от ребят в первую очередь правильной игры. Основной принцип — пять в обороне, пять в атаке. Самое главное — без грубых ошибок, с агрессией в зонах атаки и обороны.

Что полезного можно извлечь из такого матча? Мы наиграли несколько вариантов большинства, например. Это была хорошая подготовка к следующему матчу. Тимкин, возможно, в следующем матче будет играть. Алексей Марченко в обойме, он серьёзно готовится, посмотрим, как сложится в дальнейшем.

Игра со словаками? Мы всегда разбираем любого противника, серьёзно готовимся. Но, конечно, наибольшее внимание уделяем игре в группе со шведами».

«Мы хотим снова всех удивить и попробовать преподнести сюрприз»

Нападающий сборной Великобритании Роберт Дауд не отчаивается после разгрома от России и надеется, что его команда вновь сможет удивить хоккейный мир.

«Приехать и играть с командами мирового класса — это великолепный опыт. Мы многому учимся в этих матчах, наши игроки практически не играли в этом сезоне, всего несколько матчей. Выйти сейчас против высококлассных игроков — это другие скорости. Мы многое вынесли из первого периода, после которого стали оттеснять их на периметр, стали надёжнее действовать в зоне обороны.

У нас не было товарищеских матчей, собрались всего пару недель назад, в то время как большинство сборных играли перед турниром и провели полноценные сезоны. Думаю, с каждым периодом мы прибавляли — в первом раскачивались, а второй и третий периоды получились хорошими. Конечно, против нас вышла очень сильная команда, которая будет забивать. Но мы становились лучше, если продолжим в том же духе, надеюсь, получится преподнести сюрпризы.

Мы хотим снова всех удивить! На прошлом ЧМ получилось, сейчас наша цель — показать хороший хоккей, попробовать преподнести сюрприз. Если у нас получится ещё и добиться нескольких побед, остаться в элите, где мы считаем, нам и место, мы хотим это сделать».

«Мы не тупые, но хотим показать миру, что Великобритания — хоккейная нация»

Нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк, забросивший единственную шайбу своей команды, подтверждает большие амбиции британского хоккея.

«Приятно забить свой первый гол за сборную. Кажется, уже прошло прилично времени, я уже сыграл на двух чемпионатах мира. Мы не тупые, понимаем, что это высококлассные соперники. Мы почти не играли в этом сезоне, а посмотрите на состав России, там игроки НХЛ, КХЛ, они сыграли полноценные сезоны, играли за сборную перед стартом турнира, а для нашей сборной это первая игра сезона. Мы все ждём от себя большего. Но мы играем с такими сильными командами, понятно, что они будут забивать много голов. Мы хотим становиться лучше день за днём.

В Словакии мы втягивались, осматривались вокруг, а обыграв Францию, поняли, что хотим продолжать играть на этом уровне. Каждый год мы желаем достигать определённого результата. Конечно, мы и сейчас ещё втягиваемся, но хотим показать хоккейному миру, что Великобритания — это хоккейная нация».

«Тяжело, когда видишь вокруг себя игроков, которые носятся на скорости 1000 км/ч»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Великобритании Кори Нельсон на конференции был многословен. Он поддержал своих парней, похвалил российскую команду и рассказал о некоторых нюансах матча.

«Мы бились всю игру. Понятно, что играем против сборной, которая занимает второе место в мировом рейтинге, надо выкладываться и проявлять упорство. Конечно, временами скорости, мощь и мастерство России доставляли нам немало проблем. Там, где в обычной ситуации наши игроки справились бы, сегодня мы не могли справиться с их скоростями, предоставили сопернику много шансов поиграть в большинстве. Если не считать этого, когда мы подчистили некоторые моменты в перерыве, то стали хорошо защищаться и выкладывались на 100%.

Мы почти не играли в этом сезоне? Мы много говорили о том, что должны быть бойцами, а не жертвами. Тренер Пит (Расселл) сегодня говорил об этом с игроками. Не хотим искать оправданий, кивать на то, что ребята в клубах провели всего по 15 матчей, а для сборной это вообще первая игра в году. Ребята понимают, чего мы пытаемся добиться. Конечно, потребуется время, чтобы привыкнуть к скоростям, но когда мы подстроились под них, вошли в игру, ребята хорошо адаптировались к игре России. Они начали доверять не только посылу тренера, но и друг другу в том, как они выполняют свою работу. Но это тяжело, когда видишь вокруг себя игроков, которые носятся на скорости 1000 км/час. Видишь, как кто-то провалился, бросаешься на помощь, но теряешь свою позицию, а потом вы видели эти голы в пустые ворота.

Потом ребята стали доверять нашему последнему рубежу обороны, вратарю, который традиционно сильно сыграл. Они позволяли Уислу видеть броски и делать великолепные сейвы, которые придавали нам энергии играть дальше. Мы проделали хорошую работу».

«Тяжело, когда соперник носится 1000 км/час». Британцы восхищены игрой сборной России»

«Мы на каждый матч выходим побеждать, таков план на игру. Возможно, иногда эта задача не слишком реалистична, но мы всё равно готовимся именно так. У тренерского штаба есть задача дать многим ребятам игровое время. Сегодня за сборную дебютировали Клементс, Тетлоу, Хук, и они проделали фантастическую работу. Мы хотим войти в норму, наши ребята обожают хоккей и играть за свою страну. Сегодня они бились, показали свой дух.

Столько хороших воспоминаний о прошлом ЧМ. У нас была возможность расти от матча к матчу по пути к последней игре. Франция выше нас в рейтинге, но мы чувствовали, что есть реальный шанс обыграть их. Этот турнир очень хаотичный, другие ощущения. Из-за того, что мы играем впервые в сезоне, сейчас главное — продолжать работу над собой, демонстрировать прогресс, показывать соперникам, что мы будем биться, играть как можно быстрее, действовать правильно. Сегодня мы начали этот процесс, собрались и становились лучше и лучше.



Почему не поменяли Уисла? Три гола нам забили в пустой угол, такие броски непросто отразить. Мы хотели послать сигнал, что если уберём эти передачи на пустой угол, то Уисл сможет играть увереннее, занимать хорошую позицию, играть более агрессивно. Когда он так действует и знает, что на дальнюю штангу передачи не пройдут, то будет делать сейвы. Он доказал это, наша защита сыграла превосходно, а нападающие пахали и помогали вратарю. По ходу игры у нас улучшались все детали. Мы все гордимся, как бились ребята. В последних двух периодах мы показали, что можем играть».