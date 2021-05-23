Серебро «Кузни» в ВХЛ — это чудо. Клубу мешали весь сезон, а с ареной до сих пор бардак

Новокузнецкий «Металлург», чья судьба до сих пор волнует многих любителей хоккея во всей стране, закончил формально лучший сезон в своей истории. Да, в конце 90-х клуб завоёвывал бронзу Суперлиги, но в финале чемпионата до нынешней весны не играл никогда.

В решающей серии Кубка Петрова в ВХЛ «Кузня» уступила «Югре», главному фавориту соревнования, проиграв три матча из четырёх всего лишь с разницей в одну шайбу. Зато до финала «Металлург» пролетел три раунда плей-офф на одном дыхании, поочерёдно выбив из турнира «Звезду» (прошлогоднего чемпиона), «Дизель» и «Рубин». Кроме того, новокузнечане стали самой результативной командой Кубка Петрова, а форварды Валерий Поляков, Максим Кицын и Даниил Ердаков оккупировали первые позиции в бомбардирских и снайперских номинациях.

Новость по теме Максим Кицын повторил рекорд плей-офф ВХЛ по набранным очкам за один сезон

Серебро чемпионата ВХЛ — великолепный результат для новокузнецкой команды. Ещё в прошлом сезоне «Металлург» не попал в плей-офф, а сейчас уверенно дошёл до главной битвы чемпионата и взял медали. Первые медали клуба за 21 год. Их, кстати, ещё в декабре прогнозировал в беседе со мной генеральный менеджер «Кузни» Дмитрий Корягин, и, как видим, предчувствие его не обмануло. Ему удалось собрать в «Металлурге» классный играющий состав, верным оказался и ход с заменой главного тренера во второй половине сезона. Евгений Попихин раскрепостил команду после жёстких казарменных методов Леонида Тамбиева и получил от ребят позитивный отклик.

Фото: metallurg-nk.ru

Но нельзя смотреть на сезон «Кузни» только лишь со спортивной точки зрения. Весь год вокруг «Металлурга» царил форменный организационный бардак: команда принимала гостей на стадионе, который хорошо использовать для тренировок, для детского хоккея, фигурного катания, шорт-трека, но никак не для серьёзных соревнований даже уровня МХЛ, в то время как на основной арене тормозился ремонт из-за интриг и подковёрных игр местных властей.

Почему так произошло, я уже писал в предыдущем материале.

В городе и области в «Кузню» не верили. Настолько, что не стали заранее думать о деньгах на плей-офф. Средства пришлось изыскивать перед каждым раундом, и всякий раз маячил вариант, при котором «Металлургу» придётся играть всю серию в гостях. В результате Новокузнецк (точнее, 300 болельщиков, которых может вместить «Кузнецкий лёд») увидел весь плей-офф, вплоть до финала, но какой ценой? Об этом расскажем ниже.

Смешная домашняя арена, отсутствие единства в руководящей верхушке (люди, отвечающие за спорт в городе и области, точно не едут в одной упряжке с генеральным спонсором), туманные перспективы с ремонтом основного стадиона, угнетённая и едва не потерянная насовсем молодёжка — проблем у «Металлурга» было выше крыши. Но каким-то чудом в «Кузне» сумели отделить мух от котлет, то есть спорт от политики и бизнеса, и хоккейная команда порадовала своих многострадальных болельщиков отличным результатом. Который был достигнут не благодаря, а вопреки.

Фото: metallurg-nk.ru

Каков же итог чемпионата для «Металлурга»? Что с клубом будет дальше? Вопрос многогранный, но начать отвечать на него хочется с позитива. Генеральный спонсор «Кузни» компания «Евраз», и без того выполнявшая все обязательства перед клубом, после серебряного сезона иначе взглянула на своё детище. Всё указывает на то, что теперь вовлечённость финансового покровителя в дела команды увеличится в разы, сохранится боеспособный состав. Собственно, «Металлург» уже переподписал свою ведущую тройку Ердаков — Кицын — Поляков, зажигавшую в матчах Кубка Петрова. Более того, «Евраз» продолжает смотреть в сторону КХЛ и ставит цель вернуть Новокузнецк на карту сильнейшей лиги Европы. Безусловно, для этого «Кузне» нужна арена, но не факт, что на первых порах это обязательно должна быть «Арена Металлургов». «Авангард» временно играет в Балашихе, «Куньлунь» — в Мытищах. Почему бы новокузнечанам не повторить подобный сценарий? Результат сезона позволяет спонсорам клуба чувствовать себя увереннее и гораздо свободнее в принятии решений, чем год назад.

Прошлым летом решение оставить «Металлург» в Новокузнецке и загнать команду на частный «Кузнецкий лёд» было сугубо политическим. Его патриотическая мотивация (сохранение связи город — команда) уже тогда не выдерживала критики, так как крохотный дворец способен вместить лишь 300 зрителей, из которых нужно вычесть представителей семей и друзей хоккеистов. В коронавирусное время эта цифра уменьшилась до совсем уж мизерных размеров. Подавляющее большинство болельщиков «Металлурга» всё равно вынуждено было смотреть за играми любимой команды с экранов, так была ли тогда необходимость во что бы то ни стало оставлять клуб в городе? К тому же из «Кузнецкого льда» по объективным причинам невозможно организовать нормальные трансляции. Напомню, у клуба был хороший вариант с временным переездом в Саранск на приличный (и более дешёвый) дворец, из которого можно было бы организовать качественную «картинку». Но этот манёвр не входил в планы местных политиков, не желавших терять дойную корову.

Сейчас же оставить «Металлург» в Новокузнецке на следующий сезон чиновникам будет весьма непросто. Во-первых, ВХЛ больше не намерена делать поблажки и разрешать «Кузне» играть на не соответствующем никаким требованиям стадионе. Дело тут не только во вместимости «Кузнецкого льда» (хотя и в ней тоже), но и в прочих нюансах: раздельный хоккейный блок для хозяев и гостей, соответствие медицинским показателям, класс бортов, оборудование для трансляций, разведённые раздевалки. Выполнение всех этих элементарных требований частный стадион никак не может обеспечить, а лига, судя по всему, закрывать глаза на нарушения уже не будет и просто не разрешит «Металлургу» выступать на «Кузнецком льду». Во-вторых, на городе до сих пор висит долг за аренду этого стадиона на матчи плей-офф. Этот вопрос не урегулирован, и владелец дворца, вполне вероятно, может дойти до суда.

Про «Арену Металлургов» на следующий сезон, похоже, тоже можно забыть. Там сейчас работает тот подрядчик (ООО «Арена»), который и начинал ремонт, но всё продвигается очень медленно, и ни о какой сдаче объекта в 2021 году не может быть и речи. Почему так происходит? Похоже, вновь приходится говорить о тех палках, которые вставляет в колёса нормальному рабочему процессу заказчик ремонта — администрация города Новокузнецка. Муниципальные власти очень хотели видеть на объекте местную компанию «Сибшахтострой» и ради этого зимой объявили новый тендер, приостановив тем самым ход ремонта. Новокузнецкий подрядчик конкурс выиграл, но «Арена» добилась отмены итогов аукциона, проведённого с нарушениями, и вернулась на стройплощадку.

Вот только в таких условиях ни о каком плодотворном сотрудничестве заказчика и подрядчика не может идти и речи. Барнаульцам не предоставляют проект строительных работ и запрещают привозить проверенных сотрудников, а мэр города Сергей Кузнецов в это время устраивает для журналистов и болельщиков пресс-туры по полуразрушенной арене, желая скомпрометировать в их глазах подрядчика, который, по его словам, «срывает сроки, плохо организовывает процесс и вообще работает не по-новокузнецки». Почти с той же риторикой Кузнецов выступает и на местном телевидении, фактически не скрывая, что занимается откровенным кумовством. Вот только люди прекрасно знают, что ООО «Арена» уже сдала под ключ не один хоккейный объект в своём регионе, а на новокузнецкой площадке выполнила самую сложную работу — залила технологическую плиту. И тогда к подрядчику почему-то никаких вопросов не возникало. Сейчас же местные власти, очевидно, преследуют цель снова разорвать трудовой договор с барнаульцами и опять завести на объект «своих» людей. И тот факт, что вся эта подковёрная борьба лишь оттягивает на неопределённый срок возвращение «Металлурга» к нормальной жизни, видимо, их мало волнует.

Фото: metallurg-nk.ru

Трудно сказать, сколько ещё продлится ремонт главной ледовой арены Кемеровской области. Похоже, всё идёт к тому, что в следующем сезоне «Металлург» всё-таки покинет Новокузнецк. И прямо сейчас — это благо для клуба, которому пока негде нормально функционировать в родном городе. Местные власти поддерживают «Кузню» только на словах и кормят клуб обещаниями, на деле же «Металлург» в этом сезоне не дождался от города и области обещанных денег на плей-офф ВХЛ, и даже участие юниорских команд 2005 и 2006 г.р. в турнирах своих возрастных категорий пришлось профинансировать «Евразу».

Как я уже отметил, у генерального спонсора «Кузни» сейчас гораздо больше возможностей организовать нормальные спортивные условия для команды в ближайшем будущем. По моей информации, в клубе прорабатывают вариант с временным переездом в западную часть России (это разумно с точки зрения логистики выездов), но существует также вероятность, что клуб останется в Сибири.

Появилась у руководства «Кузни» и ещё одна головная боль. ВХЛ со следующего сезона запретила командам заявлять в аффилированный клуб из Первенства ВХЛ (ВХЛ-б) хоккеистов своей системы. «Металлург» (как и многие другие клубы лиги) пользовался этой возможностью, посылая ребят из молодёжки за игровой практикой и опытом в барнаульское «Динамо-Алтай». Теперь же «Кузне» негде обкатывать свои кадры, и фактически теряется целесообразность содержания команды МХЛ «Кузнецкие медведи», потому что мгновенно переходить во взрослый хоккей из молодёжного ребята в большинстве своём не способны, а в рамках школьной подготовки они могут играть и в Первенстве ЮХЛ, где у «Кузни» есть хорошая команда, вхожая в систему клуба. Кстати, не так давно юные «металлурги» приняли участие в финале Первенства ЮХЛ, прошедшем в Омске. Там «Металлург» U18 достойно бился с командами сильнейших российских школ (Казань, Уфа, московское «Динамо»), в плей-офф выйти не смог, но, например, в матче группового этапа уступил будущему чемпиону «Салавату Юлаеву» всего лишь в одну шайбу.

Учитывая все эти факторы, не стоит ли «Металлургу» рассмотреть вариант создания команды в ВХЛ-Б вместо МХЛ? Вертикаль ЮХЛ — ВХЛ-б — ВХЛ в сложившихся условиях выглядит идеальным вариантом и даёт возможность молодым кадрам нормально циркулировать внутри системы, не уезжая из Новокузнецка уже в раннем возрасте в поисках лучшей жизни.