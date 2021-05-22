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«Забили больше Канады»: что пишут в Великобритании после разгрома своей сборной от России на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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«Забили больше Канады!». Что пишут в Великобритании после разгрома своей сборной от России
Елена Кузнецова
Забили больше Канады!
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В здоровом чувстве самоиронии жителям Туманного Альбиона не откажешь.

Британцы разгромно проиграли сборной России в своём стартовом матче чемпионата мира по хоккею в Риге, но не унывают! Что игроки с тренером на пресс-конференции говорили о том, как важно прогрессировать в игре, а там, глядишь, и сенсацию выдадут, так и их болельщики продолжали поддерживать свою команду, несмотря на счёт, и не посыпали голову пеплом.

Турнирная таблица ЧМ-2021

В самоиронии им не откажешь – а что ещё ждать от болельщиков сборной, которая после победы над Францией пела песню «Мы дерьмо и знаем это»? «Чемпионат» собрал самые яркие высказывания болельщиков и прессы.

«Мы дeрьмo и знаем это!». Победная песня британских парней с большим сердцем «Мы дeрьмo и знаем это!». Победная песня британских парней с большим сердцем

«Идём на 15:0… Нет, уже на 18:0. Гол в большинстве, гол в меньшинстве, а сейчас гол в равных составах. Такой командный хет-трик, на который ушло меньше 10 минут», — посмеивался болельщик Карл Сид, когда Россия начала забрасывать одну за другой в первом периоде.

«Легко смеяться над тем, как Россия уничтожает Великобританию, но Канада вчера проиграла Латвии, так что лучше я помолчу», — благоразумно заключает болельщик канадско-шотландского происхождения Иэн.

«Эй, рок-н-ролл! Британцы забили гол! Лиам Кирк – красавчик!» — слагает стихи Джейк Окли в честь первого гола своей команды на турнире.

«Чёрт побери, мы забили!» — изумляется болельщик Грэм.

«Тяжёлый первый период для Великобритании, класс России налицо. Но гол в большинстве показывает, что они продолжают биться», — отреагировал «твиттер» канала FreeSports.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

«Мы не тупые, но ждём от себя большего». Британцы не отчаиваются после разгрома от России «Мы не тупые, но ждём от себя большего». Британцы не отчаиваются после разгрома от России

«Великобритания забила больше голов, чем Канада!» — радуется пользователь с ником Lightning Jack. Канадцы-то вчера всухую проиграли Латвии.

«Забили в большинстве, только не называйте это камбэком», — шутит «твиттер» The London Leaf.

«Камбэк начинается», — пишет Дэйв К.

«Не считая короткого сумасшедшего отрезка в исполнении России в первом периоде, сборная Великобритании довольно хорошо провела свой первый матч в Риге», — не печалится Питер Вуд.

«Немудрено, русские слишком хороши. Вряд ли многие ожидали, что мы возьмём здесь победу, но можно многое взять из этого выступления. Счёт 1:7 не передаёт происходившего на льду», — подвёл итоги матча The London Leaf.

Британцы надеялись, что Россия выйдет сонной на матч ЧМ. Наши забили 4 гола за 5 минут! Британцы надеялись, что Россия выйдет сонной на матч ЧМ. Наши забили 4 гола за 5 минут!

«Невообразимые русские приговаривают Великобританию к поражению»

«Невообразимые русские приговаривают Великобританию к поражению на старте чемпионата мира. Четыре гола за пять минут в первом периоде позволили сильно оторваться в счёте, в итоге неистовая Россия нанесла Великобритании поражение со счётом 1:7.

Однако тренеры могут быть довольны многими моментами в игре своей команды. Несмотря на счёт, на больших отрезках игры они достойно бились с напичканной звёздами сборной России.

Лиам Кирк забил свой первый гол за сборную, реализовав большинство, а трое дебютантов Хук, Клементс и Тетлоу оставили хорошее впечатление. Такой счёт – заслуга нескольких невообразимых завершений атак в исполнении русских в первом периоде. Они забивали всеми возможными способами – два гола в равных составах, один в большинстве и даже один в меньшинстве.

После этого Великобритания начала прибавлять, вратарь Джексон Уисл оправился после плохого начала и завершил игру с 35 сейвами. Команда храбро билась весь матч, хорошо показав себя против одного из фаворитов турнира.

Конечно, класс русских говорил сам за себя, они забили ещё один гол во втором периоде и дважды в заключительном отрезке, и нанесли Британии тяжёлое поражение», — пишет Belfast Telegraph.

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