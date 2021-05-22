Кучеров разносил «Флориду», в ответ получил подлый удар по колену! Неужели снова травма?

После двух домашних поражений от «Тампы» «Флорида» сумела зацепить на площадке «молний» одну игру и вернула в серию интригу. Кучеров и Ко сияли в атаке, но оборона подопечных Джона Купера не выдерживала критики, плюс Андрей Василевский пока явно не вышел на свой пиковый уровень. Провалы в обороне «Лайтнинг» и позволили «пантерам» победить, однако уже в четвёртой встрече «Флорида» доказала, что у неё и своих проблем выше крыши.

С географическими соседями «Тампа» стала разделываться со старта матча. Уже на 3-й минуте в расстановке «4 на 4» Энтони Чирелли после ошибки защитников убежал на рандеву с Сергеем Бобровским и броском в «домик» переиграл российского голкипера.

Не прошло и пяти минут, как счёт стал 2:0. Михаил Сергачёв и Никита Кучеров доставили шайбу на пятак, где отлично сработал Янни Гурд. В этом эпизоде главный «джокер» «молний» набрал своё 101-е очко в плей-офф НХЛ, что позволило Никите выйти на чистое шестое место в списке самых результативных россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли.

Новость по теме Кучеров вышел на шестое место в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ

«Флорида» вскоре отыграла одну шайбу, красиво разыграв большинство, но это была ложная надежда для «пантер». Ещё под занавес периода Ондржей Палат забросил третью хозяйскую шайбу, и снова не обошлось без участия Кучерова.

А на 26-й минуте «Тампа» прибила соперника шикарной комбинацией. Вообще, можно вечно любоваться на то, как у «молний» ходит шайба в большинстве, и похоже именно этим и занималась защита «пантер». После шедеврального паса в касание от Кучерова на пятачок Киллорн в гордом одиночестве переправлял снаряд в ворота, а Бобровский даже не пытался спасти свою команду.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Кучеров, кстати, уже не в первый раз в серии мучает «Флориду» одной комбинацией. Такие молниеносные посылки на пятак проходили у Никиты и в первой, и в третьей играх серии (тогда адресатом был Пойнт), сегодня подарок пришёл к Киллорну. И Алекс, видимо, настолько воодушевился этим, что вскоре оформил дубль, отправив Сергея Бобровского на скамейку запасных. Российский вратарь пропустил 5 шайб с 14 бросков, но в этом огромная «заслуга» дырявой защиты «пантер».



До конца периода «Флорида» забила свой второй гол, но на ход матча это никак не повлияло. «Молнии» спокойно вели дело к победе, а на 45-й минуте в очередной раз реализовали большинство. Никита Кучеров к ассистентскому хет-трику добавил заброшенную шайбу!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Этот гол стал для Кучерова 39-м в плей-офф НХЛ, Никита догнал Александра Могильного в списке российских снайперов Кубка Стэнли, разделив с ним седьмое место.

К сожалению, при счёте 2:6 у игроков «Флориды» сдали нервы, и они показали, что не умеют достойно проигрывать. При этом главный удар пришёлся на российских «молний». На 51-й минуте необъяснимый и откровенно подлый поступок совершил Энтони Дюклер, который зачем-то наотмашь ударил клюшкой по колену главного героя матча Кучерова. В неигровой ситуации! Никита, разносивший «пантер» в этой встрече, рухнул на лёд, держась за колено, а затем с трудом покинул площадку. Неужели россиянин получил новую серьёзную травму? Он ведь только восстановился после операции на бедре, из-за чего пропустил всю регулярку.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Через несколько минут досталось и Михаилу Сергачёву, однако силовой Хёрнквиста хоть и выглядел жёстко, но, похоже, угодил в рамки правил.

Новость по теме Сергачёв получил травму после жёсткого силового приёма Хёрнквиста

Вообще, последние 10 минут основного времени «пантеры» занимались тем, что без конца били соперника, не особо выбирая методы. В ход шли не только клюшки, но и локти, и кулаки, порой была откровенная грязь. Кажется, кто-то не умеет достойно проигрывать.

Хоккея в этом матче уже было немного. Счёт не изменился, «Тампа» выиграла 6:2 и повела в серии 3-1. Но без Кучерова это будут совсем другие «молнии», хочется верить, что с Никитой всё обойдётся.