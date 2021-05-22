Кучеров разносил «Флориду», в ответ получил подлый удар по колену! Неужели снова травма?

После двух домашних поражений от «Тампы» «Флорида» сумела зацепить на площадке «молний» одну игру и вернула в серию интригу. Кучеров и Ко сияли в атаке, но оборона подопечных Джона Купера не выдерживала критики, плюс Андрей Василевский пока явно не вышел на свой пиковый уровень. Провалы в обороне «Лайтнинг» и позволили «пантерам» победить, однако уже в четвёртой встрече «Флорида» доказала, что у неё и своих проблем выше крыши.
С географическими соседями «Тампа» стала разделываться со старта матча. Уже на 3-й минуте в расстановке «4 на 4» Энтони Чирелли после ошибки защитников убежал на рандеву с Сергеем Бобровским и броском в «домик» переиграл российского голкипера.
Не прошло и пяти минут, как счёт стал 2:0. Михаил Сергачёв и Никита Кучеров доставили шайбу на пятак, где отлично сработал Янни Гурд. В этом эпизоде главный «джокер» «молний» набрал своё 101-е очко в плей-офф НХЛ, что позволило Никите выйти на чистое шестое место в списке самых результативных россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли.
«Флорида» вскоре отыграла одну шайбу, красиво разыграв большинство, но это была ложная надежда для «пантер». Ещё под занавес периода Ондржей Палат забросил третью хозяйскую шайбу, и снова не обошлось без участия Кучерова.
А на 26-й минуте «Тампа» прибила соперника шикарной комбинацией. Вообще, можно вечно любоваться на то, как у «молний» ходит шайба в большинстве, и похоже именно этим и занималась защита «пантер». После шедеврального паса в касание от Кучерова на пятачок Киллорн в гордом одиночестве переправлял снаряд в ворота, а Бобровский даже не пытался спасти свою команду.
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Кучеров, кстати, уже не в первый раз в серии мучает «Флориду» одной комбинацией. Такие молниеносные посылки на пятак проходили у Никиты и в первой, и в третьей играх серии (тогда адресатом был Пойнт), сегодня подарок пришёл к Киллорну. И Алекс, видимо, настолько воодушевился этим, что вскоре оформил дубль, отправив Сергея Бобровского на скамейку запасных. Российский вратарь пропустил 5 шайб с 14 бросков, но в этом огромная «заслуга» дырявой защиты «пантер».
До конца периода «Флорида» забила свой второй гол, но на ход матча это никак не повлияло. «Молнии» спокойно вели дело к победе, а на 45-й минуте в очередной раз реализовали большинство. Никита Кучеров к ассистентскому хет-трику добавил заброшенную шайбу!
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Этот гол стал для Кучерова 39-м в плей-офф НХЛ, Никита догнал Александра Могильного в списке российских снайперов Кубка Стэнли, разделив с ним седьмое место.
К сожалению, при счёте 2:6 у игроков «Флориды» сдали нервы, и они показали, что не умеют достойно проигрывать. При этом главный удар пришёлся на российских «молний». На 51-й минуте необъяснимый и откровенно подлый поступок совершил Энтони Дюклер, который зачем-то наотмашь ударил клюшкой по колену главного героя матча Кучерова. В неигровой ситуации! Никита, разносивший «пантер» в этой встрече, рухнул на лёд, держась за колено, а затем с трудом покинул площадку. Неужели россиянин получил новую серьёзную травму? Он ведь только восстановился после операции на бедре, из-за чего пропустил всю регулярку.
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Через несколько минут досталось и Михаилу Сергачёву, однако силовой Хёрнквиста хоть и выглядел жёстко, но, похоже, угодил в рамки правил.
Вообще, последние 10 минут основного времени «пантеры» занимались тем, что без конца били соперника, не особо выбирая методы. В ход шли не только клюшки, но и локти, и кулаки, порой была откровенная грязь. Кажется, кто-то не умеет достойно проигрывать.
Хоккея в этом матче уже было немного. Счёт не изменился, «Тампа» выиграла 6:2 и повела в серии 3-1. Но без Кучерова это будут совсем другие «молнии», хочется верить, что с Никитой всё обойдётся.
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