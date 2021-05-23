«Такой ситуации в мировом хоккее ещё не было». Канадский вратарь приехал в сборную России

Какие первые ассоциации возникают у любителей хоккея, когда речь заходит о чемпионате мира 2008 года? Первое золото нашей сборной на мировой арене за 15 лет, победный дубль Ильи Ковальчука в невероятном финале с командой Канады (5:4 ОТ), а также два подряд шат-аута в исполнении российского голкипера Евгения Набокова на стадии плей-офф – сначала в четвертьфинале со сборной Швейцарии (6:0), а затем в полуфинале с командой Финляндии (4:0).

Собственно, именно Набоков и был главным героем в нашей сборной на том чемпионате мира ровно до того момента, когда не забивавший на протяжении всего турнира Ковальчука не начала решать в золотом матче первенства. Вот только многие наверняка уже забыли, как 13 лет назад начинался мировой форум для сборной России. На первых порах, выбор тренерского дуэта Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина во вратарской бригаде вынужденно остановился на голкиперах КХЛ – Александра Ерёменко и Михаила Бирюкова. 28-летний Ерёменко ехал в Канаду в статусе безоговорочного первого номера сборной, а 23-летний Бирюков должен был исполнять роль бэкапа. Всё дело в том, что голкипер «Вашингтона» Семён Варламов получил травму ещё до турнира.

Ерёменко получил травму в матче с Чехией и выбыл из строя до конца турнира

Стартовый матч оказался для Ерёменко лёгкой прогулкой – одна пропущенная шайба и уверенная победа над сборной Италии (7:1). А уже на следующий день турнир для голкипера «Салавата Юлаева» оказался завершён. 26-я минута матча со сборной Чехии – защитник соперника совершает мощный бросок от синей линии – Ерёменко фиксирует шайбу и через несколько секунд оказывается на льду. Защитник россиян Виталий Прошкин подтолкнул чешского игрока Збинека Михалека на Ерёменко – и Александр получил травму, которая поставила крест на его дальнейших турнирных перспективах.

ВИДЕО ТРАВМЫ ЕРЁМЕНКО

«Произошёл несчастный случай. Игрок чешской команды специально шёл на вратаря, мы бросились защищать Ерёменко. Мне не стоило так играть? Да как не стоило-то? Был бросок по воротам. Голкипер прижал шайбу, а соперник шёл на добивание. В таких случаях оберегают вратаря. Впрочем, соглашусь, что не он нанёс травму Ерёменко. Саша получил повреждение, когда на него упало несколько человек. Это случайность, никакого умысла здесь не было. Такой эпизод может произойти в любой момент матча. И потом, всё-таки, мне кажется, что чешский хоккеист умышленно шёл на столкновение. Да, и не забывайте, что травмы в хоккее неизбежны», — прокомментировал Прошкин эпизод по горячим следам после матча.

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Тренер сборной России Игорь Захаркин через несколько часов после встречи выразил надежду, что Ерёменко сможет продолжить участие в турнире. «Риск есть. Но ведь вы не знаете медицинского заключения по поводу Ерёменко. Я в каких-то газетах прочитал, что у него серьёзная травма. Это не так». Однако в дальнейшем Александр на льду уже не появился, а первым номером сборной на некоторое время стал Бирюков. При этом Михаил остался единственным вратарём, способным совершать активные тренировки. Других голкиперов в сборной не было.

Радулов нашёл канадского вратаря для сборной России

Тренерский штаб сборной рассчитывал на скорое освобождение из плей-офф НХЛ Набокова, чей «Сан-Хосе» находился в критической ситуации, уступая «Далласу» (2-3). Шестой матч серии был намечен на 5 мая, а Ерёменко «сломался» накануне – 4 мая. К счастью для поклонников российского хоккея, капитан «звёзд» Брэнден Морроу пробил Евгения на 10-й минуте четвёртого овертайма шестого матча, освободив его для нужд национальной команды. Ранее давший предварительное согласие для участия в ЧМ-2008 Набоков сразу же вылетел из США в Канаду, чтобы как можно быстрее присоединиться к сборной.

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Но на прохождение всех формальностей всё равно было нужно время, а тренироваться сборной необходимо было здесь и сейчас. И тогда на помощь команде пришёл Александр Радулов, нашедший вратаря для тренировочного процесса сборной. Им оказался канадец Кевин Дефосс, выступающий в местной команде «Квебек Ремпартс».Дефосс попросту оказался бывшим одноклубником и хороший знакомым Радулова.

«Такого ещё не было в мировом хоккее»

Примечательно, что канадский вратарь за несколько дней до приглашения в сборную России справил свой 21-й день рождения. Таким образом, звонок от Радулова стал для Кевина роскошным подарком на праздник. Дефосс сразу стал главной персоной в нашей национальной команде, приковав к себе внимание всей прессы.

«Раздаётся звонок среди ночи. В трубку кричит Радулов: «Кевин, приезжай к нам на тренировку!». На самом деле у нас сезон закончился три недели назад. С того времени я только раз вставал на коньки. Но упустить случай покататься вместе с Овечкиным, Ковальчуком, Фёдоровым? Ну уж нет!», — с улыбкой рассказывал молодой канадец.

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«У меня, если честно, и времени особо не было посмотреть в противоположную зону. Тренировка очень интенсивная была. Думаю, парень почувствовал себя русской звездой. Столько внимания ему уж точно никогда не уделяли. Знаю, что он очень поблагодарил Саню Радулова за то, что тот пригласил его на тренировку. Он и не мечтал, что по его воротам когда-нибудь будут бросать такие игроки», — говорил Бирюков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Бывший тренер сборной России Виктор Тихонов изложил свой взгляд на ситуацию с вратарями в российской сборной.

«Наша сборная попала в ситуацию, которой, пожалуй, ещё не было в мировом хоккее. Во всяком случае, в своей практике такого не припоминаю. То, что Ерёменко не сможет продолжить выступления на чемпионате мира, мне стало ясно почти сразу после того, как он получил травму. Даже если повреждение Александра не настолько опасно, и он дней через пять сможет вернуться в строй, его готовность будет не более 40 процентов. Поэтому рассчитывать на то, что Еременко, образно говоря, закроет амбразуру, не стоит», — говорил Тихонов изданию «Спорт-Экспресс».

Звягин тренировался, Набоков побеждал, а Дефосс ушёл из хоккея в 28 лет

В расположении сборной России Кевин провёл всего один день, после чего к тренировочному процессу присоединился находившийся в Детройте Сергей Звягин. Участник двух чемпионатов мира пребывал в США в кругу своей семьи, но получив звонок от Быкова, сразу же прилетел в Канаду.

«Так получилось, что у меня жена в воскресенье улетела на учёбу, оставив меня с сыном. На 12 дней. Поступил звонок, и я даже не мог поговорить с ней. Потому что она отключает телефон, им там нельзя разговаривать. Только в её обеденный перерыв дошло моё сообщение: «Позвони! Позвони! Позвони!» Был уже час до моего отъезда. Она просто сказала: «Естественно, ты должен ехать». Слава богу, что у нас большая семья в Детройте. И друзей много. Я сразу же позвонил, договорился, чтобы за Джулианом посмотрели. Я только заехал в школу, чтобы поцеловать его. Сказал, что уезжаю, что он у друзей останется. Он очень обрадовался. Сказал: «Что, даже с ночёвкой?» Я говорю: «Может, даже не с одной». Он: «Что, 10?» Я: «Может, и 10». Он: «Ура!!!» Ему почти шесть лет», — рассказывал Звягин.

Заявить Сергея на турнир не было никакой возможности, так как все ждали Набокова, который и должен было заполнить последнее место во вратарской бригаде. В этой связи голкипер просто принимал участие в тренировках, оставаясь в команде до последнего дня турнир. Если бы «Шаркс» Набокова прошли дальше в розыгрыше Кубка Стэнли, тогда бы представители Федерации хоккея России внесли бы Звягина в заявку российской команды, но «акулы» удачно вылетели из плей-офф, дав возможность Набокову прилететь в Канаду, где он провёл свой лучший турнир в карьере за нашу сборную.

Что касается Дефосса, то для него тренировочный день в сборной России так и оказался главным моментом в игровой карьере. Впоследствии Кевин выступал в минорных лигах Северной Америки, совершил две иностранные командировки – во Францию и Италию – и завершил карьеру после сезона-2014/2015 в возрасте 28 лет.