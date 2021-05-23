Без Григоренко с Окуловым и в режиме изоляции. Как сборная России готовится к словакам

Накануне сборная России уверенно разобралась с командой Великобритании, разгромив соперника со счётом 7:1. Наша команда сыграла так, как и нужно было сыграть, не потратив лишних сил и эмоций. Строго по заданию, как говорят в таких случаях.

«Что полезного можно извлечь из такого матча? Мы наиграли несколько вариантов большинства, например. Это была хорошая подготовка к следующему матчу. Тимкин, возможно, в следующем матче будет играть. Алексей Марченко в обойме, он серьёзно готовится, посмотрим, как сложится в дальнейшем.

Игра со словаками? Мы всегда разбираем любого противника, серьёзно готовимся. Но, конечно, наибольшее внимание мы уделяем игре в группе со шведами», — заявил на пресс-конференции главный тренер россиян Валерий Брагин.

Дебютировали за национальную команду на чемпионате Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко, которых внесли в заявку после травмы нападающего Константина Окулова, которую он получил в первой игре. По всей видимости, на этом чемпионате мира Окулов больше не сыграет.

«Уверенность у нас была, что не случится в этом матче сенсации. Выходили с первых минут с полной концентрацией, хорошо, что сразу много забили, а потом довели игру до победы. Меня долго не заявляли, потому что я болел ангиной две недели, выздоровел только дня четыре назад. Тренеры дали мне время набрать форму.

Всё ли сейчас нормально, ценят ли меня в сборной? Спросите об этом тренерский штаб. Игра при пустых трибунах? Это даже прикольно, ностальгия какая-то, как будто переносишься во времена школьных турниров, когда на трибунах были только родители и родственники. Я не ощущаю никакого дискомфорта.

Быт в «пузыре»? Всё нормально. У нас есть небольшая лаундж-зона, где мы играем в приставку, в шахматы, в домино зависаем часа по три. Для нас создали хорошие условия. Не отмечал заброшенную шайбу? Странно радоваться, когда делаешь счёт 4:0. Но конечно, есть кайф и в таких матчах. Когда всё получается, испытываешь удовольствие», — рассказал журналистам после игры Толчинский, который успел забить британцам.

Уже сегодня сборная России провела тренировку накануне матча со Словакией.

Национальная команда занималась в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены». Ледовая тренировка прошла в следующих сочетаниях:

Группа 1

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Воронков.

Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Толчинский.

Красные: Ожиганов – Рафиков, Кузьменко – Морозов – Бурдасов.

Чёрные: Дронов – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин.

Группа 2

Вратари: Бочаров – Федотов.

Галимов, Сафонов.

Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались из-за повреждений верхней части тела. Игроки восстанавливаются и готовятся к следующим играм чемпионата мира.

Кстати, журналистов в «Даугава Арену» не пускали. По сути, сборная готовилась к игре со словаками в режиме полной изоляции. Наш завтрашний соперник тоже одержал две победы в основное время, переиграв поочерёдно Беларусь и Великобританию, поэтому расслабляться команде Валерия Брагина точно не стоит.