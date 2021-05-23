Беларусь вспомнила, как побеждать шведов! Сенсации на ЧМ не заканчиваются!

«Тре Крунур» снова проиграли андердогу и теперь рискуют не попасть в четвертьфинал.

Третий день чемпионата мира в Риге очень насыщенный по программе. Всего в расписании 6 матчей. Свою игру сыграла и сборная Беларуси. Подопечные Михаила Захарова встречались со сборной Швеции. Обе сборные стартовали на турнире с поражений: белорусы проиграли в принципиальном матче словакам – 2:5, а «тре крунур» сенсационно уступили датчанам – 3:4. Обоим сборным нужны были результативные очки.

В составе Беларуси произошли некоторые изменяя. Из-за травмы в матче не смог принять участие новичок «Автомобилиста» Шейн Принс, однако в заявке появились пропустившие прошлый матч Владислав Кодола из «Северстали» и Алексей Протас из системы «Вашингтон Кэпиталс». Обоих игроков можно отнести к группе лидеров сборной. Место в воротах с самого старта занял Дэнни Тэйлор, который походу прошлой игры сменил своего коллегу Константина Шостака. В итоге белорусский канадец отразил 96.2% бросков.

Избежали наказания форварды сборной Егор Шарангович и Никита Комаров. Напомним, что первый после нереализованного буллита в ворота словаков показал скамейке соперника неприличный жест. После матча Егор принес свои извинения. Форварда «Авангарда» Комаров в свою очередь в первой половине матча совершил грубый силовой приём против 17-летнего защитника Словакии, за что получил 5+20.

Новый день – новая игра. Обе команды должны были сделать выводы после своих поражений и с новыми силами идти в бой.

«После вчерашнего матча мы были разочарованы, но постарались все это оставить позади. Сегодня – новый матч, и это возможность перезагрузки. Мы хотим вернуть свою игру и должны наладить «химию» в звеньях. Думаю, это самое важное, что нам нужно улучшить сегодня. У Беларуси хорошая команда, в которой очень много игроков из КХЛ. Если мы выйдем и сыграем в тот хоккей, о котором мы говорили в раздевалке, то сможем обыграть все команды», – сказал форвард сборной Швеции Адриан Кемпе перед матчем.

Первый период прошел под диктовку шведов, однако моменты были у белорусов. Чего только стоит промах Михаила Стефановича в пустой угол ворот. В итоге ни одной из команд не удалось открыть счет, но этот период запомнится по другому случаю.

На 10-й минуте защитник белорусской сборной Евгений Лисовец получил тяжёлую травму. После неудачного столкновения с бортом Лисовец упал на лёд и не смог самостоятельно подняться. Он врезался в бортик, неудачно выполнив силовой приём. На льду оказались врачи, потребовались носилки. Пострадавшего унесли с площадки на носилках. В общей сложности пауза затянулась примерно на семь минут.

Второй период так же не принес голов, а вот заключительная треть прошла иначе. Сразу на первой минуте периоде белорусы открыли счет усилиями Германа Нестерова. Отметим, что он и его партнеры — игроки белорусского чемпионата.

Вполне ожидаемо, что шведов такой расклад не устроит. Потерпеть два поражения подряд он андердогов мирового хоккея – так себе достижение для сборной из топ-4 мирового рейтинга. Номинальные хозяева стали играть активнее, почти полностью переведя игру к белорусским воротам. Те редко огрызались в контратаках и мужественно оборонялись у своих ворот.

В итоге белорусы смогли выстоять и добыть историческую победу! Невероятная игра Тэйлора и гол Нестерова позволили сборной Беларуси победить шведов спустя 19 лет. Копать будет доволен.