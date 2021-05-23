Новое чудо на чемпионате мира! Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию!

Похоже, сенсации на чемпионате мира не закончатся. Фавориты проигрывают один за другим.

Нынешний чемпионат мира богат на сенсации. Только и успеваешь делать то, что удивляться результатам. Не успели белорусы переиграть шведов, как случился второй неожиданный результат за день. На этот раз сборная Казахстана обыграла Финляндию. Основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты Юрия Михайлиса.

В середине второго периода счёт в матче открыл Антон Лунделль. Но уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счёте, отличился Кирилл Панюков. Кстати, недавно сменивший «Барыс» на «Ак Барс». Этим нападающим интересовался и магнитогорский «Металлург».

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Больше командам изменить счёт по ходу встречи не удалось. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а их соперники — лишь одну.

Сборная Казахстана выиграла уже второй матч на турнире. В первом туре команда обыграла Латвию со счётом 3:2. Победу казахстанцы одержали также в серии буллитов. Финляндия на старте чемпионата мира обыграла США со счётом 2:1.

Примечательно, что здорово сыграл нападающий Никита Михайлис – родной сын главного тренера своей национальной команды. Сперва он выступил в роли ассистента в голе Панюкова, а затем реализовал решающий послематчевый буллит. Отметим и здорово сыгравшего вратаря казахстанцев Никиту Бояркина. Не каждый раз удаётся выигрывать у действующих чемпионов мира.

Таким образом, Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, это в прямом смысле слова исторический успех наших географических соседей.

«Был хороший настрой, вся команда билась за страну. Каждому игроку, каждому болельщику спасибо, который верил в нас», — заявил после встречи её главный герой Никита Михайлис.

Разумеется, не обошли стороной и Кирилла Панюкова.

«Хорошая игра, настраивались. Верили, тренерский штаб подсказал нам как сыграть. Всех казахстанцев с победой. Непередаваемые эмоции», — заявил Панюков.

Впереди у сборной Казахстана матчи с США и Германией. Думается, что с таким настроем команда Михайлиса точно наберёт в них очки. Но уже сейчас сделан важный шаг для выхода в четвертьфинал. В котором, кстати, кахахстанцы теоретически могут встретиться со сборной России, но это пока только разговоры. Всё самое интересное нас только ожидает.