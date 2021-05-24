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Словакия – Россия: прямая онлайн-трансляция матча, чемпионат мира по хоккею — 2021, 24 мая 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Будет ли третья подряд победа наших на нынешнем ЧМ? Словакия – Россия. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Словакия – Россия
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Всё главное с третьей встречи команды Валерия Брагина и интересные события вокруг неё – в формате онлайна.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия – Россия в рамках чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 16:15 мск, но мы традиционно запустили нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Турнирная таблица ЧМ-2021
Календарь матчей группового этапа ЧМ-2021
ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Словакия
Не начался
Россия
Овечкин не сыграет на ЧМ, Орлов, Самсонов и Тарасенко получили вызов в сборную
Live Павел Панышев

По информации «Чемпионата», сборная России не стала держать место в заявке для нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова из-за отсутствия у нападающего шенгенской визы. На решение этого вопроса ушло бы какое-то время, а учитывая то, что «Миннесота» ещё продолжает борьбу в плей-офф Кубка Стэнли, и жёсткие правила COVID-протокола ИИХФ, Капризов смог бы сыграть за сборную только после начала плей-офф ЧМ.

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Стала известно, почему сборная России не стала держать место в заявке на ЧМ для Капризова
09:18 Павел Панышев

Следите на нашим лайвом по случаю невозможности приезда Овечкина в сборную и других новостей из российской команды.

Овечкин не сыграет на чемпионат мира, в сборную вызваны ещё три хоккеиста НХЛ! LIVE Овечкин не сыграет на чемпионат мира, в сборную вызваны ещё три хоккеиста НХЛ! LIVE
09:16 Павел Панышев

Овечкин не сыграет на ЧМ, Орлов, Самсонов и Тарасенко получили вызов в сборную

Несколько игроков из Национальной хоккейной лиги присоединяться к сборной России, выступающей на чемпионате мира-2021 в столице Латвии — Риге, сообщает пресс-служба ФХР.

Состав российской команды пополнят игроки «Вашингтон Кэпиталз»: вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. Кроме того, к сборной присоединится нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет помочь сборной России на чемпионате мира-2021. Отмечается, что российский форвард не сможет принять участия в чемпионате мира из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги.

09:13 Павел Панышев

Увы, не обошлось и без не очень приятных новостей. Накануне национальная команда занималась в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены». Так вот, нападающие Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались из-за повреждений верхней части тела. Игроки восстанавливаются и готовятся к следующим играм чемпионата мира.

09:12 Павел Панышев

Позавчера наша сборная разгромила сборную Великобритании со счётом 7:1. Команда Валерия Брагина сыграла уверенно и сделала то, что и должна была сделать. При этом россияне не выкладывались на полную и сэкономили необходимые силы. В свою очередь, словаки сперва обыграли Беларусь, а затем тоже взяли верх над британцами.

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