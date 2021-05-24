Будет ли третья подряд победа наших на нынешнем ЧМ? Словакия – Россия. LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия – Россия в рамках чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 16:15 мск, но мы традиционно запустили нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
По информации «Чемпионата», сборная России не стала держать место в заявке для нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова из-за отсутствия у нападающего шенгенской визы. На решение этого вопроса ушло бы какое-то время, а учитывая то, что «Миннесота» ещё продолжает борьбу в плей-офф Кубка Стэнли, и жёсткие правила COVID-протокола ИИХФ, Капризов смог бы сыграть за сборную только после начала плей-офф ЧМ.
Следите на нашим лайвом по случаю невозможности приезда Овечкина в сборную и других новостей из российской команды.
Овечкин не сыграет на ЧМ, Орлов, Самсонов и Тарасенко получили вызов в сборную
Несколько игроков из Национальной хоккейной лиги присоединяться к сборной России, выступающей на чемпионате мира-2021 в столице Латвии — Риге, сообщает пресс-служба ФХР.
Состав российской команды пополнят игроки «Вашингтон Кэпиталз»: вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. Кроме того, к сборной присоединится нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет помочь сборной России на чемпионате мира-2021. Отмечается, что российский форвард не сможет принять участия в чемпионате мира из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Увы, не обошлось и без не очень приятных новостей. Накануне национальная команда занималась в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены». Так вот, нападающие Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались из-за повреждений верхней части тела. Игроки восстанавливаются и готовятся к следующим играм чемпионата мира.
Позавчера наша сборная разгромила сборную Великобритании со счётом 7:1. Команда Валерия Брагина сыграла уверенно и сделала то, что и должна была сделать. При этом россияне не выкладывались на полную и сэкономили необходимые силы. В свою очередь, словаки сперва обыграли Беларусь, а затем тоже взяли верх над британцами.
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