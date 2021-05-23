Они не спят до двух часов ночи, а потом обыгрывают действующих чемпионов мира, да ещё и впервые в истории.

«Мы настроены только на чемпионство!» В Казахстане поверили в себя после двух побед на ЧМ

Пока многие традиционные фавориты буксуют, другие команды преподносят сенсации. Сборная Казахстана начала чемпионат мира по хоккею с непростой победы над Латвией, а на следующий день в тяжелейшем матче обыграла действующих чемпионов. Эта победа стала первой для них в истории над Финляндией, с четырьмя очками они расположились на втором месте в группе В и пылают безграничной верой в себя.

«Диц сказал, мы настроены на чемпионство. Почему бы и нет?»

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис отметил сплочённость команды и желание победить в матче с Финляндией, а также отметил, что его сборная настроена на большие свершения на турнире.

«Мы начали верить ещё до начала матча, была установка, что играем только на победу. Не думаю, что с другим настроем надо выходить на игру. Наши ожидания оправдались, команда вышла как сплочённый коллектив, была душе, было сердце, команда играла от сердца и от души. Была самоотверженна и дисциплинированна. Да, у нас были проблемы, но соперник заставлял нас много ошибаться. Очень здорово катались, много комбинаций разыгрывали, верили в победу. Практически на протяжении всей игры Финляндия нас переигрывала, но мы не опустили руки, бились, сражались и верили в победу до последнего буллита.

Согласен, что в этом году у нас хороший состав. Ожидали этого, команда подобрана очень точно, все ребята после проведённого собрания готовы сражаться за страну.

У нас цели на турнир не изменились – выход в четвертьфинал. Единственное, завтра проведём тренировку и будем смотреть состав на следующую игру. Конечно, возможно добиться больших результатов. У нас Даррен Диц сказал, что мы настроены только на чемпионство. Весь Казахстан поддерживает нашу команду, почему бы и нет? Взять сборную Германии, никто не ожидал, что они на Олимпиаде так выступят. Мы тоже готовы к этому. Полная самоотдача, ребята будут биться. Вы сегодня сами видели, как ребята сражались. Благодарен всей команде, это было мощно, победа – это их заслуга.

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В первую очередь важен настрой ребят, которые выходили умирать и воевать. Понятно, что финны вчера раньше сыграли свой матч, раньше легли спать, больше отдохнули. У нас была вечерняя игра плюс буллиты, ребята говорят, что заснули очень поздно, около двух часов ночи. Главным было проявить характер и убрать эту усталость. У каждого игрока есть внутренние резервы, когда играешь за страну, мне кажется, никакая усталость нипочём. Это ребята сегодня показали. Мы проигрывали в скорости, в движении, во многих компонентах, но не проиграли ни в характере, ни в борьбе, и довели матч до победы.

Бояркин чувствует себя хорошо. У нас есть тренер вратарей Александр Шимин, у него произошло несчастье, он сейчас не с нами на лавочке, но он на телефоне, поддерживает вратарей, разговаривает с ними. Нормально всё, готовимся. Как он скажет, тот вратарь и будет играть в следующем матче. Я полностью доверяю его мнению, это профессионал, его мнение для меня много значит».

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«Вся сборная Казахстана жаждала этой победы, мы получали удовольствие от игры»

Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис отметил игру вратаря Никиты Бояркина и выразил надежду, что лучшие победы команды ещё впереди.

«Это хороший настрой, вся команда жаждала этой победы. Выходили, бились за страну, каждому игроку и болельщику – спасибо. Сегодня получали удовольствие от игры. Бояркин сегодня играл на высшем уровне, столько бросков, пару раз реально спасал ситуацию. Даже когда нам забили, у соперника до этого был шанс забить, но вратарь выручил, оставлял нам надежду. Нам оставалось только стараться, бороться и довести дело до победы. Сегодня вратарь просто молодец.

Думаю, лучшие победы ещё впереди, но всегда приятно обыгрывать такие команды. Всех с победой, будем настраиваться дальше. Турнир ещё не закончился, всё впереди.

По накалу много было таких игр, и в сезоне КХЛ часто такие матчи бывают. Но это другой турнир, другой уровень, сюда приезжают лучшие игроки со всего мира. Думаю, это самый сильный матч в моей карьере.

Настраивались играть в свою игру. У нас было задание, с каждой сменой наращивали темп. Где-то, бывало, у нас не получалось, но хорошая игра в обороне, хорошая игра вратаря плюс помощь тренерского штаба. Думаю, эта победа пойдёт на пользу в будущем. Будем идти дальше, стараться. Думаю, всё будет хорошо.

Тяжело освоиться по размерам площадки. Сейчас пару матчей сыграли, вкатились, думаю, дальше будем даже лучше играть. А турнир… Главное – играть по заданию, вытаскивать из себя все силы, и будет результат.

Почему решил отдать шайбу Кириллу? Действовал по ситуации, куда увидел, туда и отдал. Соперник хорошо играл в меньшинстве, получилось выехать, а Кирилл открылся, осталось только отдать. Это из тренировок всё шло, ну и была лёгкая договорённость».

«Потрясающие эмоции, победа над Финляндией – одна из самых ярких в карьере»

Нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков поделился эмоциями от победы и рассказал, как сравнивал счёт в матче с Финляндией.

«Хорошая игра, настраивались на неё, верили. Тренерский штаб подсказал, как правильно сыграть, выполнили установку, это принесло успех. Всех казахстанцев с победой, потрясающие эмоции.

Моя шайба? Прекрасная передача от Никиты Михайлиса, получилось здорово подставить. Хорошо, что так всё сложилось, одно большинство, один гол. Супер, спасибо большое Никите.

Безусловно, это одна из самых ярких и запоминающихся побед, но турнир продолжается, нужно сделать всё, чтобы впереди были ещё такие победы. Выложимся и, думаю, сделаем это. Каждый из нас хочет показать свою лучшую игру. Нас на это настраивают. Со всего мира сюда приехали лучшие игроки, у всех цель побеждать. Хорошо, что нам удаётся выполнять установку, использовать моменты и побеждать.

Уверенность в третьем периоде была, выходили не отсиживаться в обороне, а играть в атаке, прессинговать. У меня был момент, убежал «в ноль», к сожалению, не получилось забить. Могли бы выиграть в основное время. К счастью, здорово, что победили сегодня, супер».