Ови — главный патриот национальной команды. Но в этот раз его мысли после сезона могут быть заняты другим.

Овечкин провёл на льду почти полматча, но не спас «Вашингтон». Ждём его в сборной на ЧМ?

Серия между «Вашингтоном» и «Бостоном» в начале казалась самой равной в первом раунде плей-офф, но на домашней площадке «мишки» всё же стали ощутимо склонять чашу весов в свою пользу. Успех в овертайме, а затем уверенная победа в основное время, прервавшая уникальную серию НХЛ и поставившая «Вашингтон» на грань вылета из Кубка Стэнли.

В пятом матче, который вновь прошёл в столице США, «Кэпиталз» нужна была победа. Овечкин и Ко, понимая это, обрушили град атак на ворота Тууки Раска, однако финн как будто заколдовал свои владения. Только магией можно было объяснить и высочайшую продуктивность «Бостона» в нападении. Так, второй период «мишки» проиграли по броскам 4-20, и при этом умудрились забить две безответные шайбы в этом отрезке!



На 23-й минуте красоту нарисовал Давид Пастрняк. Чешский нападающий элегантно обыграл Ника Дауда, вылез на пятак, где изящно объехал Самсонова.

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А ближе к концу периода отличился Патрис Бержерон. Российский вратарь «Вашингтона» сыграл неудачно в попытке отразить не самый сложный бросок с открытого льда.

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Наградой «Кэпиталз» за старания в втором отрезке стала быстрая шайба Конора Шири после перерыва. Американец уже на 11-й секунде завершил навал броском с пятачка.

Тут же «Вашингтон» ещё больше взвинтил скорости, с новой силой стал оказывать давление на ворота Раска, однако финн и оборона «Бостона» держались очень уверенно. А на 53-й минуте Бержерон после перехвата шайбы в чужой зоне оформил дубль и фактически отправил «столичных» в отпуск.



«Бостон» доказывал, что сейчас у них более классная и готовая к кубковым матчам команда, чем у «Вашингтона». Правда, «Кэпиталз» едва тут же не отыграли одну шайбу в большинстве, но гол в большинстве был отменён так как Евгений Кузнецов за пару секунд до того, как шайба влетела в сетку, грубо обошёлся во вратарской с Раском.

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Больше же «Вашингтон» сделать ничего не сумел, а «Бостон» уверенно довёл дело до победы в матче и серии. 4-1 — «мишки» прибавляли по ходу противостояния, а «Кэпиталз» приложили собственные игровые и неигровые проблемы.



Что касается Александра Овечкина, то капитан «Вашингтона» играл так же, как и всегда — агрессивно, мощно, много бросал. Ови четырежды за матч «выстрелил» в створ, сделал 8 (!) силовых приёмов, а в начале третьего периода самоотверженно заблокировал бросок голеностопом, из-за чего ушёл на скамейку прихрамывая.



Но какой-то продуктивности, выразившейся бы в изменении счёта на табло, «Вашингтон» от своего лидера не дождался. За 25 минут игрового времени (почти полматча на льду!) Ови не набрал очки, не сумел забить и вылетел вместе с командой из розыгрыша Кубка Стэнли.

Овечкин в отпуске или Александр поедет играть за сборную России на ЧМ в Ригу? Такой сценарий, учитывая все обстоятельства, кажется маловероятным, хотя не будем забывать, что Ови — рекордсмен национальной команды по количеству мировых форумов, и в его карьере уже были случаи, когда после тяжёлого сезона он срывался на другой конец света, чтобы провести за сборную одну-две игры. Впрочем, сейчас нужно ещё понимать, что Овечкин впервые за долгое время близок к выходу (пусть и формальному) на рынок свободных агентов. У Ови закончился контракт с «Вашингтоном», а новое соглашение пока не подписано. Вряд ли Александр поедет на ЧМ без контракта — это ещё один довод в пользу того, чтобы не пускаться в рижскую авантюру.

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Что касается других кандидатов из «Вашингтона», то их в Ригу даже не будут вызывать. Защита у России полностью укомплектована (нет смысла ехать Орлову), Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ, а Самсонов в нынешней форме сборной не помощник.