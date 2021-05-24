«Это отстой». Что сказали Овечкин и «Вашингтон» после провала в плей-офф Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» (1:3) и завершил участие в розыгрыше Кубка Стэнли. После поражения в первом матче противостояния «мишки» одержали четыре победу кряду, оформив очень уверенный проход в следующем раунд (4-1). После завершения последнего матча сезона главный тренер и игроки столичной команды объяснили провал в плей-офф Кубка Стэнли.

«Проигрывать в плей-офф – это отстой, а о контракте давайте говорить позже»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил плей-офф с 4 (2+2) очками в 5 матчах, что стало лучшим результатом в команде наряду с показателем Ти Джея Оши (3+1). На послематчевой пресс-конференции Овечкин прокомментировал поражение в последней встрече и ушёл от обсуждения вопроса продления контракта с клубом.

«Весь сезон мы играем ради Кубка Стэнли. Трудно проиграть, когда очевидно, мы могли добиться большего. Это отстой. Это плохое чувство, когда знаешь, что у тебя довольно хорошая команда.

Это была плотная серия, в которой мы трижды уходили в овертаймы. Нехватка удачи, плохие отскоки – и они решили два матча из трёх в свою пользу. Что касается четвёртой игры серии, то мы должны были играть намного лучше, но не сделали этого. Сегодня играли хорошо не смогли забить голов.

Продлю ли я контракт с клубом? Мы только что проиграли в серии плей-офф. Давайте поговорим о моём контракте и прочем позже», – сказал Овечкин.

«Не думаю, что игра вратарей «Вашингтона» стала причиной, по которой мы не вышли во второй раунд»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт также высказался о поражении в серии с «Бостоном» и выразил надежду, что Овечкин останется в команде в следующем сезоне.

«Первые три игры были ровными и могли завершиться любым образом. Оглядываясь назад, мне не понравились действия команды в четвёртом матче серии. Сегодня ребята пытались, боролись, соревновались…Но мы не смогли победить. В целом мы были недостаточно хороши.

Всегда есть надежда на дальнейший проход по сетке плей-офф. И когда этого не происходит, наступает разочарование. В этом нет никаких сомнений. В нашей раздевалке сейчас нет человека, который не был бы грустным. Для команды, которая довольно стабильно забивала на протяжении всего регулярного чемпионата, благодаря чему мы и попали в плей-офф, всегда найдётся такое место в сезоне, когда она попадает в ситуацию голевой засухи. С нами это произошло в первом раунде плей-офф, но я думаю, что необходимо отдать должное игре соперника и действиям их вратаря.

Отменённый гол Эллера после атаки вратаря со стороны Кузнецова? Я не думаю, что взятый челлендж повлиял бы на решение в нашу пользу. После просмотра момента сложилось ощущение, что наш игрок инициировал контакт, поэтому мы и не стали спорить.

Нас подвели голкиперы? Я не думаю, что игра наших вратарей стала причиной того, что мы не смогли выйти во второй раунд. Будущее Овечкина? Я бы хотел думать, что он вернётся в «Вашингтон». Это его команда», – сказал Лавиолетт.

«Травмы не оправдание. Нам было трудно попасть в зону «Бостона»»

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём ответил на вопрос о главной причине поражения столичной команды в первом раунде плей-офф.

«На протяжении всей серии мы испытывали трудности с началом атаки и выводом шайбы в среднюю зону в условиях жёсткого прессинга. Нам было трудно попасть в зону „Бостона“. Нас подвели травмы? Мы все играли в хоккей. И я уверен, что в это время года в каждой команде лиги есть травмированные, так что это не оправдание», — сказал Бекстрём.

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Послание Оши болельщикам «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши после вылета из плей-офф НХЛ обратился к болельщикам команды в своих социальных сетях.

«Фанаты «Вашингтона», мы определённо скучали по вам, ребята, в этом году. Спасибо за просмотр наших матчей по телевизору и спасибо всем тем, кто приходил на арену. Ваша поддержка значит для нас больше, чем может объяснить твит. Оставайтесь в безопасности, а я с нетерпением жду встречи с вами осенью», – написал Оши в «Твиттере».