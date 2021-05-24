«Идём к оглушительной катастрофе». В Швеции готовы растерзать сборную за провальный старт

Сенсационные поражения от Дании и Беларуси на чемпионате мира породили бурю негодования в стране.

Небывалые поражения Швеции в двух матчах на старте чемпионата мира с соперниками рангом ниже породили бурю негодования в стране. «Тре Крунур» готовы растерзать не только за неудовлетворительные результаты, но и за крайне блеклую игру, предвещают грандиозный провал и скорую тренерскую отставку в случае невыхода в четвертьфинал. «Чемпионат» собрал самые яркие высказывания в шведской прессе.

«Швеция на пути к одному из самых ужасных фиаско в истории ЧМ»

«Швеция на пути к одному из самых ужасных фиаско в истории чемпионатов мира, если впервые не выйдет в четвертьфинал. В этом случае Гарпенлёв не должен оставаться на посту главного тренера», — пишет обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм.

«Мы на пути к гигантскому провалу всех времён», — заключает эксперт SVT, бывший игрок «Атланта» Юнас Андерссон.

«Меня беспокоит язык тела, Кемпе во время интервью во втором перерыве матча выглядел безнадёжно. Совсем не нравится, насколько он подавлен», — заключил известный шведский тренер Роджер Рённберг.

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«Пока это только цветочки, но уже скоро могут быть ягодки»

«Два матча, два поражения от довольно посредственных соперников. Я не ждал, что это будут лёгкие игры, но должен быть определённый стандарт игры. Это просто слишком плохо. Ужасно плохо, позорно и даже пагубно для шведского хоккея.

Да, Дэнни Тэйлор хорошо сыграл, и ему помогала жертвенная игра полевых в защите, но, по правде, даже не должно возникать необходимости анализировать игру вратаря Беларуси, как бы хорошо он ни сыграл. Швеция должна была побеждать несмотря ни на что, и точка.

В последние 10 минут матча «Тре Крунур» показали отчаянность, интенсивность и гордость, у меня появилась надежда. Но она развеялась после того, как я услышал их интервью после матча. Безнадёга и ноль энергии – вот какие настроения витали в раздевалке. Теперь я понимаю, почему они так выглядели на льду.

Швеция жестоко провалилась в первых двух матчах чемпионата мира. Я продолжаю считать, что эта команда способна на большее. Но теперь ситуация стала чрезвычайно тяжёлой, вся команда должна играть гораздо лучше, чтобы хотя бы пробиться в четвертьфинал.

Не хочу забегать вперёд, но невыход в четвертьфинал станет историческим провалом, который приведёт к последствиям в будущем. Если бы сборную возглавлял Пер Мортс, его бы за такое начало подвергли суровой критике. На Гарпенлёве сейчас огромное давление. На это не закроют глаза. Пока что это только цветочки, но уже скоро впереди могут быть ягодки, если «Тре Крунур» проиграют Швейцарии», — пишет обозреватель Expressen Санни Линдстрём.

«Чёрная страница в истории шведского хоккея. Кто будет спасать эту стрёмную сборную?»

«Тре Крунур» начали чемпионат мира с поражений от Дании и Беларуси. И это настолько отвратительные поражения, что их тяжело принять. Просто дерьмовые поражения. С чего бы начать? Мы идём к оглушительной катастрофе. На самом деле, от этого уже крутит живот.

Сначала заслуженное поражение от Дании, теперь – новая чёрная страница в истории шведского хоккея, поражение от Беларуси. Впервые с 2006 года Швеция не смогла забить ни одного гола. В сборной пять нападающих из НХЛ – Ракелль, Сёренсен и Кемпе временами оживали, но это всё равно не то, на что рассчитывал Гарпенлёв. Олофссон и Лундестрём вообще ничего не показывали.

Швеция не играет как команда. Они отдают матч за матчем командам, которые раньше не смели мечтать даже одно очко зацепить против нашей команды на чемпионате мира. А теперь и Беларусь, и Дания добились побед над Швецией.

Кто будет спасать эту стрёмную сборную? Гарпенлёв вырыл себе такую глубокую яму, что теперь им нужно выигрывать фактически все оставшиеся пять матчей, чтобы выйти в четвертьфинал.

А если у них не получится выйти в четвертьфинал на турнире, где все сборные недосчитались своих лучших игроков (и даже вторых и третьих по силе) – тогда с какой стати доверять Гарпенлёву везти Швецию на Олимпиаду, где будут лучшие из лучших?

У Гарпенлёва осталось пять игр, чтобы спасти своё место главного тренера и шведскую честь. «Тре Крунур» должны быть бесконечно лучше этого. Хватит. Дэнни Тэйлор засушил Швецию. У меня нет слов», — пишет автор hockeynews.se Маттиас Эк.