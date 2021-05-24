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Какие изменения могут произойти в составе «Вашингтона» после провала в плей-офф НХЛ сезона-2020/2021

Кузнецов сыграл последний матч за «Вашингтон»? Что произойдёт с командой в межсезонье
Сергей Емельянов
Изменения в составе «Вашингтона»
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Александр Овечкин продлит контракт с «Кэпиталз», потому что «это его команда», а Илья Самсонов будет ждать нового шанса от клуба.

Минувшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» (1:3) и провальным образом завершил участие в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. После поражения в первом матче противостояния «мишки» одержали четыре победу кряду, оформив очень уверенный проход в следующий раунд (4-1). Пытаемся заглянуть в будущее российских игроков «столичных» после крайне неудачного выступления в этом сезоне.

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Овечкин продлит контракт с клубом. Это лишь вопрос времени

Пожалуй, на главный вопрос из будущего «Вашингтона» идеальным образом ответил главный тренер команды Питер Лавиолетт. «Новый контракт Овечкина? Я бы хотел думать, что он вернётся в «Вашингтон». Это его команда», – сказал Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции. Канадский тренер подобрал идеальную формулировку для описания отношений Александра и «Вашингтона». Это действительно его команда, и представить Овечкина в свитере другого клуба НХЛ просто не представляется возможным.

Винить Овечкина за неудачу столичной команды в плей-офф можно, но только какой в этом смысл. 35-летний форвард завершил серию с «Бостоном» с лучшим результатом в своей команде по набранным очкам, а где были другие? Овечкин забивал, отдавал, хитовал и пытался завести партнёров на голевые свершения, но поддержки от товарищей по раздевалке так и не дождался. Впереди россиянина ждут переговоры о продлении контракта с клубом, которые должны завершиться успешно. И официальная подпись под новым соглашением является не более чем вопросом времени.

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Скорее всего, ориентиром по сумме контракта послужит новое соглашение шведского центрфорварда Никласа Бекстрёма. В прошлом году верный партнёр Овечкина по «Вашингтону» продлил контракт со «столичными». Срок соглашения рассчитан на пять лет. Зарплата – $ 46 млн ($ 9,2 млн в год в среднем). Скорее всего, похожую сумму мы увидим и в новости о новом контракте с Овечкиным. Очевидно, что опытного россиянина манит возможность превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. И у меня есть крепкое убеждение, что Александр будет оставаться в «Кэпиталз» ровно до того момента, пока этого не произойдёт, либо пока не поймёт, что этого уже не случится.

Фото: Rob Carr/Getty Images

Возможно, Александр задумался бы о возвращении в КХЛ на один сезон под возможность принять участие в Олимпийских играх 2022 года. Победа в олимпийском турнире остаётся последней непокорённой вершиной для нападающего в списке его личных титулов. Однако на данный момент ситуация складывается таким образом, что НХЛ склоняется к тому, чтобы дать возможность игрокам лиги сыграть в Пекине, а это означает, что у Овечкина прямо сейчас нет никаких оснований для переезда в Россию.

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Евгений Кузнецов – идеальная цель «Сиэтла» на драфте расширения

А вот перспективы центрального нападающего Евгения Кузнецова остаются крайне туманными. 29-летний форвард занимает четвёртое место в платёжной ведомости «Вашингтона» по размеру своего контракта. Действующее соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Больше Кузнецова в этом сезоне «Кэпиталз» заплатили только Овечкину, Бекстрёму и одному из лучших атакующих защитников НХЛ Джону Карлсону. А что же столичные получили от своего нападающего взамен?

Воспитанник челябинского хоккея провёл всего 41 матч в регулярном чемпионате, забросив 9 шайб и сделав 20 результативных передач. Для сравнения стоит заметить, что центрфорвард «Вашингтона» набрал на два очка больше защитника Джастина Шульца (46 матчей) и на четыре очка превзошёл результат обменянного в «Детройт» Якуба Враны (39 матчей). На плохую статистику Кузнецова можно было бы подзакрыть глаза, если бы не стремительное растущее число дисциплинарных нарушений форварда.

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Сейчас мы даже не будем говорить о ситуации с употреблением кокаина в 2019 году, когда НХЛ наложила на Кузнецова трёхматчевую дисквалификацию. Та история стала лишь первым звоночком для организации. Уже в этом сезоне Кузнецов дважды нарушил внутренние правила клуба. В январе форвард вместе с другими россиянами «Вашингтона» нарушил протокол COVID-19. Тогда Евгению пришлось пропустить восемь матчей команды. А уже в начале мая он был отстранён от игры с «Рейнджерс», опоздав с соотечественником Ильёй Самсоновым на предматчевое собрание команды. Вдобавок Кузнецов во второй раз за год заразился коронавирусом, пропустил старт серии с «Бостоном» и выглядел абсолютно растренированным на финише сезона.

В плей-офф челябинец сыграл всего три матча, в которых не набрал ни одного очка. И как же символично, что, по сути, именно Кузнецов окончательно добил надежды «Вашингтона» в этом плей-офф. При счёте 1:3 в пятом матче с «Бостоном» Ларс Эллер поразил ворота «мишек», но чуть ранее Кузнецов атаковал голкипера соперника, в результате чего шайба датчанина была отменена. Разговоры о возможном обмене российского нападающего появились ещё в начале мая, а после слабой игры в противостоянии с «мишками» наверняка усилятся в разы. К тому же на горизонте драфт расширения НХЛ, на котором «Вашингтон» совершенно точно потеряет одного игрока в пользу «Сиэтла». Найти обмен для провалившего сезон Кузнецова будет трудной задачей – желающих забрать контракт на $ 7,8 млн с выплатой компенсации в виде игроков или драфт-пиков пока особо не наблюдается – а вот для «кракенов» Евгений может стать лакомым кусочком. И весь вопрос заключается в том, готовы ли «столичные» расстаться со своим активом бесплатно. Но одно кажется совершенно точно – Кузнецову определённо настало время менять обстановку, и в этой связи есть большая вероятность, что свой последний матч за «Вашингтон» он уже сыграл.

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Самсонов своими руками сделал из Ванечека первого номера «Вашингтона». Даст ли организация Илье второй шанс?

Нынешний сезон НХЛ сложился отвратительным образом и для голкипера Ильи Самсонова. 24-летний вратарь получил шанс всей карьеры прошлым летом, когда «Вашингтон» отказался от услуг Брэйдена Холтби, сделав ставку на воспитанника магнитогорского хоккея. Однако Самсонов непрофессионально отнёсся к своим обязанностям, нарушив контракт и получив травму в отпуске, катаясь на квадроцикле. Из-за повреждения спины российский голкипер пропустил прошлый розыгрыш плей-офф, вернувшись в строй только в этом сезоне. Однако уже на самом старте чемпионата Илья нарушил коронавирусный протокол, на долгий срок оказавшись вне игры.

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За первую половину сезона своим шансом воспользовался сменщик Самсонова чешский голкипер Витек Ванечек, сумевший продемонстрировать очень приличную игру. На протяжении второй части регулярки Илья и Витек практически поровну делили игровое время, а затем произошла вышеупомянутая ситуация, когда Самсонов и Кузнецов опоздали на предыгровое собрание клуба. Второе попадание в ковид-протокол оставило Самсонова вне состава «Вашингтона» на старте плей-офф, но судьба раз за разом предоставляла Илье шансы, которыми он также регулярно не пользовался

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В первом матче серии с «Бостоном» Ванечек получил травму и выбыл из строя на продолжительное время. Самсонов вернулся в ворота «Вашингтона» в третьем матче противостояния и проиграл три матча кряду. Особенно неудачно всё сложилось в том самом третьем матче, который проходил при счёте 1-1 в серии. Российский вратарь грубо ошибся в игре за воротами в начале второго овертайма, чем и воспользовался Крэйг Смит, забивший, как оказалось в дальнейшем, переломный гол в серии.

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В двух следующих встречах Илья не допустил очевидных голевых ошибок, но вчистую проиграл вратарскую дуэль Туукке Раску. Контракт вратаря истекает в конце этого сезона, и теперь очень интересно, какую тактику выберет руководство столичного клуба. Продолжать наигрывать вратарскую бригаду Ванечек – Самсонов или подписать опытного голкипера со стороны в помощь… Ванечеку? Ведь именно чех смотрелся убедительнее россиянина по ходу сезона. Тяжёлый вопрос для боссов «Вашингтона», на решение которого у них есть межсезонье, и оно для них уже стартовало.

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