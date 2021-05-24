Кузнецов сыграл последний матч за «Вашингтон»? Что произойдёт с командой в межсезонье

Минувшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» (1:3) и провальным образом завершил участие в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. После поражения в первом матче противостояния «мишки» одержали четыре победу кряду, оформив очень уверенный проход в следующий раунд (4-1). Пытаемся заглянуть в будущее российских игроков «столичных» после крайне неудачного выступления в этом сезоне.

Овечкин продлит контракт с клубом. Это лишь вопрос времени

Пожалуй, на главный вопрос из будущего «Вашингтона» идеальным образом ответил главный тренер команды Питер Лавиолетт. «Новый контракт Овечкина? Я бы хотел думать, что он вернётся в «Вашингтон». Это его команда», – сказал Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции. Канадский тренер подобрал идеальную формулировку для описания отношений Александра и «Вашингтона». Это действительно его команда, и представить Овечкина в свитере другого клуба НХЛ просто не представляется возможным.

Винить Овечкина за неудачу столичной команды в плей-офф можно, но только какой в этом смысл. 35-летний форвард завершил серию с «Бостоном» с лучшим результатом в своей команде по набранным очкам, а где были другие? Овечкин забивал, отдавал, хитовал и пытался завести партнёров на голевые свершения, но поддержки от товарищей по раздевалке так и не дождался. Впереди россиянина ждут переговоры о продлении контракта с клубом, которые должны завершиться успешно. И официальная подпись под новым соглашением является не более чем вопросом времени.

Скорее всего, ориентиром по сумме контракта послужит новое соглашение шведского центрфорварда Никласа Бекстрёма. В прошлом году верный партнёр Овечкина по «Вашингтону» продлил контракт со «столичными». Срок соглашения рассчитан на пять лет. Зарплата – $ 46 млн ($ 9,2 млн в год в среднем). Скорее всего, похожую сумму мы увидим и в новости о новом контракте с Овечкиным. Очевидно, что опытного россиянина манит возможность превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. И у меня есть крепкое убеждение, что Александр будет оставаться в «Кэпиталз» ровно до того момента, пока этого не произойдёт, либо пока не поймёт, что этого уже не случится.

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Возможно, Александр задумался бы о возвращении в КХЛ на один сезон под возможность принять участие в Олимпийских играх 2022 года. Победа в олимпийском турнире остаётся последней непокорённой вершиной для нападающего в списке его личных титулов. Однако на данный момент ситуация складывается таким образом, что НХЛ склоняется к тому, чтобы дать возможность игрокам лиги сыграть в Пекине, а это означает, что у Овечкина прямо сейчас нет никаких оснований для переезда в Россию.

Евгений Кузнецов – идеальная цель «Сиэтла» на драфте расширения

А вот перспективы центрального нападающего Евгения Кузнецова остаются крайне туманными. 29-летний форвард занимает четвёртое место в платёжной ведомости «Вашингтона» по размеру своего контракта. Действующее соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Больше Кузнецова в этом сезоне «Кэпиталз» заплатили только Овечкину, Бекстрёму и одному из лучших атакующих защитников НХЛ Джону Карлсону. А что же столичные получили от своего нападающего взамен?

Воспитанник челябинского хоккея провёл всего 41 матч в регулярном чемпионате, забросив 9 шайб и сделав 20 результативных передач. Для сравнения стоит заметить, что центрфорвард «Вашингтона» набрал на два очка больше защитника Джастина Шульца (46 матчей) и на четыре очка превзошёл результат обменянного в «Детройт» Якуба Враны (39 матчей). На плохую статистику Кузнецова можно было бы подзакрыть глаза, если бы не стремительное растущее число дисциплинарных нарушений форварда.

Сейчас мы даже не будем говорить о ситуации с употреблением кокаина в 2019 году, когда НХЛ наложила на Кузнецова трёхматчевую дисквалификацию. Та история стала лишь первым звоночком для организации. Уже в этом сезоне Кузнецов дважды нарушил внутренние правила клуба. В январе форвард вместе с другими россиянами «Вашингтона» нарушил протокол COVID-19. Тогда Евгению пришлось пропустить восемь матчей команды. А уже в начале мая он был отстранён от игры с «Рейнджерс», опоздав с соотечественником Ильёй Самсоновым на предматчевое собрание команды. Вдобавок Кузнецов во второй раз за год заразился коронавирусом, пропустил старт серии с «Бостоном» и выглядел абсолютно растренированным на финише сезона.

В плей-офф челябинец сыграл всего три матча, в которых не набрал ни одного очка. И как же символично, что, по сути, именно Кузнецов окончательно добил надежды «Вашингтона» в этом плей-офф. При счёте 1:3 в пятом матче с «Бостоном» Ларс Эллер поразил ворота «мишек», но чуть ранее Кузнецов атаковал голкипера соперника, в результате чего шайба датчанина была отменена. Разговоры о возможном обмене российского нападающего появились ещё в начале мая, а после слабой игры в противостоянии с «мишками» наверняка усилятся в разы. К тому же на горизонте драфт расширения НХЛ, на котором «Вашингтон» совершенно точно потеряет одного игрока в пользу «Сиэтла». Найти обмен для провалившего сезон Кузнецова будет трудной задачей – желающих забрать контракт на $ 7,8 млн с выплатой компенсации в виде игроков или драфт-пиков пока особо не наблюдается – а вот для «кракенов» Евгений может стать лакомым кусочком. И весь вопрос заключается в том, готовы ли «столичные» расстаться со своим активом бесплатно. Но одно кажется совершенно точно – Кузнецову определённо настало время менять обстановку, и в этой связи есть большая вероятность, что свой последний матч за «Вашингтон» он уже сыграл.

Самсонов своими руками сделал из Ванечека первого номера «Вашингтона». Даст ли организация Илье второй шанс?

Нынешний сезон НХЛ сложился отвратительным образом и для голкипера Ильи Самсонова. 24-летний вратарь получил шанс всей карьеры прошлым летом, когда «Вашингтон» отказался от услуг Брэйдена Холтби, сделав ставку на воспитанника магнитогорского хоккея. Однако Самсонов непрофессионально отнёсся к своим обязанностям, нарушив контракт и получив травму в отпуске, катаясь на квадроцикле. Из-за повреждения спины российский голкипер пропустил прошлый розыгрыш плей-офф, вернувшись в строй только в этом сезоне. Однако уже на самом старте чемпионата Илья нарушил коронавирусный протокол, на долгий срок оказавшись вне игры.

За первую половину сезона своим шансом воспользовался сменщик Самсонова чешский голкипер Витек Ванечек, сумевший продемонстрировать очень приличную игру. На протяжении второй части регулярки Илья и Витек практически поровну делили игровое время, а затем произошла вышеупомянутая ситуация, когда Самсонов и Кузнецов опоздали на предыгровое собрание клуба. Второе попадание в ковид-протокол оставило Самсонова вне состава «Вашингтона» на старте плей-офф, но судьба раз за разом предоставляла Илье шансы, которыми он также регулярно не пользовался

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В первом матче серии с «Бостоном» Ванечек получил травму и выбыл из строя на продолжительное время. Самсонов вернулся в ворота «Вашингтона» в третьем матче противостояния и проиграл три матча кряду. Особенно неудачно всё сложилось в том самом третьем матче, который проходил при счёте 1-1 в серии. Российский вратарь грубо ошибся в игре за воротами в начале второго овертайма, чем и воспользовался Крэйг Смит, забивший, как оказалось в дальнейшем, переломный гол в серии.

В двух следующих встречах Илья не допустил очевидных голевых ошибок, но вчистую проиграл вратарскую дуэль Туукке Раску. Контракт вратаря истекает в конце этого сезона, и теперь очень интересно, какую тактику выберет руководство столичного клуба. Продолжать наигрывать вратарскую бригаду Ванечек – Самсонов или подписать опытного голкипера со стороны в помощь… Ванечеку? Ведь именно чех смотрелся убедительнее россиянина по ходу сезона. Тяжёлый вопрос для боссов «Вашингтона», на решение которого у них есть межсезонье, и оно для них уже стартовало.