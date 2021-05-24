Первое поражение России на ЧМ! Судьбу матча со словаками решило глупое удаление Шалунова

После дня отдыха сборная России по хоккею на ЧМ-2021 вернулась в игровой ритм матчем со словаками. В нём наша команда не смогла рассчитывать на Михаила Григоренко, получившего небольшое повреждение. Его место во втором звене занял Сергей Толчинский, в первой тройке с Шалуновым и Барабановым вышел Воронков, а в четвёртое звено вернулся Тимкин. В воротах российской сборной сыграл Александр Самонов, а защитник Рафиков в третьей паре обороны заменил коллегу по амплуа Дронова.

России предстояло встретиться с командой, которая пока тоже не знает горечи поражений на ЧМ. Словаки обыграли Беларусь и Великобританию, а встречу с подопечными Брагина они неожиданно начали с позиции силы. В первом периоде словацкий голкипер откровенно скучал, тогда как на ворота Самонова обрушился шквал весьма опасных атак, и именно голкипер СКА стал главным героем отрезка.

Самонов как будто пытался доказать, что приезд Ильи Самсонова из «Вашингтона» в Ригу вовсе не обязателен, и тащил опаснейшие броски. Словаки не могли забить Александру ни с пятачка, ни с добиваний — если и дальше так пойдёт, то мы забудем про вратарскую проблему.

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ХК СКА.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В первом периоде россияне даже перебросали словаков, хотя визуальное впечатление эту статистику не подтверждало, но реальной остроты от наших впереди практически не было. В начале второго отрезка эту ситуацию можно было поправить в большинстве (Цегларик удалился в самом конце первой двадцатиминутки), но вновь наши ребята ничего опасного создать не смогли.

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Словаки играли очень организованно и правильно, продолжая адекватно отвечать на каждый российский выпад и сдерживая мастеровитых российских исполнителей. И на 30-й минуте случилось то, к чему всё и шло, — подопечные Крэйга Рэмзи открыли счёт в матче. Словаки «поддушили» наших прессингом, затем обокрали зазевавшегося Бурдасова, сообразили бросок, и Милош Келемен при помощи рикошета пробил-таки Самонова.

В какой-то степени этот гол разбудил Россию. Наши взвинтили скорости, добавили в агрессии и очень быстро отыгрались. В комбинацию Слепышев — Толчинский в большинстве очень удачно вмешался Александр Барабанов.

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ХК СКА.

На этом россияне не остановились и вторую половину периода провели намного интереснее, чем всё предыдущее время матча. Стали лучше движение, командное взаимодействие, появилась острота. Но до конца отрезка забить второй гол не удалось, на перерыв команды ушли при равном счёте.

В третьем периоде упорный, равный и боевой хоккей стал ещё и аккуратным. Команды в основном бодались друг с другом, воюя за каждый сантиметр льда и стремясь ни в коем случае не ошибиться, а опасных моментов возникало не так уж и много. При этом у словаков уже не было никакого преимущества в свежести, как в первом отрезке, и чуть интереснее в динамике и контроле шайбы смотрелась наша команда. Подопечным Рэмзи приходилось чаще держать позиционную оборону и больше принимать на себя броски. После одного из блоков Словакия потеряла Мариана Студенича.

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По всем признакам эта игра двигалась к овертайму, но на 53-й минуте Максим Шалунов в безобидной ситуации нарушил правила в чужой зоне, толкнув соперника на борт, и подарил словакам шанс. И они им воспользовались! Шайба после броска Герната от синей линии встретила на своём пути рикошет, резко взмыла вверх и зашла в ворота над плечом Самонова.

Быстро отыграться, как во втором периоде, России не удалось, да и словаки зубами вцепились в победный результат. Гудачеку не пришлось сильно нервничать даже в тот момент, когда наши заменили вратаря на шестого полевого хоккеиста. К тому же вскоре это обернулось голом в пустые ворота от Марека Дялоги.

3:1 — Словакия непобедима на ЧМ-2021! Россия же терпит первое поражение на турнире, и обидно, что судьбу этого матча, по сути, решило глупое удаление в чужой зоне.