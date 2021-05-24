«По-русски скажу: пижонов наказывают!» Что говорят о первом поражении России на ЧМ

Сборная России в рамках группового этапа уступила команде Словакии со счётом 1:3, впервые с 2004 года проиграв этой сборной на чемпионатах мира. На пресс-конференции по итогам игры в причинах неудачи разбирался главный тренер россиян Валерий Брагин, а также игроки национальной команды Иван Проворов и Владислав Каменев. Не обошлось и без авторитетного мнения великого Бориса Михайлова.

О расхлябанности

Вот что сказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.



«Правда в словах Каменева о расхлябанности сборной России есть. Мы теперь знаем, как работать в этом плане. Соперник выиграл за счёт хорошей самоотдачи. Это для нас хороший урок. Без полной самоотдачи никого не обыграть.



У Кузьменко пока не могу точно сказать по его повреждению. Посмотрим, что скажут дальше доктора. Не держим место под Капризова? Было общение, в прессе уже всё объяснено. Григоренко готовится, у него повреждение, готовим его к следующим матчам. Конечно, без него не хватило креатива в атаке. В завершающей стадии он хорош».

Об удалении Шалунова

«Зачем нам в сборной девять защитников? С заявкой пока ничего не ясно, конечного результата нет, будем думать. Беседа ведётся с каждым хоккеистом, нужна игра за счёт хороших качеств. Так случилось, что Шалунов удалился, надо посмотреть, было там удаление или судья так посчитал. С Максимом и отсутствием его голов непростой вопрос, будем надеяться, что дальше он будет играть за счёт своих лучших качеств и забивать голы.



У Окулова серьёзная ситуация с повреждением, мы надеемся на него в дальнейшем, сложный вопрос. Он здесь, с командой, посмотрим. По Нестерову будем думать, по идее, он уже с Данией может играть. Посмотрим, каким будет состав на игру».

О Самсонове и других игроках из НХЛ

«Когда ждать Тарасенко, Орлова и Самсонова в сборной и останутся ли не попавшие в заявку в Риге? Думаю, все хоккеисты будут здесь, это выбор личного характера. Считаю, все останутся и будут переживать. Посмотрим, когда они прилетят и отбудут карантин. Если прилетят завтра, то в концовке группового этапа сыграют, если нет, то со стадии четвертьфинала.



С Самсоновым мы говорили, у него огромное желание играть за сборную. Когда он приедет, тренер вратарей посмотрит его состояние. У него хороший опыт игры в НХЛ, я его прекрасно знаю, будем решать. Самонов, считаю, сегодня провёл хорошую игру. Мы со второго периода старались переломить ситуацию, но не хватило. Для тренерского штаба это хороший урок, как готовить команду».

«На этом ЧМ побеждает тот, кто больше хочет. Надо настраиваться на каждый матч»

Защитник сборной России Иван Проворов отметил недонастрой россиян на игру.

«Самый главный вывод из матча со словаками — нужно начинать с первых минут, нет времени раскачиваться на этом турнире. Надо поменьше совершать потерь в средней зоне, похитрее играть в нападении, а иногда — наоборот, попроще. Не стремиться забить красивый гол, а просто набрасывать и добивать. Сделаем выводы и подойдём готовыми к следующей игре.



Я выбил шайбу головой? Да, там защитник бросил от синей линии, шайба полетела высоко, а я смотрел за игроком на пятачке. Рукой не успел поймать, пришлось реагировать и отбивать в сторону от ворот головой.



Много сенсаций на ЧМ? Прошедший год для всех был непростой. У всех равные условия, поэтому все готовились, все хотят выиграть. Побеждает тот, кто больше хочет. Мы должны настраиваться на каждую игру как на последнюю, и тогда всё получится.



Приезд Орлова, Самсонова и Тарасенко? Это хорошая новость, они отличные игроки, они нам смогут помочь».

«Пижонов наказывают!»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов не остался в стороне от поражения россиян и подверг критике игру нашей сборной.



«Главная причина поражения — настрой. По первому периоду было видно, что настрой вальяжный. Я надеялся на то, что у нас что-то изменится. Не знаю, что говорил Валерий Брагин в перерыве, но второй период ничего не изменил. А если брать и разбирать, то и разбирать нечего! Во всех звеньях есть проблемы. По-русски скажу: пижонов наказывают! Думаю, такая игра послужит нашей сборной уроком. Если ты приезжаешь на чемпионат мира, ты выкладываешься в каждой игре от начала и до конца.



Словаки показали очень дисциплинированную и организованную игру. Они заслуженно победили нашу сборную».