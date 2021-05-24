«Словакия празднует снятый с России скальп». Наши проиграли на ЧМ — чешские СМИ довольны

Европейские СМИ буквально стоят на ушах после того, как команда Крэйга Рэмзи нанесла России поражение на чемпионате мира по хоккею. В Словакии пытаются переварить удивительную победу – первую за 17 лет над Россией в рамках чемпионатов мира, и задумываются о медалях, а в Чехии радуются за соседей и поражению России (они-то нашим проиграли в матче открытия).

«Абсолютная сенсация! Словакия убедила мир, что ещё не сказала последнего слова на ЧМ»

«Абсолютная сенсация! Словаки обыграли русских, мы до сих пор непобедимы на ЧМ. Россия была явным фаворитом на бумаге, но против них вышла команда Крэйга Рэмзи и убедила мир, что она ещё не сказала своего последнего слова на этом турнире. После нервного матча с самым лучшим концом игроки даже не пытались сдержать радость. На льду они сдерживали эмоции, но по дороге в раздевалку были гораздо счастливее», — пишет Cas.sk.

«Фантастические словаки шокировали русских. Сборная Словакии обыграла Россию 3:1, счёт был открыт в середине второго периода дебютантом сборной Милошем Келеменом. Команда Рэмзи вела только 66 секунд, потом Барабанов ответил голом в большинстве. Защитники Гернат и Дялога решили судьбу трёх очков в третьем периоде. Первый реализовал большинство, а капитан забил в пустые ворота. Сборная Словакии продолжает идти по турниру со стопроцентным результатом – она взяла девять очков из девяти возможных», — пишет rtvs.sk.

«Никто не ожидал победы над русскими. Кто будет говорить иначе – соврёт»

Известный чехословацкий хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Винцент Лукач верит, что Словакия возьмёт медаль на ЧМ-2021.



«Давайте по-честному, никто не ожидал от нас победы над Россией. Кто будет говорить иначе, тот соврёт. Наши ребята играли здорово и не позволили закрутить русскую карусель. Сборная России нервничала. Весь чемпионат мира даёт волшебные результаты, за последние 30 лет я такого не припомню. Это турнир молодых, без психологического стеснения, турнир проходит иначе. В сборные не приехали лучшие игроки, нам надо этим воспользоваться. Только история рассудит, кто станет чемпионом, а кто возьмёт медали, и никто не спросит про обстоятельства. У нас есть шанс играть за медаль, но я бы назвал это не чемпионатом мира, а турниром молодёжи».

«Словакия празднует снятый с России скальп»

«Великолепные словаки остановили «Красную Машину». Хоккеисты сборной Словакии сделали большой шаг к выходу в четвертьфинал чемпионата мира. Благодаря точному броску защитника «Тршинеца» Мартина Герната они положили сборную России на лопатки и добились стопроцентного результата на мировом первенстве.



Полный сюрпризов чемпионат мира ещё не закончился. Собственно, всё только началось. Россияне добились однозначной победы на Евротуре в том году, после чего с двух побед стартовали на ЧМ-2021. Однако молодая и энергичная словацкая команда лучше справилась с шестиочковым багажом. С опытным Юлиусом Гудачеком на последнем рубеже она отправилась за третьей побед кряду и смогла её добыть. Словаки впервые с 2004 года обыграли Россию на чемпионате мира и первыми набрали девять очков на чемпионате этого года», — пишет чешское издание Hokej.cz.



«Словакия празднует снятый с России скальп. Победу обеспечили игроки экстралиги. Счёт открыл нападающий «Млады Болеслав» Милош Келемен, а в третьем периоде забили Мартин Гернат из «Тршинеца» и Марек Дялога из «Кометы», — отмечает isport.blesk.cz.