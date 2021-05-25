Кучерова и других звёзд «Тампы» остановил 20-летний дебютант. Найт «подсидит» Бобровского?

Молодой американец впервые вышел на матч плей-офф и уверенно его выиграл. А нужен ли «пантерам» 10-миллионный россиянин?

Четвёртая игра серии между «Тампой» и «Флоридой» завершилась скандалом. «Пантеры» вчистую проиграли «молниям» в хоккей и провели в третьем периоде акт силового устрашения противника. У «Лайтнинг» больше всех пострадали россияне: Никита Кучеров, набравший в той игре 4 (1+3) очка, и Михаил Сергачёв закончили встречу досрочно после приёмов игроков «Флориды».

К счастью, обошлось без травм, и на пятый матч и Сергачёв, и Кучеров оказались в строю. Место в воротах «Тампы» привычно занял Андрей Василевский, а вот выбор голкипера тренером «Флориды» многих удивил. Очевидно, Кенневилль устал смотреть на мучения Бобровского и Дриджера, потому что на важнейшую игру серии у «пантер» вышел 20-летний Спенсер Найт, топ-проспект «Флориды» и победитель МЧМ-2021 в составе сборной США. Для молодого американца это был дебют в Кубке Стэнли.



И началось всё для Найта максимально плохо — он пропустил на первой же минуте. Росс Колтон открылся на пятачке после блестящего прохода Блейка Коулмана и без помех нанёс неотразимый бросок.

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Ужасный старт для «Флориды», но вскоре всё перевернулось, а Найт провёл фантастическую для дебюта встречу. 20-летний вратарь больше ни разу не пропустил и совершил 36 сейвов, откровенно подтащив «пантер» в некоторых моментах матча. “Он был настоящей величиной, мы в восторге, что он сыграл в наших воротах сегодня. Мы доверяем ему, он спокоен и уверен, а сегодня он выиграл матч для нас», — не скупился на похвалу Найту после игры лидер «пантер» Александр Барков.



Впрочем, поддержать кураж своего голкипера заброшенными шайбами «Флориде» удалось далеко не сразу. Только на 27-й минуте счёт в матче стал равным: резкий бросок Уигара после выигранного вбрасывания оказался неприятным сюрпризом для Василевского.

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А на рубеже второго и третьего периода «пантеры» деморализовали соперника. На 37-й минуте отличился Марчмент после изумительной работы Баркова в «ложе Гретцки».

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А сразу после перерыва шайба после броска всё того же Баркова угодила в Хёрнквиста, валявшегося на пятачке, и зашла в цель.

3:1! У «Флориды» всё звенело: голкипер тащил, лидеры сооружали голы. В третьем периоде настало время «Тампе» отвечать, но у «молний» в этот вечер получалось немногое. Молчал и Никита Кучеров, набравший в предыдущих четырёх встречах 9 (3+6) очков. Самый хороший момент для гола у россиянина возник в третьем периоде, но Найт на перемещении справился с фирменным броском в касание от Куча из круга вбрасывания. Как справлялся и со всеми угрозами от других звёзд «Тампы».

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Под конец основного времени «Тампа» заменила Василевского шестым полевым, попыталась устроить штурм ворот Найта, но всё было тщетно, а за 15 секунд до сирены Ватрано забил в пустые, установив окончательный счёт матча.

«Флорида» одержала вторую победу в серии и дала сигнал, что она ещё повоюет. Шестой матч вновь пройдёт на арене «Тампы», где «пантерам», конечно, будет сложно без классной поддержки своих болельщиков. И интересен выбор вратаря на эту встречу. Доверится ли Кенневилль молодому Найту во второй игре подряд? Если так случится и Спенсер проведёт ещё один качественный матч, то американец «подсидит» 10-миллионного Бобровского уже по ходу этого плей-офф, и тогда о возможном выкупе контракта россиянина заговорят в полный голос.