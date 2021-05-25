Главные звёзды НХЛ уже в отпуске. Макдэвид и Драйзайтль не спасают «Эдмонтон» в плей-офф

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль — пожалуй, главные звёзды (в прямом понимании этого слова) НХЛ. В лиге нет других хоккеистов, которые бы настолько сильно влияли на результат своей команды и показывали такую сумасшедшую статистику. Говоря об «Эдмонтоне», мы в первую очередь представляем канадско-немецкую парочку, а если Коннора с Леоном выдернуть из состава «нефтяников», то «Ойлерз» превратятся в безликую, серую и никому не интересную команду, абсолютно не соответствующую уровню НХЛ.

Когда-то «Эдмонтон» сам выбрал этот путь: держать двух ярчайших индивидуальностей современного хоккея, жертвуя ради этого хоть какими-то кубковыми перспективами. Но был ли у «нефтяников» другой вариант развития, после того как им в 2015 году в очередной раз повезло с лотереей драфта, и они забрали на ярмарке самый крупный бриллиант — Коннора Макдэвида? Наверное, был. Менеджменту «Ойлерз» стоило хотя бы попробовать так вести селекционную работу, чтобы и подчеркнуть контрактом уникальность монструозного канадца, и при этом собрать вокруг него достойную свиту.

Но если такие попытки в «Эдмонтоне» и были, то они провалились. А тут ещё и раскрылся Драйзайтль, дебютировавший в составе «нефтяников» на год раньше Макдэвида и со временем заигравший едва ли не на уровне Коннора. В результате «Ойлерз» пошли самым простым путём: сделали Макдэвида самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории ($ 12,5 млн в год), озолотили Драйзайтля ($ 8,5 млн), потратив на двоих игроков четверть (!) платёжки и просто стали наблюдать за тем, как канадец и немец пытаются противостоять современной НХЛ, где уже давно в моде ставка не на звёзд, а на систему и командную силу.



В регулярке у Макдэвида с Драйзайтлем всё получается прекрасно. Они штампуют очки, выигрывают индивидуальные призы, ставят личные рекорды. У канадца в этом сезоне вообще сумасшедшие цифры, как будто статистика из юниорских лиг: в 56 матчах у Макдэвида 105 (33+72) очков, он принял участие в 57% голов «Эдмонтона» за регулярку! Это абсолютный рекорд НХЛ. Понятно, что в Северном дивизионе на пути «нефтяников» слишком часто попадалась «Оттава» или «Калгари», что облегчало Коннору задачу, но всё равно цифры немыслимые! Драйзайтль, конечно, со своими 84 очками отстал от одноклубника, однако к результату немца всё равно даже не приблизился никто из других команд.



Лучшие бомбардиры сезона НХЛ.



В последние два сезона усилий монструозных лидеров «нефтяников» хватает, чтобы «Эдмонтон» без особых проблем заходил в плей-офф. Но в кубковой части чемпионата неизменно следует провал. В эпоху Макдэвида и Драйзайтля «Ойлерз» лишь один раз за шесть сезонов прошли первый раунд (чтобы вылететь во втором), трижды вообще не попали в плей-офф, а ещё два раза без шансов уступили первому же сопернику — в прошлом и нынешнем сезонах. И это при том, что именно в эти сезоны канадец с немцем были особенно «горячи». Но год назад в квалификационном раунде «Эдмонтон» уступил «Чикаго» (1-3 в серии), сейчас без шансов сгорел «Виннипегу» (0-4).

В обоих краткосрочных розыгрышах Макдэвид с Драйзайтлем привычно набирали в среднем больше очка за игру. Но побеждать команде это уже не помогало. Почему? Ответ на поверхности. Для кубковых побед двух звёзд нападения недостаточно. Нужны ещё приличный вратарь, толковая защита, подмастерья, самоотверженные чернорабочие. Наконец, нужна модель игры, некая система, в которую вписаны возможности игроков. Нужна команда, а в «Эдмонтоне» есть только Макдэвид и Драйзайтль. За ними — пропасть, которую талант канадца и немца не способен нивелировать.



Наверное, «Ойлерз» с такой вопиющей разбалансировкой состава мог быть успешен в 80-е годы, когда один-два человека реально могли выиграть Кубок Стэнли. Сейчас времена изменились, хоккей стал более командной игрой. Суперзвёзды же без поддержки ещё 10-15 парней могут только увеличить клубу продажи атрибутики и вытянуть из него миллионы на зарплаты, но никак не завоевать трофей. Макдэвид и Драйзайтль играют одинаково классно, что в регулярке, что в плей-офф. Но в «постсизоне» меняется антураж и настрой соперников, что и определяет ежегодный провал «Эдмонтона» на кубковых стадиях.



Что делать в такой ситуации «нефтяникам», я не знаю. Гигантские контракты лидеров будут висеть в платёжке до 2025 года, когда закончится срок соглашения Драйзайтля. Это будет сильно мешать менеджерам «Ойлерз» построить нормальную команду, но всё-таки сделать это можно. Для этого нужно иметь организаторский талант, «чуйку» успешного управленца, чтобы на небольшие деньги подписывать людей, на которых можно будет положиться в плей-офф. Если, конечно, у «Эдмонтона» в принципе есть цель создать чемпионский клуб. Может, их вполне устраивает то шоу, которое дают Макдэвид с Драйзайтлем во время регулярки, а вся команда сейчас существует только для того, чтобы провоцировать лидеров на новые индивидуальные рекорды?