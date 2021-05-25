«Вашингтон» не отпустил Самсонова в сборную. Россия останется без вратаря НХЛ на ЧМ?

Ещё вчера были сомнения, отпустит ли «Сент-Луис» в сборную России нападающего Владимира Тарасенко, а по Дмитрию Орлову и Илье Самсонову из «Вашингтона» вроде бы никаких вопросов не было, в ФХР сообщали, что прорабатывают детали перелёта хоккеистов в Латвию. Однако сегодня всё перевернулось с ног на голову — Тарасенко врачи разрешили ехать в сборную, а вот Самсонова из «Вашингтона» не отпустили.

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«Вашингтон» не отпустил Самсонова в сборную

«Вашингтон» не отпускает Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдёт двухнедельный курс реабилитации в «Кэпиталз», — сообщила пресс-служба сборной России в «Твиттере».

Для Самсонова этот сезон получился крайне противоречивым, а началось всё ещё летом. Российский вратарь получил травму, катаясь на квадроцикле дома, о чём в клубе узнали, только когда он приехал в команду перед плей-офф.

Вместо того чтобы прибрать к рукам ворота «Вашингтона» в единоличное пользование, он лишь впервые расстроил руководство клуба неожиданной новостью о травме. В этом году Илье надо было исправляться, но он нарушил ковид-протоколы, подхватил коронавирус и смотрел, как звание первого номера «кэпс» утекает к чеху Витеку Ванечеку.

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Вернувшись в строй, он вроде бы начал исправляться, выиграл семь из девяти матчей, но потом попал в новый переплёт, опоздав на командное собрание. И — снова угодил в ковид-протокол. В плей-офф Самсонов всё-таки сыграл, но только потому, что в первом же матче серии с «Бостоном» травмировался Ванечек. И не выиграл ни одного матча.

О каких-либо существенных травмах Самсонова во время сезона не сообщалось. Возможно, он ещё не до конца восстановился после коронавируса, возможно, «Вашингтон» банально решил наказать россиянина, чтобы тот в межсезонье крепко задумался о своём поведении и взялся за ум, а не разъезжал по чемпионатам мира. Как бы там ни было, теперь наша сборная рискует остаться на чемпионате мира по хоккею в Риге без вратаря из НХЛ. А за вратарскую позицию всё ещё тревожно, особенно в преддверии игр на выбывание.

Кого ещё можно ждать в сборной из НХЛ?

В первом раунде плей-офф НХЛ продолжают рубиться четыре российских вратаря — Илья Сорокин и Семён Варламов из «Айлендерс», Андрей Василевский из «Тампы» и Сергей Бобровский из «Флориды».

«Айлендерс» и «Тампа» ведут 3-2 в своих сериях, и если даже в итоге проиграют, то только в ночь на 29 мая, то есть никаким чудом не смогут помочь сборной (даже если не брать в расчёт перелёт на другой конец земного шара, ведь ещё надо сидеть шесть дней на карантине!). Даже при самых хороших раскладах они смогут сыграть только в полуфинале — а там уже всё серьёзно, и нужно с ходу показывать великолепную игру.

Остаётся надежда на Сергея Бобровского, если его «Флорида» проиграет «Тампе» в шестом матче (игра состоится в ночь на 27 мая). Сергей провёл два из трёх матчей серии крайне неудачно и угодил в запас. В пятой игре блистал 20-летний Спенсер Найт, а Бобровского даже не было в заявке.

Возможно, в случае вылета из Кубка Стэнли Бобровский захочет приехать на чемпионат мира и доказать, что его рано списывать со счетов и не зря у него в коллекции две «Везины»? Если же вратарского усиления из НХЛ так и не последует, возможно, сборная получит подкрепление в другой линии, да ещё какое! «Миннесота» Кирилла Капризова взяла последний матч у «Вегаса», но всё равно уступает в серии 2-3. Они тоже играют в ночь на 27 мая, и Капризов нашей команде тоже пригодился бы. Была информация о том, что у него нет шенгенской визы, но если очень надо, то можно ведь и сделать?