После поражения от словаков нашим нужна победа на ЧМ! Россия – Дания. LIVE

Не стоит забывать, что на нынешнем чемпионате мира датчане уже успели сотворить сенсацию и обыграть на старте турнира шведов со счётом 4:3. Так что ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Напомним, что сегодня в расположение сборной России прибыли защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Сможет сыграть отбывший в Риге карантин защитник «Калгари» Никита Нестеров, а вот голкипера «Вашингтона» Илью Самсонова в сборную из-за повреждений не отпустили.