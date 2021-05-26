После поражения от словаков нашим нужна победа на ЧМ! Россия – Дания. LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Дания в рамках чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 16:15 мск, но мы традиционно запускаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
Силовые приёмы — это не только зрелищно, но и эффективно. Зачем нужна силовая борьба в хоккее, и что вообще разрешено — рассказываем об этом в нашем видео.
Не стоит забывать, что на нынешнем чемпионате мира датчане уже успели сотворить сенсацию и обыграть на старте турнира шведов со счётом 4:3. Так что ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Напомним, что сегодня в расположение сборной России прибыли защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Сможет сыграть отбывший в Риге карантин защитник «Калгари» Никита Нестеров, а вот голкипера «Вашингтона» Илью Самсонова в сборную из-за повреждений не отпустили.
После поражения от сборной Словакии (1:3) нашей команде нужна только победа. И мы её ждём! Если Словакия становилась чемпионом мира и считается довольно сильной по меркам мирового хоккея сборной, то Данию, конечно, нужно обыгрывать с закрытыми глазами. Хотя уровень хоккея в этой скандинавской стране постепенно становится выше. Прогресс заметен каждый год.
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