Неожиданный русский герой в плей-офф НХЛ! Тренин сделал дубль, забросив одну из шайб рукой

Серия «Каролина» — «Нэшвилл» — одна из самых напряжённых и равных в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. Причём началась она с двух уверенных домашних побед «ураганов», но на своей площадке «хищники» отыгрались, вытащив оба матча в овертаймах.
Пятую встречу в Роли хозяева начали активнее, заставили потрудиться Юусе Сароса, однако счёт в матче открыл «Нэшвилл». На 12-й минуте шайба после броска Романа Йози попала в Якова Тренина и парашютиком залетела за спину Алекса Недельковича. Забавно, что российский нападающий «хищников» просто уворачивался от снаряда, а получилось так, что он рукой забил свой первый гол в плей-офф НХЛ.
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После пропущенной шайбы «Каролина» взвинтила темп, добавила в агрессии. Так, Андрей Свечников не стерпел жёсткий силовой приём у борта в исполнении Люка Канина, быстро вскочил на ноги после падения и попытался собственноручно наказать обидчика. Яркого кулачного поединка не получилось, зато в разборку оказались втянуты почти все игроки, находившиеся на площадке.
По её итогам «Каролина» оказалась в большинстве и сумела сравнять счёт. Лишнего реализовал Мартин Нечас, неотразимо бросив с кистей из круга вбрасывания.
Второй отрезок матча «ураганы» попытались начать с давления, но на первой же минуте обрезались в атаке, Колтон Сиссонс перехватил шайбу, убежал вместе с Трениным к воротам Недельковича, и Яков оформил дубль!
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Вот такой неожиданный русский герой в плей-офф НХЛ. Тренин в «Нэшвилле» выходит в сдерживающем звене, играет роль чернорабочего и редко имеет возможности для взятия ворот, но сегодня в Роли был его момент славы.
Шайба челябинца долгое время оставалась победной в этом матче, но на 53-й минуте «Каролина» всё же сумела отыграться. На дубль Тренина своим дублем ответил Нечас, забросивший в фирменном стиле после быстрого проката за воротами.
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2:2, и матч достаточно спокойно ушёл в овертайм. А в дополнительное время всё закончилось очень быстро. «Каролина» и «Нэшвилл» по очереди схватили удаления, и в расстановке «4 на 4» «ураганы» забросили победную шайбу. Фантастическую работу на пятачке проделал Джордан Стаал!
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3:2 в матче, 3-2 в серии в пользу «Харрикейнз». «Каролина» в шаге от выхода в следующий раунд, но серия переезжает в Нэшвилл, а в этом противостоянии пока побеждают только хозяева.
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