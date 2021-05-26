На выход из групп претендуют по семь сборных! Что творится на самом необычном ЧМ в истории

После пятого игрового дня чемпионата мира в таблицах обеих групп установилась необычная ситуация. В каждой из них на выход в плей-офф претендуют по семь сборных! Конечно, теоретические шансы на проход дальше остались и у главных аутсайдеров — Великобритании и Италии, но едва ли кто-то всерьёз верит в возможность их участия в следующем этапе. Однако этот ЧМ уже показал – ожидать здесь можно чего угодно.

Видеообзоры матчей пятого игрового дня

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком четвёртого дня стал нападающий сборной Швеции Адриан Кемпе. На награду также претендовали нападающие сборной Финляндии Ере Иннала и сборной Дании Юлиан Якобсен, а также вратарь сборной США Кэлвин Питерсен. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Насколько приятно, что мы в таблице выше Канады и Швеции? Это сумасшедший год, но у нас есть чувство гордости, что мы набираем очки. Это важно. Швеция и Канада — фантастические элитные хоккейные нации, которые в хорошем смысле заслуживают всё, что они получат. Я просто горжусь своей командой и нашим прогрессом. Это началось несколько лет назад с приходом тренера Пита Расселла, сама атмосфера стала гораздо более позитивной. Мы пробились в элиту и в каждом матче показываем всем своими настойчивостью и отчаянием, что заслуживаем быть здесь.

Мы ставим себя в отличное положение для победы. Непросто критиковать судей, у них тяжёлая работа. Несколько их решений были не в нашу пользу, не видел повторов и не могу сказать, были там удаления или нет, но глаза мне говорили, что это были слабые удаления. Это тяжёлые решения, а в формате «три на три» соперник катается лучше нас. Нам приходилось обороняться, пытаться закрывать более быстрых соперников.

Было тяжело, наша задача — играть на высоком уровне при игре в большинстве, на вбрасываниях в зоне атаки, при позиционной атаке. Это вещи, которые мы можем использовать как своё преимущество. Обороняемся мы гораздо лучше, чем в первом матче, это как снежный ком. Соперники злятся в концовках матчей, потому что бросать мы им даём, а создавать опасные моменты — нет. Они злятся, принимаются рисковать, и мы начинаем больше играть в атаке», – рассказал тренер сборной Великобритании Адам Киф после матча с командой Дании.

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