Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

ЧМ по хоккею – 2021, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 26 мая

На выход из групп претендуют по семь сборных! Что творится на самом необычном ЧМ в истории
Дмитрий Сторожев
ЧМ по хоккею – 2021
Комментарии
Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание на сегодня – в этом материале.

После пятого игрового дня чемпионата мира в таблицах обеих групп установилась необычная ситуация. В каждой из них на выход в плей-офф претендуют по семь сборных! Конечно, теоретические шансы на проход дальше остались и у главных аутсайдеров — Великобритании и Италии, но едва ли кто-то всерьёз верит в возможность их участия в следующем этапе. Однако этот ЧМ уже показал – ожидать здесь можно чего угодно.

Турнирная таблица чемпионат мира по хоккею - 2021

Видеообзоры матчей пятого игрового дня

ЧМ-2021. Группа A
25 мая 2021, вторник. 16:15 МСК
Великобритания
Окончен
2 : 3
ОТ
Дания
1:0 О'Коннор (Филлипс, Дауд) – 02:33' (5x5)   1:1 Якобсен (Йенсен, Бёдкер) – 10:19' (5x5)   1:2 Йенсен (Лауридсен, Бёдкер) – 13:44' (5x4)   2:2 Хэммонд (Лэйк) – 56:18' (5x5)   2:3 Лауридсен (Йенсен) – 64:35' (4x3)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 16:15 МСК
США
Окончен
3 : 0
Казахстан
1:0 Кленденинг (Мур, Робертсон) – 06:57' (5x5)   2:0 Мур (Джонс) – 21:33' (5x5)   3:0 Друри (Донато, Теннисон) – 41:58' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа A
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 7
Швеция
0:1 Фрёден (Пилут, Нюгрен) – 08:35' (5x5)   0:2 Кемпе (Тёммернес, Лундквист) – 10:00' (5x5)   0:3 Олофссон (Лундквист) – 22:33' (5x4)   0:4 Фрёден (Вингерли, Дальбек) – 30:24' (5x5)   0:5 Нюгрен (Ракелль, Кемпе) – 41:18' (5x4)   0:6 Лундквист (Кемпе, Тёммернес) – 47:14' (5x5)   0:7 Тёммернес (Фрёден, Лундквист) – 50:46' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 2
Норвегия
0:1 Олимб (Хага) – 01:30' (5x5)   1:1 Охтамаа (Каски, Контиола) – 14:24'   2:1 Лунделль (Руотсалайнен) – 21:40' (5x5)   3:1 Ноусиайнен (Саллинен) – 25:54' (5x5)   3:2 Линдстрём (Треттенес, Ольден) – 41:13' (5x5)   4:2 Иннала (Контиола, Сунд) – 47:17' (5x4)   5:2 Бьёрнинен (Мяэналанен, Койвисто) – 53:25' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком четвёртого дня стал нападающий сборной Швеции Адриан Кемпе. На награду также претендовали нападающие сборной Финляндии Ере Иннала и сборной Дании Юлиан Якобсен, а также вратарь сборной США Кэлвин Питерсен. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Насколько приятно, что мы в таблице выше Канады и Швеции? Это сумасшедший год, но у нас есть чувство гордости, что мы набираем очки. Это важно. Швеция и Канада — фантастические элитные хоккейные нации, которые в хорошем смысле заслуживают всё, что они получат. Я просто горжусь своей командой и нашим прогрессом. Это началось несколько лет назад с приходом тренера Пита Расселла, сама атмосфера стала гораздо более позитивной. Мы пробились в элиту и в каждом матче показываем всем своими настойчивостью и отчаянием, что заслуживаем быть здесь.

Мы ставим себя в отличное положение для победы. Непросто критиковать судей, у них тяжёлая работа. Несколько их решений были не в нашу пользу, не видел повторов и не могу сказать, были там удаления или нет, но глаза мне говорили, что это были слабые удаления. Это тяжёлые решения, а в формате «три на три» соперник катается лучше нас. Нам приходилось обороняться, пытаться закрывать более быстрых соперников.

Было тяжело, наша задача — играть на высоком уровне при игре в большинстве, на вбрасываниях в зоне атаки, при позиционной атаке. Это вещи, которые мы можем использовать как своё преимущество. Обороняемся мы гораздо лучше, чем в первом матче, это как снежный ком. Соперники злятся в концовках матчей, потому что бросать мы им даём, а создавать опасные моменты — нет. Они злятся, принимаются рисковать, и мы начинаем больше играть в атаке», – рассказал тренер сборной Великобритании Адам Киф после матча с командой Дании.

Главные материалы дня

Новость по теме
Мэр Риги распорядился снять флаги ИИХФ после письма Фазеля
Новость по теме
«Вашингтон» не отпустил Самсонова в сборную России на ЧМ-2021
Новость по теме
Лишка: перед ЧМ ночью была пожарная тревога. Заподозрили русских, они одни не спустились
Новость по теме
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
«Даже моя команда из пивной лиги лучше!» Как в Канаде переживают провальный старт сборной «Даже моя команда из пивной лиги лучше!» Как в Канаде переживают провальный старт сборной
Политическая клоунада на ЧМ. Вместо хоккея Латвия выбрала войну с «диктатором» из Беларуси Политическая клоунада на ЧМ. Вместо хоккея Латвия выбрала войну с «диктатором» из Беларуси
«Вашингтон» не отпустил Самсонова в сборную. Россия останется без вратаря НХЛ на ЧМ? «Вашингтон» не отпустил Самсонова в сборную. Россия останется без вратаря НХЛ на ЧМ?
Большой скандал на ЧМ! Латвия вступила в открытый конфликт с Беларусью и ИИХФ. LIVE Большой скандал на ЧМ! Латвия вступила в открытый конфликт с Беларусью и ИИХФ. LIVE
Конкурент Капризова в борьбе за «Колдера» прекрасен на ЧМ. Его США не заметили Казахстан Конкурент Капризова в борьбе за «Колдера» прекрасен на ЧМ. Его США не заметили Казахстан

Расписание матчей на 26 мая

ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 16:15 МСК
Россия
Не начался
Дания
ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 16:15 МСК
Казахстан
Не начался
Германия
ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Беларусь
Не начался
Великобритания
ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Канада
Не начался
Норвегия
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021