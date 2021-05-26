«Миллион за имя подонка». Как американец «мочился» в коньки Дацюка перед игрой с США на ЧМ

К чемпионату мира по хоккею — 2016 в нашей стране было приковано особое внимание. Игры нашей сборной всегда вызывают большой ажиотаж, а тут ещё и турнир проходил в Москве и Санкт-Петербурге, впервые за последние девять лет. Все ждали от национальной команды успешного выступления и — самое главное — неповторения провала 2000 года, когда наша звёздная сборная не смогла даже выйти из группы.

Олегу Знарку удалось собрать шикарный состав — лучший бомбардир КХЛ и MVP плей-офф, обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин, лучший распасовщик лиги Вадим Шипачёв, будущий лучший новичок НХЛ Артемий Панарин, один из лучших вратарей мира Сергей Бобровский… После вылета из плей-офф НХЛ подъехали наши вашингтонцы полным составом — Овечкин, Кузнецов и Орлов, а также несравненный Волшебник — Павел Дацюк. Несмотря на солидный возраст (на тот момент ему было уже 37 лет) и хронические травмы, Павел Валерьевич с радостью согласился сыграть на мировом первенстве.

«Идеальным моё здоровье назвать тяжело. Меня сразу предупредили: чтобы войти в форму, понадобится 18 месяцев. Прошло 10. В начале тяжело входил в сезон, достиг формы, но в конце опять скатился. Не сказать, что я на 100% готов, но если есть возможность, что я могу играть, то с удовольствием откликаюсь на вызов в сборную. Как сейчас. Сегодня прошла первая тренировка, всё хорошо. Смотрел матч с финнами, но только прилетел, состояние тяжёлое, трудно что-то сказать. Первое, что бросилось в глаза, — большая площадка. Домашний чемпионат мира для меня — не прощальный и не начальный. Слава богу, что есть шанс выступить перед болельщиками», — говорил он перед стартом турнира.

Сборную России он однозначно усилил — раздавал передачи, великолепно действовал на точке вбрасывания и был одним из лидеров команды и её капитаном. Сухое поражение от чехов на старте только разозлило нашу команду — дальше она уверенно и ровно прошла групповой этап, выиграв шесть матчей с общим счётом 32:7.

В четвертьфинале наши не испытали особых проблем с Германией, а в полуфинале предстояла встреча с одним из самых неудобных соперников последних лет — Финляндией, ведомой фантастическим 18-летним вундеркиндом Патриком Лайне. В памяти сразу всплыли моменты ЧМ-2007, когда финны не пустили Россию в финал домашнего турнира, и, конечно, Сочи-2014.

Как и в четвертьфинале домашней Олимпиады, Россия открыла счёт, но больше не смогла забросить ни одной шайбы. Во втором периоде финны забили три шайбы и вышли в финал, а нашим снова была уготована битва за бронзу с США.

Павел Дацюк Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

«Миллион за имя подонка»

Россия не оставила от американцев камня на камне, выиграла со счётом 7:2 и закончила турнир на мажорной ноте. Чемпионат мира был закончен, а интриги вокруг него закрутились уже на следующий день, когда в Сети появилось видео совершенно непотребного содержания.

В нём некий крайне упитанный мужчина в майке сборной США пробрался в раздевалку сборной России, оголялся, показывая нарисованный на трясущемся животе смайлик Дядюшки Сэма, танцевал под «Калинку-малинку», трогал джерси с фамилией Дацюка, а затем справил нужду в его коньки.

ВИДЕО

Можно даже не говорить, какой шум поднялся, когда ролик разлетелся в международной и отечественной прессе! Всё началось со статьи в британском Mirror, где сообщалось, что видео снято в день матча России с США.

Издание Life даже объявило награду за информацию об этом человеке. «Миллион рублей за имя подонка. Life объявляет награду в 1 000 000 рублей за фамилию и имя «болельщика» из США, видео с которым возмутило сотни тысяч россиян. Награда будет выплачена тому, кто сообщит имя и фамилию болельщика, снятого в ролике, место его проживания или нынешнее его местонахождение», — сообщалось на сайте Life.ru.

Видео выглядело слишком карикатурным и сомнительным для того, чтобы быть настоящим. Пресс-служба «Парка Легенд», где проходил матч, заявила, что это инсценировка: «Мы уже провели расследование и выяснили, что это видео не соответствует действительности. Как и не соответствует действительности сама раздевалка, начиная от розеток и заканчивая расположением шкафчиков, — заявлял представитель «Парка легенд». — Тем более что на видео представлен не последний образец формы сборной России». Сам ролик был опубликован на YouTube еще 17 мая, то есть до того, как американские болельщики приехали в Москву».

Не повёлся на провокацию и сам Дацюк. «Вы сами-то верите, что это всё реально было? Даже неинтересно на эту тему разговаривать», — отрезал он.

Спустя пару месяцев тот же Life всё-таки докопался до сути — видео сняли в Чехии и потратили на него $ 15 тыс.

«Я из Чехии, и мы здесь устраиваем самое большое интернет-шоу. Это шоу розыгрышей, и тут мы делаем много сумасшедших вещей. На самом деле мы не врывались в раздевалку российской команды. Мы просто сделали такую же раздевалку в Праге, в Чехии. Она абсолютно такая же, как российская. Но построили её мы. Мы нашли парня, похожего на американца. На самом деле он не американец — он чех. А голос американца — это озвучка. Фишка в том, что весь этот ролик — пранк. Мы не знаем никого из российской хоккейной сборной. Почему русские? Ну, потому что между русскими и американцами небольшой конфликт. Вы ненавидите друг друга, поэтому мы знали, что ролик станет популярным. Что люди станут говорить об этом», — рассказал продюсер видео в интервью изданию.

Даже с учётом того, что это был фейк, это всё равно было отвратительно и перешло все границы дозволенного. Надеемся, такие «шуточки» никогда не повторятся — не только с нашей сборной, но и с любой другой.