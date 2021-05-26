«Ждёте, что Россия всем 10 шайб забросит?». Что говорят о сложной победе наших над Данией

Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира со счётом 3:0 взяла верх над неуступчивыми датчанами. Итоги матча подвёл главный тренер россиян Валерий Брагин, а также игроки национальной команды Никита Нестеров и Иван Морозов. Кроме того, жёсткую экспертную позицию высказал чемпион мира Андрей Николишин.
«У Шалунова неважное состояние, будем думать, личные разговоры идут»
Валерий Брагин ответил на вопросы о слабой игре форварда Максима Шалунова и дебютной встрече на нынешнем ЧМ защитника Никиты Нестерова.
«У Никиты Нестерова идёт адаптация, он ещё не перестроился, в настоящий момент хорошая игра с его стороны. Надеемся, он будет играть ещё лучше, мы рассчитываем на него в большинстве. Слабая игра Шалунова? Мы следим за его состоянием, у него неважное состояние, будем думать, личные разговоры идут. Может, переживает из-за того, что не может забить стопроцентные моменты, идёт давление. Повторюсь, будем думать и работать над его физическим состоянием».
«Рассчитываем на Самонова как на первого номера, Воронков набирает кондиции»
Также Брагин рассказал о доверии к Самонову и о сильно прибавившем Воронкове.
«Простых соперников на чемпионате мира нет. Против нас особенно стараются сыграть очень аккуратно в защите, поэтому мы внесли коррективы. Со второго периода и особенно в третьем стали правильно играть, сразу появились стопроцентные моменты.
Самонов? Пока да, мы на него рассчитываем как на первого номера, хороший матч, всё подчистил. Желаем ему в дальнейшем только успехов. Воронков набирает кондиции после тяжёлой травмы, сегодня он выглядел намного лучше. Надеемся, будет прибавлять. Каждая игра складывается по-разному.
Всегда перед матчами есть волнение. Главное – это правильно оценить ситуацию и грамотно направить хоккеистов на правильную игру, особенно, в атаке. Важно, что я хорошо знаю ребят, с Володей Тарасенко мы уже пообщались, видно, что он заряжен. Он хочет играть и принести пользу команде. Завтра у нас выходной, через день тренировка, а потом снова игры».
«Это чемпионат мира, а не Евротур какой-то. На каждый матч нужно настраиваться»
Защитник сборной России Никита Нестеров отметил важность чемпионата мира и настроя на каждую игру.
«Моё состояние после перелёта и карантина? Всё отлично. Тарасенко сегодня видели перед отъездом на игру, поприветствовал всех. На выходных будем отдыхать, восстанавливать силы и готовиться к играм. Мы всех соперников разбираем, швейцарцы не исключение. Тренеры расскажут, думаю, будет интересная игра.
Что случилось с канадцами на ЧМ? Может, где-то недонастроились. Это чемпионат мира, а не Евротур какой-то, все команды борются, на каждый матч нужно настраиваться».
Нападающий Иван Морозов заявил, что не собирается рассказывать о разборе полётов, который устраивает штаб сборной России в раздевалке.
«Как решали проблему с настроем на игру после словаков? То, что было в раздевалке, я вам не буду говорить. Взаимодействие с Воронковым? Мы ещё со словаками выходили с ним вместе. Но здесь все отличные партнёры, это же сборная России. Хороший гол у меня получился, шайба отскочила мне, и я забил».
«Выиграли 3:0, что ещё надо? Ждёте, что Россия всем 10 шайб забросит?»
С экспертной оценкой по игре выступил чемпион мира Андрей Николишин.
«Выиграли 3:0, что ещё надо? Что вы хотите от сборной? Датчане умеют играть в хоккей ничуть не хуже нас. Игра шла до первого гола, кто первый пропустил – пришлось раскрыться. Хорошо, что использовали большинство, а потом соперник раскрылся и мы додавили, Барабанов сыграл хорошо. Я не понимаю, вы ждёте, что Россия всем по 10 шайб забросит? Какой тогда смысла в турнире? В этом и весь интерес, что команды примерно одинаковые».
- 26 мая 2021
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