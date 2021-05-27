«Миннесота» молчала два периода, а затем разгромила «Вегас». Обошлись без помощи Капризова

Россиянин вновь не набрал ни одного очка, но «дикари» всё равно победили. Исход противостояния с «рыцарями» решится в седьмом матче.

В пятом матче серии «Миннесоте» удалось выдержать монструозное давление «Вегаса» и победить в столь важной игре. На «Ти-Мобайл Арене» «Уайлд» показали отличную реализацию, реализовав четыре из 14 бросков в створ ворот Марка-Андре Флёри. Наконец-то сказал своё слово и Кирилл Капризов, которого прежде успешно закрывали игроки обороны «рыцарей». Россиянин открыл счёт своим голам в плей-офф Кубка Стэнли и позволил «дикарям» вернуться в игру, положив начало такой необходимой победе. Серия снова переехала в Сент-Пол, и сегодняшним хозяевам очень хотелось выиграть на своей площадке – до этого «Миннесота» побеждала лишь в Лас-Вегасе.

«Это первый шаг в очень долгом процессе, на очень длинном пути к достижению цели. Нам нужно продолжать идти дальше. Серия ещё не окончена. Необходимо победить в шестом матче», — сказал после пятой встречи защитник «Уайлд» Иэн Коул.

Перед свистком к началу игры легенда «Миннесоты» Микко Койву попросил собравшихся в «Эксел Энерджи-центре» зрителей пошуметь, а команду традиционно призвал «поиграть в хоккей», но серьёзного болельщицкого запала хватило лишь на небольшой стартовый отрезок, и события на льду были такими же спокойными, как и атмосфера на трибунах. Команды играли осторожно, как будто знакомясь друг с другом, и даже прежде летальные в атакующих действиях форварды «Голден Найтс» Алекс Так и Марк Стоун не получали возможностей показать себя. Самые мало-мальские моменты не несли большой угрозы ни одной из сторон, а те редкие броски, что вылетали из-под клюшек хоккеистов, либо были слишком простыми для вратарей, либо же застревали в игроках обороны, на долетая до ворот. Защитники «Миннесоты» и вовсе за первый период приняли на себя половину от заблокированных в предыдущей встрече бросков. Лишь на последней минуте вязкую игру немного разбавили хозяева, организовав небольшой навал на соперника. Но Марк-Андре Флёри был надёжен.

Во второй двадцатиминутке характер игры мало чем изменился. Если в стартовой трети команды проводили незатяжные атаки, в основном из-за организованного противодействия, то во втором отрезке появились намёки на продолжительное позиционное нападение в исполнении «рыцарей». Однако особых дивидендов подопечным Питера Дебура это не принесло.

Все яркие эпизоды, произошедшие во втором периоде, были связаны с силовой игрой. Сперва Маркус Фолиньо мощно приложил Зака Уайтклауда к борту, да так, что вылетело стекло. А затем Мэтт Дамба встретил жёстким силовым приёмом Алекса Така и тут же подрался с вступившимся за него Алеком Мартинесом. Отправляясь на скамейку штрафников, защитник «Уайлд» постарался зарядить не только товарищей по команде, но и болельщиков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Миннесоты».

Ни те, ни другие, правда, надолго этот заряд не сохранили. А обоюдные удаления подравшихся стали первыми в этом матче. Нетипичная картина для плей-офф.

А в третьем периоде наконец-таки случился такой долгожданный гол. Зак Паризе от борта отдал пас на прорыв Кевину Фиале. Швейцарец, войдя в зону соперника, выдержал небольшую паузу и перевёл шайбу на противоположный фланг, где подоспевший Райан Хартман отправил игровой снаряд в освобождённый Марком-Андре Флёри угол.

«Вегас» побежал отыгрываться и вскоре едва не преуспел в этом – после броска Чендлера Стивенсона шайба оказалась в воротах Кэма Тальбо, но судьи зафиксировали блокировку вратаря. Питер Дебур запросил видеоповтор, который подтвердил первоначальный вердикт и обернулся для его команды двухминутным штрафом.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

И в ключевой момент всего противостояния тот компонент, который страдал у «Миннесоты» на протяжении всей серии, неожиданно сработал. Автор голевой передачи на Хартмана Фиала в этот раз забросил сам, впервые в этом плей-офф реализовав большинство «Уайлд».

А затем дела для «Вегаса» пошли совсем плохо. Не создав толком ничего в атаке, «рыцари» пропустили и третий гол. Ник Бьюгстад воспользовался пасом от Ника Штурма и не оставил никаких шансов Флёри, технично переиграв канадского голкипера.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Финального штурма в исполнении «Голден Найтс» не произошло, и Кэм Тальбо вместе с «Миннесотой» оформил второй шат-аут в этой серии. «Дикари» сравнивают счёт в серии даже без помощи Кирилла Капризова, который провёл очередной не самый яркий матч и снова не набрал очков. Соперник «Колорадо» во втором раунде Кубка Стэнли определится в решающей игре в Вегасе.