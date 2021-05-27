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ЧМ по хоккею – 2021: видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр, расклады

Шутки закончились, шведы и чехи рискуют не попасть в плей-офф! Что творится на ЧМ-2021
Дмитрий Сторожев
ЧМ по хоккею – 2021
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Обзоры матчей, турнирная таблица, главные статьи и новости, расписание на сегодня – в этом материале.

Шестой игровой день чемпионата мира по хоккею в Латвии стал историческим для сборной Великобритании. Представители Туманного Альбиона одержали первую за 59 лет победу в основное время, переиграв Беларусь. После этого турнирную таблицу группы А замыкают сборные Швеции и Чехии, до начала турнира считавшиеся одними из главных фаворитов. Шутки закончились, обе сборные рискуют не попасть в плей-офф, и сегодня они сойдутся в очной встрече.

Также свою первую победу на текущем первенстве одержала сборная Канады, обыграв норвежцев.

Сенсационное поражение сборной Германии нанесли хоккеисты из Казахстана. Для подопечных Тони Сёдерхольма это была первая осечка на турнире. Смотрим, что творится на чемпионате мира в Латвии.

Турнирная таблица чемпионат мира по хоккею 2021

Видеообзоры матчей шестого игрового дня

ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 16:15 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Дания
1:0 Морозов (Воронков, Бурдасов) – 39:18' (5x4)   2:0 Барабанов – 49:41' (5x5)   3:0 Воронков (Морозов) – 56:35' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 16:15 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 2
Германия
1:0 Шин (Степаненко, Шалапов) – 26:39' (5x5)   1:1 Кюнхакль (Ридер, Хольцер) – 29:38' (5x5)   1:2 Айзеншмид (Лойбль, Зайдер) – 34:07' (5x4)   2:2 Старченко – 40:31' (бул)   3:2 Акользин (Маклюков) – 55:42' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Великобритания
0:1 Кирк – 13:38' (5x5)   1:1 Кодола (Принс, Бэйлен) – 29:15' (5x4)   1:2 Дэвис (Майерс) – 37:06' (5x5)   1:3 Кирк (О'Коннор, Дауд) – 38:35' (5x5)   1:4 Хэммонд (Ричардсон) – 48:41' (4x4)   2:4 Плэтт (Паре, Кодола) – 51:19' (5x5)   3:4 Принс (Шарангович, Протас) – 57:43' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Канада
Окончен
4 : 2
Норвегия
1:0 Браун (Хенрик, Пауэр) – 00:22' (5x5)   2:0 Хенрик (Браун, Пауэр) – 10:23' (5x3)   2:1 Валькве Ольсен (Хага) – 29:08' (5x5)   2:2 Россели Ольсен (Крогдаль, Эстбю) – 30:28' (5x5)   3:2 Манджапане (Браун) – 34:41' (5x5)   4:2 Хенрик (Кемпер) – 50:14' (4x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком шестого дня стал нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк. На награду также претендовали нападающие сборной Канады Коннор Браун и сборной Казахстана Павел Акользин, а также вратарь сборной России Александр Самонов. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Плохо начали. Вроде по броскам одинаково, но соперник выжал всё с моментов. Молодцы. Мы свои моменты не могли забить. Ну и быстрый гол, он был необязателен. Могли сыграть вничью, но попали в штангу. Недовольны матчем.

Мы серьезно готовились. Сказали, что это один из важнейших матчей. Мы все видели. Британцы хорошо играли против датчан. Мы должны были сыграть активнее, наши лидеры должны быть лидерами. Но они, к сожалению, не становятся лидерами. Мы не можем выигрывать игроками чемпионата Беларуси.

Пропустили четыре, но пять надо было делать нашим лидерам. В одну шайбу, но надо обыгрывать.
Мужики, ЧМ – серьёзное соревнование. Если люди приезжают за 10 дней до ЧМ, каким бы ты ни был крутым игроком, то ты ничего не сделаешь. Лидеры не готовы! Кодола травмированный вышел, на волевых качествах. Ладно, Шарангович, он-то в форме. Но есть над чем задуматься. Бэйлен? Пять голов привёз, это очень много для лидера, очень много.

Это поражение болезненное. Мы же боремся за каждую победу, это рейтинг сборной. Мы понимали, что если проиграем этот матч – что толку с этого? У нас нет сочетаний одинаковых. Сборная Казахстана уже попала в четвёрку, у них всё наигранно, всё работает. А так… Готовить игроков, которые не нужны сборной – это неправильно.

Когда ты не тренируешься, ты теряешь навык. Три месяца не выходишь на лёд, как забьёшь? Мне говорили, что всё будет хорошо, но я в это не верил. Оно и происходит. Навыка нет», — прокомментировал поражение команды во встрече с Великобританией главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров.

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Расписание матчей на 27 мая

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Не начался
Словакия
ЧМ-2021. Группа B
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
США
Не начался
Латвия
ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 20:15 МСК
Швеция
Не начался
Чехия
ЧМ-2021. Группа B
27 мая 2021, четверг. 20:15 МСК
Финляндия
Не начался
Италия
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