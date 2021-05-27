Сборные Швеции и Чехии замыкают восьмёрку в группе A, команды Канады и США также пока за чертой участников четвертьфиналов.

Кто выходит в плей-офф на данный момент и что случится с Россией? Турнирные расклады ЧМ

Очередной игровой день на чемпионате мира 2021 года по хоккею продолжил приносить удивительные результаты. Для начала сборная Казахстана нанесла первое поражение на мировом первенстве команде Германии (3:2), а затем сборная Великобритании одержала первую победу в основное время на мировых форумах за 59 лет, удержав преимущество в игре с командой Беларуси (4:3). В других матчах команда России переиграла сборную Дании (3:0), а Канада сломила сопротивление Норвегии (4:2), добившись первой победы на турнире.

Положение команд в своих группах на данный момент

Первое место в группе A занимает сборная Словакии. Команда Крэйга Рэмзи остаётся единственной сборной, которая ещё не проигрывала на чемпионате мира. Словацкие хоккеисты на старте турнира выиграли три матча из трёх и набрали девять очков из девяти возможных. После вчерашней победы сборная России догнала словаков по набранным баллам, но уступает им за счёт поражения в личной встрече. К тому же подопечные Валерия Брагина провели на один матч больше лидера своей группы.

Четвёрку лучших дополняют команды Швейцарии (6) и Дании (5). На пятое место крайне неожиданным образом вырвались британцы, опередившие сборную Беларуси за счёт вчерашнего успеха (в активе команд по четыре очка). Замыкают восьмёрку записные фавориты турнира сборные Швеции (3) и Чехии (2).

В группе B на первой строчке продолжает располагаться сборная Германии с девятью набранными очками. Следом в турнирной таблице наблюдается очень высокая плотность. Сразу три сборные – Казахстана, Латвии и Финляндии – набрали по семь очков. Команда Юрия Михайлиса позиционируется выше остальных, потому что обыграла их в очных встречах. Хотя необходимо держать в голове и то обстоятельство, что у Латвии и Финляндии есть матч в запасе относительно Казахстана.

Пятое место занимает сборная США (6), а на шестое место поднялась команда Канады (3), наконец-то одержавшая первую победу на турнире. На седьмое место опустилась сборная Норвегии (3 балла), тогда как на последней позиции находится команда Италии. Эта сборная остаётся последним участником мирового первенства с нулём в графе «набранные очки».

Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвёртая команда группы В;

первая команда группы В – четвёртая команда группы А;

вторая команда группы А – третья команда группы В;

вторая команда группы В – третья команда группы А.

В результате на утро 26 мая четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Словакия (1A) – Финляндия (4B);

Россия (2A) – Латвия (3B);

Швейцария (3A) – Казахстан (2B);

Дания (4A) – Германия (1B).

Турнирные перспективы команд в группе A

Перед началом чемпионата мира сборную Чехии называли одним из главных претендентов на золотые медали, однако на данный момент именно команда Филипа Пешана занимает последнее место в своей группе. Сегодня чешские хоккеисты сразятся со сборной Швеции, и проигравший в этой встрече в основное время рискует очень сильно осложнить своё турнирное положение. Шведы, в свою очередь, также провалили старт мирового первенства, но смогли вернуться в борьбу за выход в плей-офф после позавчерашнего разгрома команды Швейцарии.

Сборная Беларуси потерпела сенсационное поражение в игре с командой Великобритании, очень сильно ударившее по её перспективам на турнире. Вместо того, чтобы набрать 7 очков и ворваться в четвёрку лучших, белорусы допустили осечку, которая практически нивелировала турнирное значение прекрасной победы над командой Швеции. Впереди подопечных Михаила Захарова ждут три матча, в двух из которых (со Швейцарией и Россией) они совершенно точно не будут выглядеть фаворитами. Впрочем, весь ход нынешнего ЧМ доказывает, что статус номинального фаворита не значит на чемпионате мира ровным счётом ничего.

Российская сборная одержала три победы в четырёх матчах и на данный момент занимает второе место в группе. В предварительном раунде нашей команде осталось провести три встречи (со Швейцарией, Швецией и Беларусью), каждая из которых будет иметь серьёзное значение для окончательной расстановки команд по итогам группового турнира.

Турнирные перспективы команд в группе B

Накануне сборная Канады впервые на чемпионате мира показала признаки жизни, проведя вполне приличный матч с командой Норвегии. Календарь оставшихся матчей позволяет подопечным Жерара Галлана надеяться на выход из группы, но для этого кленовым нужно в обязательном порядке обыгрывать сборную Казахстана. По сути, именно этот матч и будет стыковым для команд.

По-прежнему лидирующие в группе немцы вчерашним поражением сильно подпортили свои перспективы. Команде Тони Сёдерхольма остаётся провести в групповом раунде три матча – с Финляндией, США и Латвией – и каждый из этих соперников может обойти немцев в таблице в случае победы в личной встрече. На выход в четвертьфинал из группы B претендуют шесть команд, и каждая из оставшихся игр может оказаться ключевой в этом вопросе. Одна из таких встреч состоится сегодня, когда команда США сыграет со сборной Латвии.

Расписание очередного игрового дня на ЧМ-2021