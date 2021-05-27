Пресса прочит скорое появление игроков своей команды в топ-лигах Европы и ждёт от них достойного боя со Швецией.

«Да, чёрт побери! Кто там следующий?» Британцы гуляют и уже мечтают о четвертьфинале ЧМ

В Великобритании впору устраивать народные гуляния – по крайней мере, настроения у болельщиков после победы над Беларусью на чемпионате мира именно такие. А британская пресса прочит скорое появление игроков своей сборной в топ-лигах Европы, начинает мечтать о четвертьфинале и называет эту победу лучшей со времён хоккейного золота Олимпиады-1936.

«Теперь Великобритания попробует навязать борьбу за следующий раунд»

«Дубль Кирка помог Великобритании добиться первой победы на чемпионате мира, они выдержали и шокировали Беларусь в Риге. Нападающий забил третий и четвёртый гол на турнире, ещё по шайбе забросили Дэвис и Хэммонд, а тёмные лошадки вызвали очередной шок спустя два года после их знаменитой победы над Францией.

Великобритания снова доказала, что прогрессирует каждый день, и теперь они смогли подтвердить это результатами. Они поднялись на пятое место в группе, сдвинув Швецию и Чехию. Теперь в матче со Швецией Великобритания попробует завязать борьбу за следующий раунд. Они знают, что победа выведет их в четвёрку в группе А», — пишет Belfast Telegraph.

«У игроков сборной Беларуси 500 матчей в НХЛ и 5000 в КХЛ, у Великобритании – ни одного»

«Великобритания продралась сквозь Беларусь и добилась одной из своих самых больших побед в истории. Дубль Лиама Кирка помог им совершить невероятное против фаворитов. Кирк быстро становится игроком самого высокого полёта, он показал выдающуюся игру в матче с Беларусью – командой, напичканной игроками мирового уровня.

После четвёртого гола казалось, что Великобритания без особых усилий добьётся исторической победы, но Беларусь показала свой класс, отквитав две шайбы. И хотя соперник обрушил на Бена Баунса шквал бросков, наш блистательный вратарь выстоял в нервной концовке, а Великобритания добилась, пожалуй, своей лучшей победы со времён золота Олимпиады-1936.

В центре победы был 21-летний Кирк, который делит первое место в гонке снайперов турнира и вывел свою команду на достойное пятое место в группе. Разницу команд идеально подчёркивал их опыт. У игроков сборной Беларуси более 500 матчей в НХЛ и 5000 в КХЛ, в то время как у Великобритании нет ни одного человека, кто бы хоть раз сыграл в топ-лигах Северной Америки и Европы.

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С большой долей вероятности можно сказать, что после турнира этому придёт конец. Одному только Кирку, который пытается пробиться в НХЛ, суждено перейти как минимум в одну из топ-лиг Европы.

Ещё один игрок, которому, кажется, уготовано повышение в высшие хоккейные эшелоны, — Бен Баунс — снова проявил себя с лучшей стороны в воротах. Бен Дэвис, герой овертайма с Францией, забросил вторую шайбу, а затем Британия погрузилась в страну грёз, когда Кирк оформил дубль. Хэммонд ещё больше упрочил преимущество Британии, но Плэтт и Принс вернули Беларуси надежду. Однако этого оказалось недостаточно.

Приключение продолжится в пятницу матчем с ещё более сильным соперником. Но Великобритания прогрессирует с каждой игрой, и мало кто поставит на то, что они хотя бы не дадут Швеции бой», — пишет Daily Mail.

«Да, чёрт побери! Кто там следующий?»

«Результаты Великобритании сейчас и в предыдущих матчах по соперникам. Россия: было 3:12, стало 1:7. Словакия: было 1:7, стало 1:2. Дания: было 0:9, стало 2:3. Беларусь: было 3:10, стало 4:3. Выглядит, как прогресс!» — пишет аккаунт Avs UK в «Твиттере».

«Да, чёрт побери! Кто там следующий?» — радуется болельщик Джейк Окли.

«Великобритания только что выиграла свой первый матч в основное время с 1962 года в топ-дивизионе ЧМ! Шикарно! Я не плачу, это ты плачешь», — восторгается Алекс Фрю.

«Да, ребятушки! Не ищем лёгких путей, но каков матч!» — чуть не кричит от счастья болельщик с ником Блейк.

«Блистательно. За последний год это одно из лучших выступлений британского спорта. Будет позором, если хоккейную сборную хотя бы не номинируют на звание лучшей команды года в стране», — пишет болельщик с ником JH.

«Что происходит-то, батюшки святы! Готовила и в момент третьего гола буквально разбросала всю еду со сковородки. Даже не верю, что вижу такую игру, особенно учитывая все обстоятельства этого сезона. По правде говоря, у нас бы были огромные проблемы без Баунса. Что за сногсшибательный игрок», — пишет Лив Тайд.

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«Что за игра! Гениальное выступление сборной Великобритании. Никогда не ищем лёгких путей. Кирк ещё раз показал миру, насколько он хорош», — замечает Мэтт Дэй.

«Они сделали это!» — радуется Люк Джеймс.

«Да! Большая победа! Я в изумлении», — пишет болельщик с ником Rebel73.

«Чертовски приятно слушать наш гимн на топ-уровне», — пишет Дэвид Спенс.