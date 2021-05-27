«Нас просто в страну не пустят». На прошлом ЧМ Беларуси было ещё хуже, Трус помнит

Прошлый для белорусов чемпионат мира по хоккею 2018 года получился провальным. Напомним, что белорусская сборная не принимала участия в элитном дивизионе турнира на ЧМ-2019, так как вылетела из него после ЧМ-2018, а в 2020 году соревнования отменили из-за пандемии.

Да, бывает и такое. Довольно крепкая, как казалось, команда заняла в Копенгагене последнее место в группе, вылетев в первый дивизион. В стране были сильно недовольны таким результатом. Тогда одним из вратарей сборной был Виталий Трус, игрок внутреннего чемпионата. Вы скажете, что «трус не играет в хоккей»? Эти слова точно не относятся к белорусскому голкиперу. О том, что в случае поражения лучше в страну не возвращаться, Виталий говорил ещё до судьбоносного матча с австрийцами.

«Конечно, для нас главный матч на турнире будет с командой Австрии. Ещё будем смотреть, как они сыграют с французами, но в любом случае нам победа нужна, потому что иначе нас просто в страну не пустят.

Да, жёстко Александр Лукашенко (президент Беларуси. – Прим. «Чемпионата») реагирует на поражения, критикует хоккей постоянно, мы его слушаем, конечно. Идёт давление, но нам надо просто играть в хоккей, выигрывать и оставаться в элите», – сказал Трус.

Сборная России, кстати, разгромила соперника на групповом этапе со счётом 6:0.

Фото: iihf.com

«Как теперь возвращаться в страну?»

Но всё-таки сборная Беларуси уступила в том судьбоносном матче – 0:4. Голкипер Виталий Трус поделился мыслями и после поражения от команды.

«Как теперь возвращаться в страну? Стыдно. Наверное, я в прошлый раз погорячился со словами, что нас не пустят. Пустят, конечно, но стыдно. Можно было цепляться, со всеми можно было. Ничего нам не хватило – ни игры в обороне, ни в нападении, ничего. Увольнение Льюиса… Всё это непонятные вопросы. Никто не понимал, почему так произошло. Никто же никому ничего не объясняет, какие-то проблемы там были или что-то еще. Будучи вторым вратарем, в ходе матча всегда трудно вливаться, сидишь «холодным». Но вроде бы вошел в игру, сразу сейв сделал.

Не знаю, как настраиваться на следующий матч. Много разговоров… Будем играть хотя бы за свою фамилию, за герб, за флаг, за родителей. Конечно, нам не хватает опыта в команде, не хватает лидеров. Где их брать – неизвестно. Нужен опыт, я вот только сейчас его получил, на этом турнире. Может быть, уже в дальнейшем опыт выступлений в дивизионе сильнейших мне поможет. Мы пытаемся быть командой в раздевалке, все разговариваем, подбадриваем друг друга. Но у нас не вышло достучаться до себя», – рассказал Трус.

«Сложно приехать из чемпионата Беларуси и заиграть на чемпионате мира»

Виталий Трус сказал, что переехать из чемпионата Беларуси и сразу заиграть на чемпионате мира – это нереально. Совершенно разный уровень турниров. Тренер сборной Сергей Пушков согласился с вратарём.

«Я абсолютно с ним согласен. Все видят, на каких скоростях идёт игра, каким мастерством и физическими возможностями обладают игроки. Всё делается неимоверно быстро, качественно. Поэтому, конечно, сложно приехать из чемпионата Беларуси и заиграть на чемпионате мира. Наше первенство должно стать сильнее.

Когда игроки будут играть на другом уровне, в каждом матче будет идти борьба, появятся высокие скорости, хоккеисты будут готовы действовать минимум 60 минут с большой самоотдачей, движением и катанием, тогда и будет всё совсем по-другому», — сказал специалист.

Фото: iihf.com

Спустя три года – историческая победа над Швецией

23 мая 2021 года сборная Беларуси во второй раз в истории обыграла Швецию на крупных турнирах. Белорусы на групповом этапе чемпионата мира в Латвии одержали победу в матче со скандинавами со счётом 1:0.

Предыдущий успех белорусов во встречах с «Тре крунур» датируется 2002 годом. Тогда они сенсационно прошли шведов в четвертьфинале Олимпийских игр, победив со счётом 4:3.

Вот таким получилось возвращение белорусской сборной в элиту мирового хоккея. Труса в составе на этом турнире нет, но он всё еще играет в хоккей. Этот сезон голкипер провёл в гродненском «Немане», чьи цвета он защищает последние пять лет. В прошедшем регулярном чемпионате Виталий сыграл 32 матча, отбивая 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,68. Наверняка он смотрит матчи сборной на чемпионате мира и радуется результатам белорусов, хотя проигрывать британцам команде Михаила Захарова было нельзя.