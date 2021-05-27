Швейцария разнесла словаков и запутала расклады в группе. Россия снова может стать первой!

Теперь сразу у трёх команд по девять набранных очков. Кто выйдет в четвертьфинал с более высокого места?

До сегодняшнего дня сборная Словакии оставалась единственной ни разу не проигравшей командой на нынешнем чемпионате мира. Более того, словаки обыграли даже россиян (3:1), забравшись на первое место в группе A.

«Не беспокоит ли, что игроков перехлестнёт уверенность? Это всегда проблема. Группа игроков делает неожиданные вещи и внезапно начинает торопить. Мы же обговорили этот вопрос сразу после игры, сейчас у нас пара выходных, можно будет отдохнуть, особенно ребятам вроде Студенича. Мы проходили все шаги и понимаем, что это только один шаг на очень большой лестнице. Они играли как команда, поддерживали друг друга. Нам надо продолжать в том же духе. Никто не будет складывать перед нами лапки, никто не будет нас бояться. Наша задача — показывать свой хоккей все 60 минут в каждом матче», — говорил главный тренер словаков Крэйг Рэмзи после той победы.

По всей видимости, уверенность его команду всё же перехлестнула, а запланированный календарём двухдневный отдых не пошёл на пользу. Сегодня у сборной Словакии был отличный шанс выйти на чистое первое место в группе и, по сути, гарантировать себе выход в четвертьфинал. Для этого нужно было переиграть швейцарцев, которые ранее были разгромлены шведами со счётом 0:7 и отдыхали на сутки меньше.

На очный матч со швейцарцами (с которыми, кстати, в субботу играть россиянам) словаки вышли какими-то расхлябанными и вялыми. То ли не хватило сил, а может, и эмоции после трёх побед подряд банально закончились.

В воротах Юлиуса Гудачека, радовавшегося после победы над Россией больше других, уже после двух периодов оказалось четыре шайбы. Постарались опытные игроки – защитник Рафаэль Диас и бывший нападающий «Авангарда» Свен Андригетто, реализовавший большинство.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Кстати, ещё один опытный швейцарец – форвард Андрес Амбюль – провёл 111-й матч в рамках мировых первенств, опередив по этому показателю легендарного советского нападающего Александра Мальцева и выйдя на второе место. Впереди только немец Удо Кисслинг, у которого 119 игр на ЧМ.

Если в первом периоде словаки пропустили единожды, то вторую двадцатиминутку попросту провалили, пропустив три шайбы. Лёффель и Хофман сделали счёт на табло неприличным, а тренерский штаб Патрика Фишера вчистую переигрывал своих оппонентов.

Отыграться со счёта 0:4 по нынешним временам в хоккее практически нереально. Почти все сборные научились действовать по результату, откатываться, подсушивать игру. Но никакой игры в откат не случилось, шайбы продолжали сыпаться в ворота, словно из рога изобилия. Забил в том числе и Филипп Курашёв, давший «Чемпионату» обстоятельное интервью.

8:1 – с таким счётом сборная Швейцарии уверенно закончила матч, учинив форменный разгром словакам.

После победы швейцарцев в основное время в игре со Словакией ситуация в группе A окончательно запуталась. Теперь сразу у трёх команд по девять набранных очков, а сборная России вскоре вполне может забраться на чистую первую строчку. Если, конечно, всё пойдёт так, как нужно россиянам. Например, будет добыта победа над Швейцарией в личной встрече, а словаки потеряют очки в игре с датчанами. Это, конечно, маловероятно, но почему бы и нет? К сенсациям на чемпионате мира 2021 года мы уже привыкли.