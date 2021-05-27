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Швейцария — Словакия — 8:1 — видео, голы, обзор матча чемпионата мира по хоккею — 2021

Швейцария разнесла словаков и запутала расклады в группе. Россия снова может стать первой!
Павел Панышев
Швейцария — Словакия – 8:1, ХЧМ-2021
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Теперь сразу у трёх команд по девять набранных очков. Кто выйдет в четвертьфинал с более высокого места?
Турнирная таблица ЧМ-2021
Календарь матчей группового этапа ЧМ-2021

До сегодняшнего дня сборная Словакии оставалась единственной ни разу не проигравшей командой на нынешнем чемпионате мира. Более того, словаки обыграли даже россиян (3:1), забравшись на первое место в группе A.

«Не беспокоит ли, что игроков перехлестнёт уверенность? Это всегда проблема. Группа игроков делает неожиданные вещи и внезапно начинает торопить. Мы же обговорили этот вопрос сразу после игры, сейчас у нас пара выходных, можно будет отдохнуть, особенно ребятам вроде Студенича. Мы проходили все шаги и понимаем, что это только один шаг на очень большой лестнице. Они играли как команда, поддерживали друг друга. Нам надо продолжать в том же духе. Никто не будет складывать перед нами лапки, никто не будет нас бояться. Наша задача — показывать свой хоккей все 60 минут в каждом матче», — говорил главный тренер словаков Крэйг Рэмзи после той победы.

«Мы обыграли невероятную команду!» Счастье словаков после сенсационной победы над Россией «Мы обыграли невероятную команду!» Счастье словаков после сенсационной победы над Россией

По всей видимости, уверенность его команду всё же перехлестнула, а запланированный календарём двухдневный отдых не пошёл на пользу. Сегодня у сборной Словакии был отличный шанс выйти на чистое первое место в группе и, по сути, гарантировать себе выход в четвертьфинал. Для этого нужно было переиграть швейцарцев, которые ранее были разгромлены шведами со счётом 0:7 и отдыхали на сутки меньше.

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
8 : 1
Словакия
1:0 Диас (Хофман, Андригетто) – 09:47' (5x4)   2:0 Андригетто (Диас, Хофман) – 20:25' (5x5)   3:0 Лёффель (Шерве, Берчи) – 25:17' (5x5)   4:0 Хофман (Корви, Лёффель) – 36:11' (5x5)   5:0 Майер (Алатало, Курашев) – 40:38' (5x5)   6:0 Курашев (Унтерзандер, Амбюль) – 44:34' (5x5)   6:1 Криштоф (Цегларик) – 45:12' (5x5)   7:1 Хофман (Амбюль, Андригетто) – 52:39' (5x4)   8:1 Лёффель (Мозер, Берчи) – 54:03' (5x4)

На очный матч со швейцарцами (с которыми, кстати, в субботу играть россиянам) словаки вышли какими-то расхлябанными и вялыми. То ли не хватило сил, а может, и эмоции после трёх побед подряд банально закончились.

В воротах Юлиуса Гудачека, радовавшегося после победы над Россией больше других, уже после двух периодов оказалось четыре шайбы. Постарались опытные игроки – защитник Рафаэль Диас и бывший нападающий «Авангарда» Свен Андригетто, реализовавший большинство.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Кстати, ещё один опытный швейцарец – форвард Андрес Амбюль – провёл 111-й матч в рамках мировых первенств, опередив по этому показателю легендарного советского нападающего Александра Мальцева и выйдя на второе место. Впереди только немец Удо Кисслинг, у которого 119 игр на ЧМ.

Если в первом периоде словаки пропустили единожды, то вторую двадцатиминутку попросту провалили, пропустив три шайбы. Лёффель и Хофман сделали счёт на табло неприличным, а тренерский штаб Патрика Фишера вчистую переигрывал своих оппонентов.

Отыграться со счёта 0:4 по нынешним временам в хоккее практически нереально. Почти все сборные научились действовать по результату, откатываться, подсушивать игру. Но никакой игры в откат не случилось, шайбы продолжали сыпаться в ворота, словно из рога изобилия. Забил в том числе и Филипп Курашёв, давший «Чемпионату» обстоятельное интервью.

8:1 – с таким счётом сборная Швейцарии уверенно закончила матч, учинив форменный разгром словакам.

После победы швейцарцев в основное время в игре со Словакией ситуация в группе A окончательно запуталась. Теперь сразу у трёх команд по девять набранных очков, а сборная России вскоре вполне может забраться на чистую первую строчку. Если, конечно, всё пойдёт так, как нужно россиянам. Например, будет добыта победа над Швейцарией в личной встрече, а словаки потеряют очки в игре с датчанами. Это, конечно, маловероятно, но почему бы и нет? К сенсациям на чемпионате мира 2021 года мы уже привыкли.

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