От оглушительного провала Швецию спасёт только победа над Россией. Турнирные расклады ЧМ

Чехия и США ворвались в зону плей-офф, а Швеция упала на последнее место в своей группе, но сохранила надежду на четвертьфинал.

По итогам очередного игрового дня на чемпионате мира 2021 года по хоккею турнирное положение в группах приобрело более привычный глазу хоккейного болельщика вид. Для начала сборная Швейцарии разгромила команду Словакии (8:1), нанеся сопернику первое поражение на этом турнире. В параллельном матче набравшая ход сборная США сломила сопротивление команды Латвии (4:2), благодаря чему «звёздно-полосатым» удалось опередить хозяев мирового первенства в таблице.

В вечернем слоте сборная Швеции в центральной встрече игрового дня упустила преимущество в две шайбы и в очень важном матче уступила команде Чехии (2:4). «Тре крунур» опустились на последнее место в своей восьмёрке, сохранив сугубо теоретические шансы на выход в следующий раунд. Что касается другой группы, то в ней сборная Финляндии одержала дежурную победу над командой Италии (3:0).

Положение команд в своих группах на данный момент

После вчерашнего игрового дня в активе сразу трёх команд в группе A есть 9 очков после 4 матчей. Сборные Швейцарии, Словакии и России одержали по три победы в основное время, потерпев при этом по одному поражению. Согласно регламенту проведения соревнований, в случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:

— набранные очки в личных встречах;

— лучшая разница шайб в личных встречах;

— количество забитых голов в личных встречах.

Таким образом, внутри «треугольника» (Россия, Словакия, Швейцария) швейцарцы и словаки имеют по три набранных очка, а россияне ни одного. Именно поэтому команда Валерия Брагина по состоянию на сейчас располагается на третьем месте в своей группе. Кто-то может возразить, что на сайте ИИХФ российская сборная находится на первой позиции, но по прошлым чемпионатам мира известно, что турнирная таблица на сайте ИИХФ учитывает упомянутые показатели только по завершении всего группового этапа.

Четвёрку лучших дополняет команда Чехии, опережающая сборную Дании за счёт разности заброшенных и пропущенных шайб (в активе команд по 5 очков). Следом располагаются сборные Великобритании и Беларуси (по 4 балла), а на последнее место в группе упала команда Швеции (3 очка), о турнирных перспективах которой подробная речь пойдёт дальше.

В группе B на первую строчку вырвалась сборная Финляндии, первая на этом мировом первенстве достигшая отметки в 10 очков. Следом в турнирной таблице наблюдается очень высокая плотность. На втором месте находится команда Германии, опережающая сборную США по дополнительным показателям (по 9 баллов).

На четвёртом месте располагается сборная Казахстана, обыгравшая Латвию в очной встрече (по 7 очков). Шестую позицию занимает команда Канады, а на седьмом месте находится сборная Норвегии (по 3 балла), тогда как замыкает восьмёрку команда Италии. Эта сборная продолжает оставаться единственным участником мирового первенства с нулём в графе «набранные очки».

Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвёртая команда группы В;

первая команда группы В – четвёртая команда группы А;

вторая команда группы А – третья команда группы В;

вторая команда группы В – третья команда группы А.

В результате на утро 26 мая четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Швейцария (1A) – Казахстан (4B);

Словакия (2A) – США (3B);

Россия (3A) – Германия (2B);

Чехия (4A) – Финляндия (1B).

Турнирные перспективы команд в группе A

Самый интересный вопрос в этой группе – остаётся ли у находящейся на последнем месте в восьмёрке сборной Швеции надежда на выход в плей-офф? Надежда, как известно умирает последней, и она для подопечных Юхана Гарпенлёва ещё не умерла. В первую очередь «Тре крунур» необходимо одержать три победы кряду в основное время, последовательно обыграв сборные Великобритании, Словакии и России. В этом случае в активе шведов станет 12 очков, которые могут позволить им лишь при выполнении единственного турнирного расклада претендовать на попадание в четвертьфинал.

Россияне, швейцарцы и чехи наверняка наберут большее количество баллов, а вот словаки могут допустить спасительную осечку для шведской команды. Если Словакия обыграет Данию (что ещё совсем не факт), но при этом проиграет Чехии в основное время и уступит собственно Швеции, тогда победа в личной встрече может стать пропуском для «Тре крунур» в кубковый раунд, но для того, чтобы спастись от оглушительного провала, шведам необходимо выигрывать все свои матчи, в том числе и у России. Что касается Дании и Беларуси, то они тоже сохраняют шансы на выход из группы, но этим командам необходимо совершать спортивный подвиг для осуществления своей мечты.

Турнирные перспективы команд в группе B

В группе B ситуация постепенно встаёт на свои места – финны, немцы и американцы оккупировали первую тройку, а на четвёртое место претендуют команды Казахстана, Латвии и Канады. Что касается сборной США, то она за свой выход в плей-офф может уже не волноваться. График оставшихся матчей позволяет с большой уверенностью сказать, что американцы в плей-офф пробьются наверняка. Сложнее календарь у Финляндии, но поверить в то, что тренерский штаб Юкки Ялонена упустит контроль над своей командой и позволит ей дважды проиграть на финише предвариловки, сложно.

А вот немцы ещё могут покинуть кубковую четвёрку, так как именно у них самый сложный календарь в конце группового раунда. Команде Тони Сёдерхольма предстоит сыграть со сборными США, Финляндии и Латвии, и последний матч может стать ключевым в борьбе за выход в плей-офф для хозяев мирового первенства. В свою очередь, не стоит сбрасывать со счетов и сборную Канады, которая в случае сегодняшней победы над Казахстаном ещё может вмешаться в борьбу за четвертьфинал.

Расписание очередного игрового дня на ЧМ-2021