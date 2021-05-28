«Главное – что в душе, мы играем за Россию». Тарасенко и Орлов – о сборной на ЧМ

Долгожданное пополнение из НХЛ в сборной России – нападающий Владимир Тарсенко и защитник Дмитрий Орлов прошли обязательный карантин по прилёте в Ригу и сегодня проведут первую тренировку в составе национальной команды. Играть они смогут через три дня, а пока поговорили с прессой о чемпионате мира, сборной, игре без флага и гимна и сенсациях на турнире.

Карантин

Тарасенко: «Нормальная комната, есть, куда велосипед поставить. Смотришь фильмы, играешь в компьютер, с семьёй и с Димой много разговаривали по телефону. Осталось немного, сегодня можно выходить из номера уже. Нормально было».

Орлов: «Своего кота я оставил в Москве. Я прилетал в Москву, чтобы сделать шенгенскую визу, а уже затем полетел в Ригу, чтобы успеть просидеть карантин. Тяжёлый перелёт, сутки не спал, но сейчас уже восстановился. Потренировались в номере, сделали упражнение на велотренажёре. Покачали пресс, поотжимались, чтобы зарядить мышцы энергией. Тяжело сидеть в одной комнате и никуда не выходить, но таковы правила».

Про травмы

Тарасенко: «Тяжёлое время было, травмы позади. Очень долго восстанавливался, много времени в хоккее пропустил. Поступил вызов, решил, что поеду. Давно не получалось поиграть за сборную. У клуба вопросов не было и у меня опасений тоже. Обидно, что так сезон закончился, но рад, что получил вызов и с радостью принял его. Вообще не думал о бороде. По ситуации буду сбривать или нет».

Если честно, подробно до конца никто точно не знает, какие у меня были травмы. Была не одна и та же травма, а три разные, которые вытекали одна из другой. Летом, наверное, всё расскажу, чтобы стало понятно. Если бы у меня не было семьи, я бы с ума сошёл за это время. Долго готовился, восстанавливался, вышел играть в прошлом плей-офф в «пузыре». Что-то неправильно сделали, я не мог играть физически – от каждого контакта, броска и борьбы вылетало плечо.

В этом сезоне почти весь год пропустил. Поговорили с семьей, выбрали определённых докторов. Главное – верить. Если веришь в успех и есть поддержка близких, это здорово отвлекает. Не буду врать, что всё было легко. Мысли всякие были. Кто восстанавливался после травмы, тот знает, что это нелёгкий процесс физически и психически. Слава богу, всё хорошо, семья из России поддерживала. Когда играешь и всё хорошо, то у тебя много друзей, все пишут. Когда не играешь в хоккей, то чётко понимаешь, кто переживает за тебя на самом деле. Тот же Дима Орлов меня поддерживал, есть близкие друзья. Поддержка этих людей и семьи помогла правильно мыслить во время восстановления. Сейчас всё хорошо.

Когда каждый раз восстанавливаешься после повреждений, радуешься, если появляется возможность кататься, бросать. В сезоне, если даже не брать большие травмы, бывает — с утра встаёшь, не можешь ходить. Вечером ногу в конёк вставляешь, получается кататься, у тебя радость. Если долгосрочное восстановление, то ключевые моменты добавляют радости. Самое главное, была уверенность, знал, что со мной происходит, не слушал мнения каких-то докторов. В таких моментах главное больше думать о том, как это исправить. Пару недель прошло – думаешь, прошло полмесяца, считай, осталось пять месяцев. Главное позитивный подход и поддержка близких. Не хочу сейчас разговаривать про врачей. Прогресс был, восстановление прошло успешно, плечо чувствует себя хорошо».

Психологически важный момент в карьере

Тарасенко: «ЧМ никогда не выигрывал взрослый, это единственное желание что-то изменить сейчас. Готовимся к чемпионату, всё остальное сейчас неважно. Мы сегодня выходим первый раз на лёд со сборной. Независимо от того, как закончился сезон, у нас очень эмоционально хорошее состояние. Знаем многих ребят, тренера Валерия Николаевича. Наши мысли сейчас здесь, об НХЛ поговорим после».

Что с зубом

Тарасенко: «Есть много людей, кто не смотрит хоккей, это нормально, что вы такие вопросы задаёте. С передним зубом – в сборной в 17 лет снял визор на одну игру. Дима как раз на лавке сидел, первым увидел. Щёлкнули шайбой в лицо, выбили пять зубов. Я их починил, снова выбил, снова починил. Решил, что подожду, будет желание и настроение, сделаю. Дома спросил у жены и детей – зуб делать? Говорят – не надо».

Впечатления от игры сборной с Данией

Тарасенко: «Есть много мнений у болельщиков и экспертов. Наше основное мнение – что скажет тренерский штаб. Ещё не было возможности побывать на собраниях, понять структуру игры, но важно было видеть, как играют наши ребята, чтобы понимать уровень хоккея и к чему готовиться. Команда выиграла, приятно, когда вратарь играет «на ноль». Есть моменты, когда будет тяжелее играть с другими командами. Игроку тяжелее сказать мнение об игре команды, люди видят Данию и надеются, что мы забьём 10 голов. Но многие сборные за последние годы сильно подтянулись, все хорошо катаются, большие скорости. Победа есть победа. Если у тренеров есть замечания, есть время их проработать и подойти к плей-офф в полной готовности».

О конкуренции в линии защиты сборной

Орлов: «Сейчас у нас будет тренировка, посмотрим, какая обстановка, завтра мы пока не сможем играть. Надеюсь, что всё будет хорошо и мы быстро вольёмся в коллектив. Большая конкуренция в сборной России в линии обороны? Мы делаем одно дело. Всегда, когда приезжаешь в сборную, хочешь только выигрывать. Игры покажут, кто и сколько сыграет, мы будем стараться. Нет такого, что я буду смотреть кому-то в спину и надеяться, что буду больше играть. У всех одна цель».

О Брагине

Орлов: «Помним МЧМ в Баффало, это был знаменательный турнир. Приятно сейчас снова поработать с Валерием Брагиным, давно его не видели. Интересно, как у нас получится теперь, конечно, мы будем выкладываться и стараться выиграть.

Ребята из «Вашингтона» пожелали удачи, главное — без травм, выиграть золото обычные стандартные пожелания. Жаль, что Овечкина, Самсонова и Кузнецова нет с нами, это большое усиление, такие игроки. Но у нас здесь есть команда, надо играть теми, кто есть. Здесь хорошая команда, ребята давно в «пузыре», живут без семей. Тяжело находить эмоции, но все ребята стараются. Мы тоже будем стараться внести положительные эмоции в команду, чтобы добавлять в каждой игре».

С кем в звене играть в сборной

Тарасенко: «С Шалуновым пересекались в Новосибирске, хорошо его знаю. Вижу себя там, где меня видит тренерский штаб. Ни один нормальный хоккеист не будет отвечать на вопросы про сочетания. Никогда ещё не доводилось выигрывать ЧМ, приехали побеждать. С кем поставят, с тем поставят, наше дело – выходить и играть».

Игра без флага и гимна России

Тарасенко: «Главное, что у тебя в душе. Неважно, в какой майке играешь. Имеет смысл думать и переживать о том, что можешь контролировать. Это мы никак контролировать не можем, решение принято. Мы все знаем в душе и сердце, за какую страну приехали играть. У меня это не вызывает негативных эмоций, это реальность, в которой мы живём. Остаётся только принять её. Отнимает ли это то, что мы играем за Россию? Нет».

Орлов: «Согласен с Володей, надо не обращать на это внимания. Мы знаем, откуда мы, где мы родились. С удовольствием приезжаем в сборную, когда нас вызывают. Надо не словами говорить, а показывать своими поступками».

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Сенсации на ЧМ

Тарасенко: «Прошло четыре дня с окончания сезона, следил только за сборной России. Нет объяснения сенсациям. Осталось три игры в группе и плей-офф, надо фокусироваться на себе и своих соперниках. Если хочешь выигрывать, надо обыгрывать сильнейших. На каждом ЧМ есть сенсации, это задача журналистов – писать статьи по этому поводу. У меня не так много было свободного времени, чтобы следить за этим».

Орлов: «У нас были свои игры, свой плей-офф, фокусировались на нём, не было особой возможности следить за чемпионатом мира. Вчера смотрел игру Швеции с Чехией. Все стараются выйти в плей-офф. Все будут биться, выкладываться. Нам нужно быть готовыми и не расслабляться».

Олимпиада

Орлов: «Я ещё ни разу не играл на Олимпиаде, это мечта моего детства. Надеюсь, нас Лига отпустит, они сейчас договариваются. В договоре был пункт, что на ближайшую Олимпиаду мы должны поехать. Так что надеюсь, что мы поедем и снимут все карантины. Все соскучились по игре. Всегда приятно играть с полными трибунами и чувствовать поддержку. Это меняет игру».