Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Швейцария — Россия: прямая онлайн-трансляция матча, чемпионат мира по хоккею — 2021, 29 мая 2021

Наши будут биться за первое место в группе на ЧМ! Швейцария — Россия. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Швейцария – Россия: прямая онлайн-трансляция матча
Комментарии
Всё главное с важной встречи команды Валерия Брагина и интересные события вокруг неё — в формате онлайна.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Россия в рамках чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 16:15 мск, но мы традиционно запускаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Турнирная таблица ЧМ-2021
Календарь матчей группового этапа ЧМ-2021
ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Швейцария
Не начался
Россия
Главные сенсации ЧМ-2021
Live Павел Панышев

Сегодня наша команда проведёт пятый матч на ЧМ-2021. О встрече со Швейцарией — в нашем материале.

Россия – Швейцария на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, видео, время матча Россия – Швейцария на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, видео, время матча
09:40 Павел Панышев

Сегодня «Миннесота» Кирилла Капризова вылетела из Кубка Стэнли, уступив в седьмом матче серии «Вегасу». Кто из русских хоккеистов продолжает борьбу за Кубок Стэнли? Рассказываем об этом в нашем видео.

09:25 Павел Панышев

Россия делит первое место в группе A вместе со Словакией и Швейцарией. Плотность в таблице очень высокая, поэтому сегодняшний матч будет иметь большое значение.

09:10 Павел Панышев

Главные сенсации ЧМ-2021

ЧМ-2021 полон сюрпризов и непредсказуемых результатов — отсюда высокая плотность в таблице. Даже Великобритания одержала победу! Главные сенсации чемпионата мира — в нашем видео.

09:00 Павел Панышев

Напомним, в сборную России дополнительно вызваны Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский. Первые двое уже в расположении команды и приступили к тренировкам, а приезд голкипера «Флориды» ожидается как раз сегодня. Сергей, согласно ковидному регламенту и правилам, сможет сыграть на турнире не ранее четвертьфинала.

09:00 Павел Панышев

После поражения от сборной Словакии (1:3) нашей команде нужна только победа в игре с датчанами. И коллектив Валерия Брагина уверенно и на классе обыграл соперника со счётом 3:0. Отметим уверенную игру вратаря Александра Самонова. После матча с датчанами у россиян был выходной, вчера команда тренировалась, а теперь выходит на очередную встречу группового этапа. Причём это будет матч за лидерство в группе А, так как у России, Словакии и Швейцарии по девять очков.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021