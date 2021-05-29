Наши будут биться за первое место в группе на ЧМ! Швейцария — Россия. LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Россия в рамках чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 16:15 мск, но мы традиционно запускаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
Сегодня наша команда проведёт пятый матч на ЧМ-2021. О встрече со Швейцарией — в нашем материале.
Сегодня «Миннесота» Кирилла Капризова вылетела из Кубка Стэнли, уступив в седьмом матче серии «Вегасу». Кто из русских хоккеистов продолжает борьбу за Кубок Стэнли? Рассказываем об этом в нашем видео.
Главные сенсации ЧМ-2021
ЧМ-2021 полон сюрпризов и непредсказуемых результатов — отсюда высокая плотность в таблице. Даже Великобритания одержала победу! Главные сенсации чемпионата мира — в нашем видео.
Напомним, в сборную России дополнительно вызваны Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский. Первые двое уже в расположении команды и приступили к тренировкам, а приезд голкипера «Флориды» ожидается как раз сегодня. Сергей, согласно ковидному регламенту и правилам, сможет сыграть на турнире не ранее четвертьфинала.
После поражения от сборной Словакии (1:3) нашей команде нужна только победа в игре с датчанами. И коллектив Валерия Брагина уверенно и на классе обыграл соперника со счётом 3:0. Отметим уверенную игру вратаря Александра Самонова. После матча с датчанами у россиян был выходной, вчера команда тренировалась, а теперь выходит на очередную встречу группового этапа. Причём это будет матч за лидерство в группе А, так как у России, Словакии и Швейцарии по девять очков.
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