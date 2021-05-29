Наши будут биться за первое место в группе на ЧМ! Швейцария — Россия. LIVE

После поражения от сборной Словакии (1:3) нашей команде нужна только победа в игре с датчанами. И коллектив Валерия Брагина уверенно и на классе обыграл соперника со счётом 3:0. Отметим уверенную игру вратаря Александра Самонова. После матча с датчанами у россиян был выходной, вчера команда тренировалась, а теперь выходит на очередную встречу группового этапа. Причём это будет матч за лидерство в группе А, так как у России, Словакии и Швейцарии по девять очков.