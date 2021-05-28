За последние 20 лет было только четыре таких случая. Нынешний чемпионат мира может обновить историю.

Великие сборные, которые не выходили из группы на ЧМ. Россия и США знают, что такое фиаско

После поражения в матче с командой Чехии (2:4) сборная Швеции за три встречи до конца группового этапа чемпионата мира 2021 года оказалась на последнем месте в своей восьмёрке. Подопечные Юхана Гарпенлёва сохраняют шансы на выход в плей-офф, но для этого «Тре крунур» необходимо одержать три победы кряду в основное время, последовательно обыграв сборные Великобритании, Словакии и России. Помимо этого, шведским хоккеистам необходимо внимательно следить за результатами конкурентов и в первую очередь надеяться на осечки со стороны словаков.

«Чемпионат» вспоминает прецеденты, когда великие не преодолевали барьер предварительного этапа на мировых первенствах. За начальную точку отсчёта возьмём 2000 год, когда на чемпионате мира в России была возвращена традиционная система проведения турнира с четвертьфинальными матчами. Напомним, ранее команды сначала разыгрывали медали в специальном турнире за первое-четвёртое место, а затем на протяжении нескольких лет лучшие сборные после двух групповых этапов пробивались в стадию полуфинала. Мы же остановили внимание на турнирах, максимально приближённых к современной действительности.

Сборная России (2000 год)

Домашний чемпионат мира, проходивший в Санкт-Петербурге, обернулся для российской команды настоящей катастрофой. Первый групповой этап подопечные Александра Якушева прошли с одной победой и двумя поражениями, завершив его на третьем месте из четырёх и лишь по дополнительным показателям обойдя Францию. На втором групповом этапе наша команда сначала уступила Латвии (2:3), а затем и Беларуси (0:1).

Проигрыш белорусам лишил Россию даже теоретических шансов на плей-офф, поэтому победа над шведами в заключительной игре была уже никому не нужна. Российская сборная заняла последнее шестое место на втором групповом этапе и не смогла пробиться в раунд плей-офф. Чемпионом турнира стала команда Чехии, в решающем матче сломившая сопротивление сборной Словакии (5:3).

Сборная России (2004 год)

Спустя четыре года российская сборная уже под руководством Виктора Тихонова повторила незавидную участь команды Якушева. На первом предварительном этапе россияне заняли второе место, обыграв сборные Дании и Японии и уступив только команде Швеции. Во второй групповой раунд наши хоккеисты вышли с двумя зачётными очками, но там выступили провальным образом.

Поражения в матчах с командами Словакии, Финляндии и США оставили российскую сборную за чертой участников плей-офф. 17 лет назад наша национальная команда в последний раз не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионатов мира.

Сборная США (2003 год)

Помимо России, что такое фиаско на ЧМ, знает и американская сборная. Она никогда не питала особой страсти к выступлению на чемпионатах мира. Достаточно сказать, что в последний раз чемпионом мира «звёздно-полосатые» становились в 1960 году. За последние 20 лет американские хоккеисты дважды не смогли преодолеть барьер группового этапа.

Первый раз это произошло в 2003 году, когда командой руководил Лу Вайро. На чемпионате мира в Швеции американцы проиграли три матча кряду на первом групповом этапе турнира — России, Швейцарии и Дании — и заняли последнее место в своей четвёрке. В утешительном раунде «звёздно-полосатые» обыграли команды Беларуси, Словении и Японии, сумев избежать понижения в классе и завершить мировое первенство на итоговом 13-м месте.

Сборная США (2010 год)

Спустя семь лет история повторилась схожим образом. «Звёздно-полосатые» снова заняли последнее место на первом групповом этапе, причём в Германии они опять уступили команде Дании. Американским хоккеистам во второй раз в XXI веке пришлось участвовать в раунде за выживание, где они только лишь по буллитам обыграли команду Италии, зато катком прошлись по сборным Франции и Казахстана, благодаря чему снова заняли 13-е место на чемпионате мира. На том турнире американцами руководил Скотт Гордон.

Что касается сборной Швеции, то она всегда преодолевала групповой турнир на чемпионатах мира, неизменно становясь участником плей-офф. Однако на нынешнем форуме не только «Тре крунур» рискуют показать худший результат в своей истории. В параллельной группе может не выйти в плей-офф и команда Канады. Родоначальники хоккея в разные годы привозили на мировые первенства различные сборные по качеству исполнителей, но в результате они никогда не опускались ниже седьмого места.

Таким образом, в этом году сразу две топ-сборные близки к главному провалу в истории на чемпионатах мира. Ещё одной топовой командой, которая никогда не проваливалась столь масштабным образом на мировых форумах, является команда Финляндии, но она и в этом году уже практически наверняка сыграет в плей-офф. То же самое касается и команды Чехии, которая так же всегда в своей истории участвовала в медальном раунде. После вчерашней победы над шведами чехи почти гарантировали себе выход в плей-офф и на этом турнире.