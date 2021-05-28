«Жду встречи с Капризовым в НХЛ». Интервью с конкурентом россиянина в борьбе за «Колдер»

В сезоне-2020/2021 у «Далласа» появился новый лидер. В отсутствие Александра Радулова и Тайлера Сегина на первый план неожиданно вышел Джейсон Робертсон, проводивший дебютный год в НХЛ. В интервью «Чемпионату» один из лучших новичков сезона рассказал о своём впечатлении от первого года в элитной лиге, поделился мнением о Кирилле Капризове, а также предположил, чего может добиться сборная США на чемпионате мира в Латвии.

«Сомневался, получится ли закрепиться в НХЛ»

— Вы провели впечатляющий дебютный сезон в НХЛ. Ожидали от себя такого выступления?

— Да, лично для меня сезон прошёл достаточно хорошо. К сожалению, по итогам чемпионата мы не попали в плей-офф, и это немного испортило впечатление. Мои ожидания от самого себя были не такими высокими, как можно было бы предположить. Но я знал, что у меня достаточно навыков и таланта, чтобы выступать на хорошем уровне и оказать влияние на игру команды.

— Когда к вам пришло осознание того, что вы теперь игрок НХЛ?

— В начале сезона я получал не очень много игрового времени, затем выбыл из строя из-за травмы на пять матчей. В тот момент я немного сомневался, получится ли у меня закрепиться в основе в этом году. Но я усердно тренировался, и мне удалось вернуться в состав. С тех пор не пропустил ни одной игры, и приблизительно в конце февраля начал осознавать, что моё время в НХЛ пришло.

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— Ощущаете себя другим игроком по сравнению с началом года?

— Да, чувствую себя более уверенно. Понял, что я не просто мальчишка, которому посчастливилось сыграть в НХЛ, а настоящий игрок, который может быть полезен команде. Тренеры и одноклубники сильно поддерживали меня, вдохновляли становиться лучше. Думаю, это и произошло.

— В прошлом году прорыв в дебютном сезоне был у Дениса Гурьянова, в этом году — у вас. Денис давал какие-нибудь советы, как справиться с растущими ожиданиями и ответственностью?

— Да, у нас с Денисом хорошие взаимоотношения. Знаю, что у него был отличный предыдущий сезон, в этом году он хотел выступить лучше. Денис дал мне советы, как лучше действовать в атаке, помог улучшить бросок, ведь не секрет, что он сам отлично бросает. Он очень хороший партнёр на площадке. Он был одним из тех, кто оказал на меня очень большое влияние и помог провести хороший год.

«Не ожидал, что стану одним из лучших новичков»

— До начала сезона ваше имя не фигурировало в списке номинантов на звание лучшему новичку сезона. Тем не менее сейчас вы один из двух главных кандидатов на «Колдер Трофи». Помогло ли вам отсутствие ожиданий?

— Если честно, я и сам не ожидал, что стану одним из лучших новичков. Никогда не думал о том, попаду ли в список номинантов на «Колдер» или нет. Я лишь хотел играть и помогать команде. У нас сложилась неприятная ситуация с травмами, но мне удалось извлечь из этого выгоду и показать себя. Спасибо тренерам, что дали шанс. Они позволили мне играть, и это сработало. Так что я просто доволен тем, как провёл сезон.

— Что можете сказать о своём главном конкуренте в борьбе за «Колдер» Кирилле Капризове? Видели какие-нибудь игры или обзоры с его участием?

— Не видел ни одной игры, поскольку мы часто проводили матчи в одно время, а за плей-офф сейчас не позволяет следить разница в часовых поясах. Но видел в обзорах, какую угрозу он представляет для соперника и как ведёт команду за собой. Он отличный игрок, и я жду встречи с ним в НХЛ в следующем сезоне.

— В прошлом сезоне «Даллас» играл в финале Кубка Стэнли, а в этом даже не попал в плей-офф. Что пошло не так?

— Против нас было много обстоятельств. Это и травмы основных игроков – Бишопа, Радулова. Вмешался и коронавирус. У нас было много заболевших в начале тренировочного лагеря, это отбросило нас на пару недель назад. Затем были зимние бури в Далласе, которые оставили нас вне игры на неделю. Всё это сделало наше расписание ещё более плотным, но это не может быть оправданием. Мы проиграли 18 или 16 матчей в овертаймах (14. — Прим. «Чемпионата»). Это явно не помогло нам в наборе очков. Оглядываясь назад, можно подумать: «А что, если бы…». Но нам остаётся только двигаться дальше и ждать следующего сезона.

— Что вам сказал главный тренер Рик Боунесс по окончании сезона?

— Сказал, что в следующем сезоне мне станет сложнее, а он будет больше с меня спрашивать, потому что в прошлом году обо мне никто не знал, но теперь у всех есть представление, какой я игрок и на что способен. Он пожелал мне хорошо провести чемпионат мира, затем вернуться домой, отдохнуть и подойти к новому сезону со свежими силами. Ему нужно, чтобы я показал такой же уровень игры, если не выше, ведь в следующем сезоне мы постараемся вернуться в плей-офф и выиграть трофей, который нам не достался в прошлом году. Теперь от меня ждут многого, и я приложу все усилия, чтобы соответствовать ожиданиям.

— Какие у вас взаимоотношения с российскими игроками «Далласа» — Александром Радуловым, Денисом Гурьяновым и Антоном Худобиным?

— Радулов – один из самых весёлых людей в команде, он очень забавный (смеётся). Он крутой. К сожалению, он пропустил большую часть сезона, нам не хватало его присутствия в раздевалке и на льду. Денис — отличный парень, тоже очень весёлый. Мы с ним почти одного возраста, поэтому нам гораздо проще взаимодействовать. С Антоном мы не так часто общаемся. Он отличный вратарь, а я всего лишь нападающий-новичок. Но он хорошо ко мне относится, мы пару раз оставались дополнительно после тренировок. Они все отличные люди, здорово иметь их в команде.

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«Хочу победить на чемпионате мира»

— После тяжёлого сезона вы приехали в Латвию, чтобы сыграть на чемпионате мира. Почему? Разве вы не устали?

— Да, усталость есть, но это первый раз в моей карьере, когда я не попал в плей-офф. После этого остаётся какая-то пустота, и задаёшься вопросом, чем теперь заниматься. Это неприятно. Поэтому, когда меня пригласили принять участие и попробовать выиграть турнир, я ответил: «Конечно, почему нет? Я хочу приехать, сыграть и победить». Просто хочу продолжать играть, это то, что я люблю делать.

— Вы результативно начали чемпионат, набрав 4 очка в 3 матчах (интервью было записано до матча с Латвией, где Робертсон отметился голевой передачей. – Прим. «Чемпионата»). Чувствуете себя лидером сборной?

— Да, стараюсь подавать хороший пример. Я не оратор и у меня не так много опыта — я один из самых молодых игроков в команде. Но отдаю всего себя и стараюсь играть так, как меня этому научили в «Далласе», с большим вниманием к деталям и в обороне, и в атаке. В конце концов, те советы, которые мне там дали, помогут мне стать лучше, и я рад, что могу поделиться этими советами с товарищами по сборной и подать им пример.

Фото: iihf.com

— Как оцените шансы сборной США на победу в турнире?

— Думаю, у нас достаточно хорошие шансы. Если взглянуть на прошедшие матчи, то можно увидеть, что почти все сборные играют в открытый хоккей. Любая команда может победить в отдельно взятом матче, на этом чемпионате уже произошло много неожиданностей. У нас был тяжёлый старт с Финляндией, но потом мы смогли собраться и выиграть два следующих матча. Думаю, мы способны на победу в турнире.