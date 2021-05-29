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ЧМ по хоккею 2021, Россия – Швейцария, прямой эфир Первый канал, где смотреть, время, таблица 29 мая

Россия – Швейцария на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, видео, время матча
Егор Торишный
ЧМ-2021 по хоккею, всё о матче Россия – Швейцария
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Главное, что нужно знать перед пятым матчем нашей команды на чемпионате мира – 2021.

Дата и время матча

29 мая сборная России проведёт пятый матч чемпионата мира – 2021, проходящего в Латвии. Соперником наших ребят станет команда Швейцарии. Начало встречи в 16:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание игр и турнирная таблица ЧМ-2021
ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Швейцария
Не начался
Россия

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Первый канал». Начало в 16:15 мск.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала

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Цитата

Нападающий «Сент-Луис Блюз» и сборной России Владимир Тарасенко прокомментировал приезд на чемпионат мира-2021 в Латвию.

«Тяжёлое время было, травмы позади. Очень долго восстанавливался, много времени в хоккее пропустил. Поступил вызов, решил, что поеду. Давно не получалось поиграть за сборную. У клуба вопросов не было, у меня опасений — тоже. Обидно, что так сезон закончился, но рад, что получил вызов и с радостью принял его. «Карантин? Нормальная комната, есть, куда велик поставить. Смотришь фильмы, играешь в компьютер, с семьёй и с Димой много разговаривали по телефону. Осталось немного, сегодня уже можно выходить из номера. Нормально было.

Прошло четыре дня с окончания сезона, следил только за сборной России. Объяснения сенсациям нет. Осталось три игры в группе и плей-офф, надо фокусироваться на себе. Если хочешь побеждать, надо обыгрывать сильнейших. На каждом ЧМ есть сенсации, это задача журналистов – писать статьи по этому поводу. У меня было не так много свободного времени, чтобы следить за этим», — сказал Тарасенко.

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