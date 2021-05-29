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Как игроки сборной России выпили 160 бокалов пива на ЧМ-2019 в Братиславе

«Они тоже люди». Как сборная России выпила 160 бокалов пива на ЧМ
Павел Панышев
Как игроки сборной России выпили 160 бокалов пива
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Чехи и словаки раздули информационный скандал, но в итоге сами остались без медалей.
Турнирная таблица ЧМ-2021
Календарь матчей группового этапа ЧМ-2021

Последний нормальный на сегодняшний день чемпионат мира по хоккею прошёл в 2019 в Братиславе. Нормальный, так как там не было никаких ковидных правил, никто никому ничего не запрещал, а хоккеисты, как и журналисты, спокойно передвигались по городу и делали в свободное время то, что им хочется.

Что касается результата, то провальным его назвать сложно, но и хорошим, конечно, он не является. В рамках группового этапа наша сборная выиграла все матчи и уверенно заняла первое место, выйдя в четвертьфинал на занявших четвёртую строчку в своей группе американцев. Выиграв у «звёздно-полосатых» со счётом 4:3, коллектив Ильи Воробьёва попал на финнов. И вот здесь начались проблемы.

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Знаменитые финские капканы и игра в откат не позволили россиянам забросить ни одной шайбы. Наши хоккеисты бились об финнов, словно мухи об стекло, в итоге проиграв сопернику со счётом 0:1. Но ведь была ещё игра за третье место, где в тяжелейшей борьбе удалось одолеть чехов в серии буллитов (3:2 Б). Блестящий матч провёл голкипер россиян Андрей Василевский. Финны, кстати, в итоге обыграли Канаду в финале (3:1) и выиграли золотые медали.

Какой чемпионат мира без скандалов, спросите вы? Возможно, никаких скандалов в Братиславе бы и не было, но местные СМИ его раздули.

Наши хоккеисты пили пиво после победы над Чехией. Их снимала скрытая камера Наши хоккеисты пили пиво после победы над Чехией. Их снимала скрытая камера

«В ресторан российские игроки пришли в районе девяти вечера. Практически весь вечер празднование проходило незаметно, а затем местные папарацци засняли россиян. Сперва, по сообщению местных газет, хоккеисты заказали себе суши и национальные словацкие блюда, а затем начали заказывать бокалы с пивом. Кроме местных вкусных блюд, они также выпили 160 бокалов пива», — сообщили словаки.

Местные папарацци даже опубликовали фото, на которых видно, что у ресторана, который находится на первом этаже, большие окна, поэтому не заметить российских хоккеистов было сложно. А уж для профессиональных теле- и фотокамер вообще никакой проблемы. К игрокам, периодически выходившим на улицу поговорить по телефону, подходили болельщики с просьбой о совместной фотографии.

Удивились такому поведению словацких СМИ и наши известные тренеры.

«Я всегда говорю всем своим хоккеистам, что пить надо только хорошие напитки, а чешское пиво является лучшим в мире. Жаль, что меня не было рядом с ребятами и со сборной, я бы с ними пропустил по паре кружечек после такой победы и обсудил игру. Только непрофессионал думает, что хоккеисты не выпивают. Они тоже люди, и несколько кружек пива им точно не помешают. Ждём следующей игры, не сомневаюсь, что парни выдадут феерический матч с Латвией. Чешское пиво только помогает войти в тонус», — сказал известный тренер Андрей Назаров.

«Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива — это они даже жажду не утолили. Я считаю, что можно только порадовать за то, что наши хоккеисты умеют, всё-таки, пить. Спросите у наших легенд — например, у Бориса Петровича Михайлова, сколько они пили», — заявил хоккейный эксперт Андрей Николишин.

В общем, скандал, по сути, был раздут буквально на пустом месте, но информационная война – это тоже часть турнира. Правда, дойти до медалей чехам и словакам она не помогла. Скорее, повеселила общественность.

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