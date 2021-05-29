Россия стала лидером группы на ЧМ! Наши сломили Швейцарию и готовы выйти в плей-офф

Сборная России по хоккею после двух дней отдыха вступила в финальную часть группового этапа ЧМ-2021. Нашей команде предстояли матчи со Швейцарией, Швецией и Беларусью, по итогам которых и должно было определиться итоговое место нашей сборной перед четвертьфиналом.

Первая встреча — со сборной Швейцарии. Подопечные Патрика Фишера на этом турнире выглядят достаточно сильно, если не считать единственного разгромного поражения от шведов. Перед этой игрой у швейцарцев, наших и словаков было одинаковое количество очков, и победа команды Брагина отправляла бы её на первое место в группе А.

Россия ждёт, пока предусмотренный регламентом карантин отсидят Дмитрий Орлов, Владимир Тарасенко и только что прилетевший в Ригу Сергей Бобровский, а до этого момента выступает в привычном составе. Впрочем, Валерий Брагин каждый матч слегка тасует звенья, пытаясь найти оптимальные сочетания и, в частности, оживить Максима Шалунова. Сегодня лучший снайпер Кубка Гагарина вышел не в центре, а на правом фланге в тройке со Слепышевым и Воронковым.

Хоккей в первом периоде ничем не удивил. Россия играла по-брагински: аккуратно, тягуче, незрелищно, при этом стремясь больше контролировать шайбу и выматывать соперника бесполезной беготнёй. Уже на первых секундах Слепышев попал в штангу после небольшой помарки швейцарского вратаря Рето Берры, но в дальнейшем остроты впереди у наших было минимум. Правильная, но безэмоциональная игра. Впрочем, к такому хоккею от Валерия Николаевича мы давно привыкли и убедились, что довольно часто он даёт результат. Так что нужно было просто запастись терпением.

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Швейцария тоже не форсировала события, атаковала по возможности, и такие возможности у неё несколько раз возникли. Полумоменты возникали у Курашёва, Майера, Амбюля, но Самонов был начеку.

Во втором периоде рисунок игры не особо изменился, но сборной России вновь, как и в прошлой встрече с датчанами, пришли на помощь спецбригады. Для начала наши во второй раз в матче отбились в меньшинстве, а затем реализовали своё первое большинство! Бурдасов заехал в зону, не стал тормозить для позиционной атаки, а решил добавить ногами в направлении ворот. Швейцарцы такого не ожидали, и наш форвард воспользовался этим импровизированным «коридором», сблизившись с Беррой и бросив мимо вратаря.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Россия забила важный гол по такой игре, но до конца периода счёт мог измениться в обе стороны. Сначала Дмитрий Воронков сыграл здорово в чужой зоне, хлёстко бросил после смещения в центр с левого фланга, но угодил в штангу. А через несколько секунд такой же любезностью Воронкову ответил швейцарец Херцог.

В третьем периоде сборная России старалась аккуратно играть по счёту, но на 49-й минуте недосмотрела за швейцарской связкой поколений: ветеран Амбюль здорово развернулся у борта и вырезал перевод на дальнюю штангу, а молодой Хишир оторвался от опекуна и в касание послал шайбу в сетку.



1:1, но тревожное для России равновесие в счёте длилось недолго. Прошло чуть больше двух минут, как нашу команду вновь вывело вперёд наше второе звено: Толчинский прорвался к воротам Берры, его уронили на лёд, но Сергей не выключился из борьбы и из сидячего положения одной рукой отправил шайбу на Карнаухова, который не подкачал в завершении.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

А ещё через две минуты отличился и сам MVP Кубка Гагарина! Слепышев прокинул шайбу в зону, Толчинский обманным движением оставил не у дел защитника, вывалился к воротам Берры и с неудобной руки не оставил шансов швейцарскому голкиперу.



Этот перформанс нападающего «Авангарда» сломил Швейцарию. В оставшееся время подопечные Фишера не смогли ничего сделать, наши спокойно довели игру до победы, а герой третьего периода Толчинский набрал третье очко в этом отрезке, отправив на последних секундах шайбу в пустые ворота.



4:1! Россия одерживает четвёртую победу на ЧМ и становится лидером своей группы. Наши парни уже готовы оформить выход в плей-офф, для этого в оставшихся двух встречах со Швецией и Беларусью достаточно набрать лишь одно очко.