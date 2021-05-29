Словакия подвинула Россию с первого места на ЧМ. В нашей группе по-прежнему всё запутано

Сборной Словакии предстояло реабилитироваться за сокрушительное поражение в предыдущем матче со сборной Швейцарии. Прежде одна из самых прочных оборон турнира полностью провалилась в игре с «крестоносцами», позволив сопернику огорчить Юлиуса Гудачека целых 8 раз. Словаки, уступив швейцарцам, позволили им догнать себя в турнирной таблице и установить тройное лидерство в группе А вместе с Россией. Также подопечные Крэйга Рэмзи подпортили себе жизнь дисквалификациями. По итогам игры со Швейцарией на один матч были отстранены два важных игрока – нападающий Кристиан Поспишил и защитник Мислав Росандич.

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Противостоять словакам предстояло сборной Дании, которая незаметно подобралась к первой четвёрке и до начала матча отставала от сегодняшних оппонентов всего на одно очко, проведя, правда, на игру больше. Датчане уже успели зарекомендовать себя как крепкую команду, дающую отпор каждому сопернику, и встреча со Словакией не стала исключением.

Одной из ярких вывесок этого матча должна была встать встреча двух лучших бомбардиров чемпионата – словака Петера Цегларика и датчанина Никласа Йенсена, набравших по 7 очков к началу игры. Однако долгое время никому из них не удавалось показать себя. Немалая заслуга в этом принадлежит защитникам и голкиперам обеих команд, которые успешно сдерживали не только двух самых результативных форвардов, но и их коллег. Хотя пару раз в первом периоде номинальные хозяева могли открыть счёт. В обоих опасных моментах у ворот единственного вратаря, отыгравшего каждую минуту на этом первенстве, Себастьяна Дама непосредственное участие принял Мариан Студенич. Сперва нападающий, отобрав шайбу в своей зоне, выкатился один на один с первым номером датчан, но не сумел переиграть его. А уже буквально в следующей атаке он отдал пас на пустые ворота новичку нижегородского «Торпедо» Мареку Гривику, но тот промахнулся. Эти два момента были самыми опасными в исполнении обеих команд по итогам, пожалуй, первых двух периодов.

Вторая двадцатиминутка прошла в ещё более спокойном темпе, полностью соответствуя атмосфере на трибунах Олимпийского спортивного центра в Риге. И как бы ни старался официальный талисман чемпионата мира ёжик Спайки создать необходимый ажиотаж, с картонными болельщиками такое вряд ли было возможно. Хорошо, что настоящие попадут на турнир уже совсем скоро.

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Из того, что происходило на льду, больше всего запомнился эффектный сейв Гудачека, чем-то напомнивший бросок, который обычно можно увидеть в футбольном матче.

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На второй перерыв команды также ушли без заброшенных шайб, а официальный «твиттер» ИИХФ не постеснялся посыпать соль на рану любителям атакующего хоккея: «Если вам нравятся голы, сегодня не ваш день».

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В третьем периоде команды стали играть максимально осторожно. Хоккеисты понимали, что цена ошибки с каждой секундой становилась всё больше, и старались не рисковать понапрасну. Однако ближе к середине таблицы защита датчан дрогнула, и словаки не упустили возможность этим воспользоваться.

Автором первого гола стал Петер Цегларик. 34-й номер сборной Словакии не смог с первой попытки пробить Дама, перевёл шайбу по борту на противоположный фланг и открылся на пятачке у ворот датчан. И уже спустя несколько секунд Цегларик подкараулил игровой снаряд после прострела Роберта Лантоши и отправил игровой снаряд в сетку, выйдя в единоличные лидеры в списке бомбардиров ЧМ.

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Пять минут спустя в воротах сборной Дании побывала ещё одна шайба. Себастьян Дам справился с броском Лантоши с близкого расстояния, а на последовавший за ним щелчок в исполнении Адама Яношика среагировать уже не успел.

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Подопечные Хайнца Элерса имели возможность отыграться, оказавшись в большинстве, но не сумели реализовать численное преимущество. Замена голкипера на шестого полевого игрока также не помогла, и датчане в третий раз за этот чемпионат закончили матч с нулём в графе «голы».

Сборная Словакии же смогла взять три очка в сложной игре и не дала сборной России занять единоличное первое место в группе А. Но в итоге словаки рискуют не попасть в четвертьфинал. Такой вариант возможен, если они проиграют два оставшихся матча (Чехия, Швеция) в основное время, а шведы в свою очередь возьмут шесть очков в своих играх и окажутся выше словаков за счёт победы в личной встрече. Чехам будет достаточно (помимо словаков) выиграть у датчан, России набрать балл в игре с белорусами, а Швейцарии обыграть британцев и не проиграть белорусам в основное время. В нашей группе по-прежнему всё запутано.