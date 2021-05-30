Российским хоккеистам достаточно набрать одно очко, чтобы попасть в плей-офф, а вот Швеция и Канада находятся в тяжелейшей ситуации.

Кто выходит в плей-офф и как России занять первое место в группе. Турнирные расклады ЧМ

В очередной игровой день на чемпионате мира 2021 года по хоккею состоялось шесть матчей. Сборная России одержала четвёртую победу на мировом первенстве, сломив сопротивление команды Швейцарии (4:1). После этой победы российская команда на время вырвалась в лидеры группы A, но вечером сборная Словакии нанесла поражение команды Дании (2:0), благодаря чему опередила россиян за счёт победы в личной встрече. В параллельной группе важные победы одержали сборные Казахстана, США и Финляндии.

Положение команд в своих группах на данный момент

Как уже было замечено ранее, группу A возглавляет сборная Словакии, набравшая 12 очков в пяти матчах. Подопечные Валерия Брагина с таким же количеством баллов располагаются на втором месте, уступая словакам только по дополнительным показателям. На третью позицию переместилась команда Швейцарии, в активе которой 9 очков.

Топ-4 дополняет команда Чехии, опережающая сборную Дании (по 8 баллов) по разности заброшенных и пропущенных шайб. Следом располагаются команды Швеции (6), Великобритании и Беларуси (по 4).

В группе B на первой строчке остаётся сборная Финляндии, достигшая отметки в 13 очков. На второе место поднялась команда США (12 баллов), а на третье место вырвалась сборная Казахстана, впервые в своей истории набравшая 10 очков на групповом раунде чемпионата мира. Четвёрку лучших замыкает команда Германии (9 баллов).

Пропускавшая вчерашний игровой день сборная Латвии (8 очков) потеряла одну позицию, опустившись на пятое место. На два балла от хозяев турнира отстаёт сборная Канады (6 очков), а на седьмом месте остаётся команда Норвегии (5 баллов). Замыкает восьмёрку команда Италии, продолжая оставаться последним участником мирового первенства с нулём в графе набранные очки.

Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвёртая команда группы В;

первая команда группы В – четвёртая команда группы А;

вторая команда группы А – третья команда группы В;

вторая команда группы В – третья команда группы А.

В результате на утро 30 мая четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Словакия (1A) – Германия (4B);

Россия (2A) – Казахстан (3B);

Швейцария (3A) – США (2B);

Чехия (4A) – Финляндия (1B);

Турнирные перспективы команд в группе A

После вчерашней победы в матче с командой Швейцарии российская сборная практически гарантировала себе выход в плей-офф. Если сборная России наберёт одно очко в оставшихся матчах, то станет недостижимой для шведов и обеспечит себе место в плей-офф вне зависимости от результатов других команд. На предварительном этапе россиянам остаётся сыграть с командами Швеции и Беларуси.

Новость по теме Сборной России осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф на ЧМ-2021

Чтобы занять первое место в группе, российской сборной в оставшихся матчах в первую очередь необходимо набрать на одно очко больше, чем сумеют словаки. Чтобы гарантированным образом опередить швейцарцев, нашей команде нужно обязательно набирать четыре очка, так как на данный момент существует теоретический расклад, при котором Россия, Швейцария и Словакия завершат групповой турнир с одинаковым количеством очков (по 15). В таком случае первое место в группе займут швейцарцы за счёт лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб внутри «треугольника». В этом плане многое прояснит результат сегодняшнего матча Швейцарии и Беларуси.

Для «Тре Крунур» завтрашний матч с Россией будет иметь повышенное турнирное значение в том случае, если сегодня они добьются победы в основное время над командой Словакии. Подопечным Юхана Гарпенлёва кровь из носу нужно набирать 6 очков из 6 на финише группового турнира, а в противном случае мировой форум практически наверняка для них будет завершён. В случае набора 12 очков в заключительный игровой день группы шведов устроит победа любой команды в матче Словакия – Чехия, но обязательно в основное время.

При этом даже с 12 очками шведские хоккеисты могут остаться за бортом участников плей-офф. Это произойдёт при соблюдении следующих раскладов:

— Россия набирает хотя бы очко в матче с Беларусью — и обходит Швецию;

— Швейцария набирает хотя бы четыре очка с Беларусью и Великобританией — и обходит Швецию:

— Чехия побеждает Данию в основное время, а матч со Словакией заканчивает в овертайме — и обе эти сборные также превосходят Швецию. Чехия при равенстве баллов — за счёт победы в личной встрече.

Нынешний чемпионат мира преподнёс уже большое количество сюрпризов, и те же швейцарцы сами ещё могут не попасть в плей-офф, если допустят осечку в сегодняшнем матче с Беларусью. В случае поражения в основное время, шанс обойти их в таблице получат чехи и вышеупомянутые шведы. Что касается белорусов, то они сохраняют крайне теоретические шансы на попадание в плей-офф. Для этого им нужно обыгрывать Швейцарию и Россию, а также болеть за словаков в матче со шведами, и британцев во встрече со швейцарцами.

Турнирные перспективы команд в группе B

Лидирующие в группе Финляндия и США в принципе уже могут настраиваться на матчи плей-офф. Команде Юкки Ялонена достаточно набрать одно очко в сегодняшней встрече с Латвией, чтобы обеспечить себе попадание в четвертьфинал, а американцам остаётся сыграть с главным аутсайдером турнира – командой Италии – так что от «звёздно-полосатых» плей-офф уже наверняка никуда не денется.

Близка к историческому достижению сборная Казахстана. За всю свою историю казахстанские хоккеисты никогда не пробивались в плей-офф на чемпионатах мира в элитном дивизионе. Для решения этой задачи команде Юрия Михайлиса нужно обыграть сборную Норвегии, и тогда они совершенно точно будут играть в четвертьфинале, так как кто-то из пары Латвия/Германия потеряет очки в очном матче.

Сборной Канады остаётся сыграть с итальянцами и финнами и ждать исходов других матчей в группе. Турнирные перспективы кленовых чем-то схожи на положение команды Швеции. Подопечным Жерара Галлана необходимо выигрывать оба матча и рассчитывать на обильную потерю очков немецкими и латвийскими хоккеистами. Однако если немцы наберут хотя бы три очка в двух матчах, тогда кленовые точно останутся вне четвертьфинала, так как ранее проиграли Германии в очном матче.

Расписание очередного игрового дня на ЧМ-2021