«Кому этот хлам нужен»? Что говорил Лукашенко о провалах сборной Беларуси на ЧМ

Сборная Беларуси находится в шаге от провала на чемпионате мира по хоккею в Риге. Подопечные Михаила Захарова занимают последнее место в своей группе, а впереди у них игры со Швейцарией и Россией. Удастся ли набрать в них очки и покинуть восьмую строчку в таблице – большой вопрос.

Белорусский хоккей не раз подвергался критике со стороны президента страны Александра Лукашенко. Можно по-разному относиться к этой личности, но стоит согласиться: любое его высказывание касаемо хоккея или другого спорта стремительно прорывалось в топы спортивных новостей. Интересно, достанется ли сборной Беларуси в этом году? А пока давайте вспомним самые яркие высказывания Лукашенко о хоккее за последние годы.

«Если спортивные функционеры не хотят работать — пойдут мести улицы» (май 2016 года)

Минское «Динамо» не смогло выйти в плей-офф КХЛ, а сборная страны с треском провалилась на чемпионате мира, чуть не вылетев в первый дивизион.

«Минское «Динамо» у нас сейчас самый богатый клуб, где хоккеисты зарабатывают приличные деньги. Мне стыдно от того, как играет наше минское «Динамо». А то, что сотворила сборная по хоккею – это ни в какие рамки не лезет. В ближайшее время мы разберёмся с этим. Я на это спокойно смотреть не буду, все были предупреждены. То, что белорусская команда не попадает на Олимпийские игры – это позорище. В ближайшее время мы разберёмся с зарплатами. Видимо, у наших спортивных функционеров или мозги не крутятся, замёрзли, или они не хотят работать. Ну, пойдут улицы мести», — сказал Лукашенко.

«Говорят, хоккеисты уедут. Кому этот хлам нужен?» (сентябрь 2017 года)

«Мне говорят: «Ай, мало платим хоккеистам, ай, все разъедутся!» Слушайте, кому этот хлам нужен? Они в чемпионате Беларуси выступают, а приходит первый вице-президент НОК, руки дрожат. Александр Григорьевич, они разъедутся… Ну пусть едут», — говорил Лукашенко.

«Это не команда, им нечего делать в элитном дивизионе» (май 2018 года)

Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона. Что сказал президент?

«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, — это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем», — сказал Лукашенко.

«Противно смотреть за игрой минского «Динамо» и сборных Беларуси» (декабрь 2018 года)

«Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру что минского «Динамо», что сборных команд. Это работа тренеров.

Сегодня тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает. Примите меры, чтобы, закончив образование, шёл работать тренером. Нет — лишайте его диплома. Это такая работа в данном учебном заведении. Там должны быть преданные и надёжные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры», — подытожил Лукашенко.

«Выиграли — рассчитываем. Проиграли — 500 долларов» (февраль 2019 года)

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил игрокам минского «Динамо» зарплатой в 500 долларов в случае провальных игр.

«Мы миллионы долларов растратили на минское «Динамо», и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал — будут банкротами. За что платить? Выиграли — всё. Рассчитываем, отдаём. Проиграли — 500 долларов», — сказал Лукашенко.

«Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон» (март 2019 года)

«Пусть Шуневич послушает, хоть он и министр МВД. Бардака в хоккее хватает. По знакомству взять в команду дружка, сынка, ещё кого-то. Этого не должно быть. Поэтому отправил в «Динамо» Баскова. Сказал: «Подбирай команду и не дай бог провалишься в следующий раз». Вчера грубо сказал: «Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон». Они до сих пор переживают. Их пригласили перекусить, так они и есть перестали. Это не шуточное дело», — сказал тогда Лукашенко. Примечательно, что следующий сезон получился куда хуже.

«Не нужна нам эта КХЛ и такая команда» (апрель 2019 года)

«Я против бешеных зарплат в спорте, как в минском «Динамо». До 15 миллионов в год имеют и что показали? Может, один год они ещё во главе с Шуневичем опозорятся, а дальше — не нужна нам эта КХЛ и вообще такая команда. За эти деньги мы сами будем содержать весь хоккей в Беларуси! Как будто эти пацаны, что вчера выиграли у чехов, хуже хоккейной империи. Они же здесь учились, у всех две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте!» — сказал Лукашенко.

«СКА вылетит в следующем раунде. Это команда двух периодов» (март 2021 года)

Из недавнего. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался на предмет перспектив СКА в Кубке Гагарина. В первом раунде плей-офф КХЛ команда Валерия Брагина выбила из розыгрыша минское «Динамо» (4-1).

«Дальнейшие перспективы СКА в плей-офф? Вылетит в следующем раунде. Это команда двух периодов. Третий период они не играли», — приводит мнение Лукашенко sb.by.

И напоследок: Лукашенко научил британцев играть в хоккей?

Сентябрь 2017 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом пообещал научить представителя британского правительства играть в хоккей. Иронично, но на ЧМ-2021 сборная Беларуси уступила соперникам из Великобритании.