Наши могут лишить одного из фаворитов ЧМ шансов на плей-офф! Россия – Швеция. LIVE

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира — 2021.



«Мы знаем, что с россиянами будет сложный матч. Сборная России очень хороша, они привезли много хороших игроков на турнир, поэтому мы должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть их. Сейчас вернёмся в отель, поедим, отдохнем, чтобы иметь возможность противостоять им завтра. У нас остался всего один матч, но у нашей сборной есть хороший шанс выйти в плей-офф. Если покажем свой лучший хоккей, то сможем обыграть сборную России. Это то, что мы и планируем сделать», — приводит слова Гарпенлёва HockeySverige.