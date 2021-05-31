Наши могут лишить одного из фаворитов ЧМ шансов на плей-офф! Россия – Швеция. LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция в рамках чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 20:15 мск, но мы традиционно запускаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
Ещё один подробный и интересный текст про турнирные расклады в концовке группового этапа чемпионата мира.
Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира — 2021.
«Мы знаем, что с россиянами будет сложный матч. Сборная России очень хороша, они привезли много хороших игроков на турнир, поэтому мы должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть их. Сейчас вернёмся в отель, поедим, отдохнем, чтобы иметь возможность противостоять им завтра. У нас остался всего один матч, но у нашей сборной есть хороший шанс выйти в плей-офф. Если покажем свой лучший хоккей, то сможем обыграть сборную России. Это то, что мы и планируем сделать», — приводит слова Гарпенлёва HockeySverige.
Сегодня, 31 мая, на чемпионате мира 2021 года по хоккею сборная России проведёт центральный матч на групповом этапе турнира. В вечерней встрече игрового дня команда Валерия Брагина встретится с командой Швеции, и этот матч может оказаться последним для «Тре крунур» на этом мировом первенстве. Без преувеличения можно сказать, что для шведов встреча с Россией равнозначна финалу.
Напоминаем вам о турнирном положении в обеих группах на сегодняшний день.
Накануне штаб сборной России объявил планируемый состав национальной команды на шестой матч группового этапа со сборной Швеции.
Самонов (Бочаров);
Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко;
Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;
Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко;
Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Галимов.
У сборной России ждём дебюта на нынешнем турнире защитника Дмитрия Орлова и форварда Владимира Тарасенко. Кроме того, должны вернуться в строй после повреждений Михаил Григоренко и Артём Зуб. А вот вратарь Сергей Бобровский согласно ковидному регламенту играть пока не может. Голкипер «Флориды» поможет россиянам не раньше четвертьфинальной встречи. Таковы современные реалии и жёсткие правила соревнований.
Наша команда продолжает борьбу за первое место в группе A. Единственное поражение от Словакии (1:3) по-прежнему аукается россиянам. В ближайших матчах со Швецией и Беларусью важно не потерять очки. Сегодня играем со шведами, которые, словно раненый зверь, будут цепляться за любую возможность и стараться одержать победу. Ведь иначе скандинавы могут провалиться и не попасть в плей-офф. Это будет чудовищное фиаско для одного из фаворитов чемпионата мира.
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